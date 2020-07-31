РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9640 посетителей онлайн
Новости Фото
5 593 7

На Буковине ураган сорвал крыши и повалил деревья. ФОТО

Из-за сильного урагана в Черновицкой области были повреждены крыши домов и одной из школ, без света остались 9 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА 30 июля, передает Цензор.НЕТ

В частности, сильный ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Также в этом населенном пункте повреждены крыши 30 жилых частных домов.

На Буковине ураган сорвал крыши и повалил деревья 01

"Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов района, один из них частично. Кроме того, непогода повалила четыре дерева", - добавили в ОГА.

На Буковине ураган сорвал крыши и повалил деревья 02
На Буковине ураган сорвал крыши и повалил деревья 03

В связи с непогодой заместитель главы Черновицкой ОГА Алексей Бойко провел совещание с представителями экстренных служб.

"Сейчас к проведению аварийно-восстановительным работам привлечены 4 бригады Сторожинецкого РЭС. Спасатели распиливают и убирают поваленные деревья", - отметили в облгосадминистрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Черновицкой ОГА задержан за получение отката от победителя тендера, - ГБР. ФОТО

Автор: 

Буковина (901) непогода (817) ураган (233)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
действие аэрозолей, распыляемых над крымом ради искусственных дождей аукается аж на буковине...
показать весь комментарий
31.07.2020 11:22 Ответить
Да вряд ли. Распыляемый там деградат нация имеет локализованный очаг воздействия.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:31 Ответить
Деградат нация? Ну в принципе все правильно, над кацапами как раз что-то такое распыляют... Нация деградирует шальными темпами
показать весь комментарий
31.07.2020 11:51 Ответить
Журналисты, сэр)
показать весь комментарий
31.07.2020 11:52 Ответить
И просьба писать скорость ветра. Что бы точно понять что это было.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:31 Ответить
Гладенькі пенькі розганяють повітря до надзвукових швидкостей, як кінчик сокири лісорубів, який свистить при замасі .
показать весь комментарий
31.07.2020 12:33 Ответить
 
 