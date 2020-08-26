139 населених пунктів у чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок середи знеструмлено 139 населених пунктів у чотирьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях, а саме: Житомирська – 68, Київська – 54, Вінницька – 14, Черкаська – 3", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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