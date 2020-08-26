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Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства ознакомится с ходом реконструкции инфраструктурных объектов, входящих в Национальную программу "Большая стройка", и примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Президент также побывает на местных предприятиях и посетит школу.

Кроме того, Зеленский вместе с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом проведут встречу с ветеранами АТО / ООС, участниками проекта "Invictus Kryvbas" и осмотрят производственные мощности одного из предприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель госсекретаря США Биген после Москвы посетит Киев

визит (3070) Зеленский Владимир (20234) Днепропетровская область (3887)


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Топ комментарии
+18
Пожарным приготовиться.
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26.08.2020 10:30
+16
А ОН ВСЁ БЛИЖЕ, Вовчик.
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину - Цензор.НЕТ 4991
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26.08.2020 10:31
+14
Бедоносец колесит Украиной....
ЕХАЙ В РОСТОВ НАРИК!!!
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26.08.2020 10:32
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Пожарным приготовиться.
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26.08.2020 10:30 Ответить
Сезон дождей, так что быть потопу))
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26.08.2020 10:32 Ответить
Я не понял, а что в этой поездке рабочего ?

Бесплатная экскурсия это называется
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26.08.2020 10:46 Ответить
а ты думаешь поехать и что то сжечь или затопить это не работа?
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26.08.2020 10:52 Ответить
Он хочет сбежать от заместителя главы Госдепа! Нее бубочка не уйдет. Бубочку будут пороть.
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26.08.2020 11:04 Ответить
І, мабуть, не лезом...
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26.08.2020 11:09 Ответить
На Днепропетровщине нет дождей
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26.08.2020 11:24 Ответить
Коли вже в Ростов.
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26.08.2020 10:30 Ответить
Ты другие города знаешь? Кроме рАстова?
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26.08.2020 10:35 Ответить
Багато знаю.
Київ, Дніпро, Львів, Одесса, Харків, Вінниця Севастополь, Керч, Чернівці, Миколаїв, Херсон, Суми, Полтава...

А ти які знаєш.?
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26.08.2020 10:46 Ответить
Воркута, Магадан...
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26.08.2020 10:54 Ответить
Цього нам ще не вистачало.
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26.08.2020 10:31 Ответить
МРАЗОТА....
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26.08.2020 10:31 Ответить
Бедоносец колесит Украиной....
ЕХАЙ В РОСТОВ НАРИК!!!
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26.08.2020 10:32 Ответить
Нафиг там нужен. Использованное изделие выбрасывают.
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26.08.2020 10:42 Ответить
А ОН ВСЁ БЛИЖЕ, Вовчик.
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину - Цензор.НЕТ 4991
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26.08.2020 10:31 Ответить
Це песеца?
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26.08.2020 10:44 Ответить
пісца....
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26.08.2020 10:47 Ответить
Таки да. Писец.
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26.08.2020 13:24 Ответить
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину - Цензор.НЕТ 1385
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26.08.2020 10:32 Ответить
А чего ж. Хороший уход, хорошее питание.
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26.08.2020 10:45 Ответить
https://censor.net/user/163398 - это то самый ***** который вещал в фильме, что хохлы еще за Севастополь ответят, да?
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26.08.2020 10:46 Ответить
Той самий.
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26.08.2020 10:50 Ответить
Тики трошки дохлый.
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26.08.2020 10:55 Ответить
Нет, пи..р там был другой. Этот уже в ином мире. Может в Аду, а может в московитском Раю, так у них наше Пекло называется, - рай для московитов. Впрочем, какая разница. А за наш Севастополь они ответят.
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26.08.2020 13:27 Ответить
Фу. Бодров- російський нацист. Це ще добре що він здох до 2014.
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26.08.2020 11:18 Ответить
почту привез?
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26.08.2020 10:33 Ответить
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26.08.2020 10:34 Ответить
ты чем кукарекать, лучше скажи, где новый аэропорт для Днепра им обещанный??
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26.08.2020 10:36 Ответить
Не "обещанный", а ПРОСПОРЕННЫЙ". А поскольку спорил он лично, то и отдавать должен ИЗ СВОИХ, а не из государственных.
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26.08.2020 11:18 Ответить
Ты красавчег....
Привстал с бутылки и выдал такой гениальный пост!)))))
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26.08.2020 10:37 Ответить
опять будет Филатова кошмарить..
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26.08.2020 10:35 Ответить
Филатов мужик прямой,зенарика на три буквы пошлет.
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26.08.2020 10:48 Ответить
Хотя бы бедненький не "перетрудился" делать такие "открытия".
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26.08.2020 10:36 Ответить
Ветеранов АТО подобрали правильно? Ну, там из местных КВНщиков, шаурмистов....
А то перед НАСТОЯЩИМИ янелох опять начнёт быковать!
П.С. О какой стратегии развития региона может идти речь, если у правительства НЕТ утверждённой программы развития страны!?
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26.08.2020 10:40 Ответить
-Ваш Зеленский к нам приехал так у нас сразу пожар случился!
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
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26.08.2020 10:45 Ответить
Бідні поліціянти, вже стоять зранку біля кожного кущика щоб спокійно міг проїхати нікому не потрібний найсвітліший. І замість того, щоб працювати з заявами, будуть гарцювати місто і лісопосадки по шляху, куди буде їхати найрозумніший, щоб зганьбити все, що до нього побудували.
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26.08.2020 10:46 Ответить
Подякуйте їм: вони ж намагаються вас уберегти від наслідків присутності того ходячого лиха.
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26.08.2020 11:13 Ответить
Принесла нелёгкая...
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26.08.2020 10:47 Ответить
Мабуть сьогодні і буде висунуто головного лікаря лікарні ім. Мечникова Сергія Риженко кандидатом на посаду міського голови Дніпра від партії "Слуга народу".
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26.08.2020 10:48 Ответить
****... Про всяк випадок додатково герметизую вікна та слідкую за повідомленнями, щоб не прокапелюшити сигнал тривоги.
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26.08.2020 10:54 Ответить
Сбежал от заместителя главы Госдепа? Ннт вражина не уйдеш
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26.08.2020 10:58 Ответить
Так, половина дороги (от быка до развилки на Запорожскую трассу) сейчас полностью перекрыта - движение организовано по встречной полосе. Пробка тянется на несколько километров. Причина пробки скорее всего приезд Президента Украины Владимира Зеленского в Днепр. Ориентировочно, глава государства прибудет в город к 11:00, однако время может измениться. Но на трассе уже дежурят сотрудники спецслужб и рабочие готовят отрезок к приезду главы...... "бальшое строительство" ))) хоть дорога делается с 2017 года...
Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину - Цензор.НЕТ 6039

..
Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину - Цензор.НЕТ 4781

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2018
Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину - Цензор.НЕТ 743

....
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26.08.2020 10:58 Ответить
Из Киева в Днепр автодороги НЕТ. Во всяком случае по Днепропетровской области. Разве что через Каменское (как раз к быку), но и там ямка на ямке от Каменского до Кременчуга, хоть и не глубокие... Так что ждите из аэропорта.
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26.08.2020 11:25 Ответить
так он и явиться из аэропорта (на велосипеде его никто не ждет)))) - принимать кусочек новостроя
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26.08.2020 11:30 Ответить
Ну так "ніхто так, як я нє хоче миру"
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26.08.2020 11:45 Ответить
сценарий выучил значит будет своих лохов прихильникив разводить, а потом с кварталом смеяться над идиотами.
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26.08.2020 10:59 Ответить
На Новьій(название такое) мост Зечмо поедет новое пари с Филатовьім забивать.
Сбросили бьі его с моста что ли.
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26.08.2020 11:06 Ответить
Тікайте хлопці...
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26.08.2020 11:10 Ответить
Добро пожаловать Пан Президент!!!!!
А мне так в Киев охота!!!!А не получается!!
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26.08.2020 11:13 Ответить
За чий кошт вояжі?
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26.08.2020 11:23 Ответить
Зеленський втік від мітингу у центрі Дніпра
Зеленський сховався від мітингарів за великою кількістю правоохоронців та охоронців у цивільному.Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев, передає Depo.Дніпро.

У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України.

Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.

Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу.

Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852
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26.08.2020 11:25 Ответить
Какая отвратительная рожа !!!
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26.08.2020 11:27 Ответить
Томас-тур по-зелёному 😁.
Блин, рожи меняются, а методы всё те же. Он в правду думает, что это поможет зелёным на местных выборах?
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26.08.2020 11:29 Ответить
Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину - Цензор.НЕТ 4999
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26.08.2020 11:46 Ответить
треба відшукати, та підсрачника дати.. Чи кортеж з охоронців (яких бубочка казав не буде в нього) не підпустить?
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26.08.2020 12:14 Ответить
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Зеленський втік від мітингуючих, які вимагали зустрічі з ним у центрі Дніпра
У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України. Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .
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26.08.2020 13:05 Ответить
почту повез?
Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину - Цензор.НЕТ 9494
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26.08.2020 15:29 Ответить
 
 