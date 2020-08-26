Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства ознакомится с ходом реконструкции инфраструктурных объектов, входящих в Национальную программу "Большая стройка", и примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Президент также побывает на местных предприятиях и посетит школу.

Кроме того, Зеленский вместе с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом проведут встречу с ветеранами АТО / ООС, участниками проекта "Invictus Kryvbas" и осмотрят производственные мощности одного из предприятий.

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