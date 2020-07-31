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На Буковині ураган зірвав дахи і повалив дерева. ФОТО

Через сильний буревій у Чернівецькій області пошкоджено дахи будинків і однієї зі шкіл, без світла залишилися 9 населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА 30 липня, передає Цензор.НЕТ

Зокрема, сильний вітер зірвав частину покрівлі школи та сільської ради в Старих Бросківцях. Також у цьому населеному пункті пошкоджено дахи 30 житлових приватних будинків.

На Буковині ураган зірвав дахи і повалив дерева 01

"Через буревій без електропостачання залишилися 9 населених пунктів району, один із них частково. Крім того, негода повалила чотири дерева", - додали в ОДА.

На Буковині ураган зірвав дахи і повалив дерева 02
На Буковині ураган зірвав дахи і повалив дерева 03

У зв'язку з негодою заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко провів нараду з представниками екстрених служб.

"Наразі до проведення аварійно-відновлювальних робіт залучено 4 бригади Сторожинецького РЕМу. Рятувальники розпилюють та прибирають повалені дерева", - зазначили в облдержадміністрації.

Також дивіться: У Києві пройшов ураган зі зливою: повалено дерева, затоплено вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Буковина (854) негода (760) ураган (77)


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действие аэрозолей, распыляемых над крымом ради искусственных дождей аукается аж на буковине...
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31.07.2020 11:22 Відповісти
Да вряд ли. Распыляемый там деградат нация имеет локализованный очаг воздействия.
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31.07.2020 11:31 Відповісти
Деградат нация? Ну в принципе все правильно, над кацапами как раз что-то такое распыляют... Нация деградирует шальными темпами
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31.07.2020 11:51 Відповісти
Журналисты, сэр)
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31.07.2020 11:52 Відповісти
И просьба писать скорость ветра. Что бы точно понять что это было.
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31.07.2020 11:31 Відповісти
Гладенькі пенькі розганяють повітря до надзвукових швидкостей, як кінчик сокири лісорубів, який свистить при замасі .
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31.07.2020 12:33 Відповісти
 
 