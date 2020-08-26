Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Глава государства ознакомится с ходом реконструкции инфраструктурных объектов, входящих в Национальную программу "Большая стройка", и примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.
Президент также побывает на местных предприятиях и посетит школу.
Кроме того, Зеленский вместе с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом проведут встречу с ветеранами АТО / ООС, участниками проекта "Invictus Kryvbas" и осмотрят производственные мощности одного из предприятий.
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А ти які знаєш.?
ЕХАЙ В РОСТОВ НАРИК!!!
Привстал с бутылки и выдал такой гениальный пост!)))))
А то перед НАСТОЯЩИМИ янелох опять начнёт быковать!
П.С. О какой стратегии развития региона может идти речь, если у правительства НЕТ утверждённой программы развития страны!?
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
..
..
2018
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Сбросили бьі его с моста что ли.
А мне так в Киев охота!!!!А не получается!!
Зеленський сховався від мітингарів за великою кількістю правоохоронців та охоронців у цивільному.Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев, передає Depo.Дніпро.
У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України.
Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу.
Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852
Блин, рожи меняются, а методы всё те же. Он в правду думает, что это поможет зелёным на местных выборах?
У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України. Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .