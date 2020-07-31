На Буковині ураган зірвав дахи і повалив дерева. ФОТО

Через сильний буревій у Чернівецькій області пошкоджено дахи будинків і однієї зі шкіл, без світла залишилися 9 населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА 30 липня, передає Цензор.НЕТ

Зокрема, сильний вітер зірвав частину покрівлі школи та сільської ради в Старих Бросківцях. Також у цьому населеному пункті пошкоджено дахи 30 житлових приватних будинків.

"Через буревій без електропостачання залишилися 9 населених пунктів району, один із них частково. Крім того, негода повалила чотири дерева", - додали в ОДА.





У зв'язку з негодою заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко провів нараду з представниками екстрених служб.

"Наразі до проведення аварійно-відновлювальних робіт залучено 4 бригади Сторожинецького РЕМу. Рятувальники розпилюють та прибирають повалені дерева", - зазначили в облдержадміністрації.

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