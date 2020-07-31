На Буковине ураган сорвал крыши и повалил деревья. ФОТО

Из-за сильного урагана в Черновицкой области были повреждены крыши домов и одной из школ, без света остались 9 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА 30 июля, передает Цензор.НЕТ

В частности, сильный ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Также в этом населенном пункте повреждены крыши 30 жилых частных домов.

"Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов района, один из них частично. Кроме того, непогода повалила четыре дерева", - добавили в ОГА.





В связи с непогодой заместитель главы Черновицкой ОГА Алексей Бойко провел совещание с представителями экстренных служб.

"Сейчас к проведению аварийно-восстановительным работам привлечены 4 бригады Сторожинецкого РЭС. Спасатели распиливают и убирают поваленные деревья", - отметили в облгосадминистрации.

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