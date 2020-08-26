Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції інфраструктурних об'єктів, які входять до Національної програми "Велике будівництво", та візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.
Президент також побуває на місцевих підприємствах і відвідає школу.
Крім того, Володимир Зеленський разом із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом проведуть зустріч з ветеранами АТО/ООС, учасниками проєкту Invictus Kryvbas та оглянуть виробничі потужності одного з підприємств.
Топ коментарі
+18 Storm UA
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А ти які знаєш.?
ЕХАЙ В РОСТОВ НАРИК!!!
Привстал с бутылки и выдал такой гениальный пост!)))))
А то перед НАСТОЯЩИМИ янелох опять начнёт быковать!
П.С. О какой стратегии развития региона может идти речь, если у правительства НЕТ утверждённой программы развития страны!?
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
..
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2018
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Сбросили бьі его с моста что ли.
А мне так в Киев охота!!!!А не получается!!
Зеленський сховався від мітингарів за великою кількістю правоохоронців та охоронців у цивільному.Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев, передає Depo.Дніпро.
У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України.
Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу.
Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852
Блин, рожи меняются, а методы всё те же. Он в правду думает, что это поможет зелёным на местных выборах?
У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України. Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .