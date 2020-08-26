Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції інфраструктурних об'єктів, які входять до Національної програми "Велике будівництво", та візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Президент також побуває на місцевих підприємствах і відвідає школу.

Крім того, Володимир Зеленський разом із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом проведуть зустріч з ветеранами АТО/ООС, учасниками проєкту Invictus Kryvbas та оглянуть виробничі потужності одного з підприємств.

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