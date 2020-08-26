139 населенных пунктов в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро среды обесточены 139 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 26 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская - 68, Киевская - 54, Винницкая - 14 Черкасская – 3", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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