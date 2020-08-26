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Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину

Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції інфраструктурних об'єктів, які входять до Національної програми "Велике будівництво", та візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Президент також побуває на місцевих підприємствах і відвідає школу.

Крім того, Володимир Зеленський разом із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом проведуть зустріч з ветеранами АТО/ООС, учасниками проєкту Invictus Kryvbas та оглянуть виробничі потужності одного з підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ

Автор: 

візит (1573) Зеленський Володимир (23691) Дніпропетровська область (3659)


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Топ коментарі
+18
Пожарным приготовиться.
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26.08.2020 10:30
+16
А ОН ВСЁ БЛИЖЕ, Вовчик.
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину - Цензор.НЕТ 4991
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26.08.2020 10:31
+14
Бедоносец колесит Украиной....
ЕХАЙ В РОСТОВ НАРИК!!!
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26.08.2020 10:32
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Пожарным приготовиться.
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26.08.2020 10:30 Відповісти
Сезон дождей, так что быть потопу))
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26.08.2020 10:32 Відповісти
Я не понял, а что в этой поездке рабочего ?

Бесплатная экскурсия это называется
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26.08.2020 10:46 Відповісти
а ты думаешь поехать и что то сжечь или затопить это не работа?
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26.08.2020 10:52 Відповісти
Он хочет сбежать от заместителя главы Госдепа! Нее бубочка не уйдет. Бубочку будут пороть.
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26.08.2020 11:04 Відповісти
І, мабуть, не лезом...
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26.08.2020 11:09 Відповісти
На Днепропетровщине нет дождей
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26.08.2020 11:24 Відповісти
Коли вже в Ростов.
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26.08.2020 10:30 Відповісти
Ты другие города знаешь? Кроме рАстова?
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26.08.2020 10:35 Відповісти
Багато знаю.
Київ, Дніпро, Львів, Одесса, Харків, Вінниця Севастополь, Керч, Чернівці, Миколаїв, Херсон, Суми, Полтава...

А ти які знаєш.?
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26.08.2020 10:46 Відповісти
Воркута, Магадан...
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26.08.2020 10:54 Відповісти
Цього нам ще не вистачало.
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26.08.2020 10:31 Відповісти
МРАЗОТА....
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26.08.2020 10:31 Відповісти
Бедоносец колесит Украиной....
ЕХАЙ В РОСТОВ НАРИК!!!
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26.08.2020 10:32 Відповісти
Нафиг там нужен. Использованное изделие выбрасывают.
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26.08.2020 10:42 Відповісти
А ОН ВСЁ БЛИЖЕ, Вовчик.
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину - Цензор.НЕТ 4991
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26.08.2020 10:31 Відповісти
Це песеца?
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26.08.2020 10:44 Відповісти
пісца....
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26.08.2020 10:47 Відповісти
Таки да. Писец.
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26.08.2020 13:24 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину - Цензор.НЕТ 1385
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26.08.2020 10:32 Відповісти
А чего ж. Хороший уход, хорошее питание.
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26.08.2020 10:45 Відповісти
https://censor.net/user/163398 - это то самый ***** который вещал в фильме, что хохлы еще за Севастополь ответят, да?
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26.08.2020 10:46 Відповісти
Той самий.
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26.08.2020 10:50 Відповісти
Тики трошки дохлый.
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26.08.2020 10:55 Відповісти
Нет, пи..р там был другой. Этот уже в ином мире. Может в Аду, а может в московитском Раю, так у них наше Пекло называется, - рай для московитов. Впрочем, какая разница. А за наш Севастополь они ответят.
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26.08.2020 13:27 Відповісти
Фу. Бодров- російський нацист. Це ще добре що він здох до 2014.
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26.08.2020 11:18 Відповісти
почту привез?
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26.08.2020 10:33 Відповісти
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26.08.2020 10:34 Відповісти
ты чем кукарекать, лучше скажи, где новый аэропорт для Днепра им обещанный??
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26.08.2020 10:36 Відповісти
Не "обещанный", а ПРОСПОРЕННЫЙ". А поскольку спорил он лично, то и отдавать должен ИЗ СВОИХ, а не из государственных.
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26.08.2020 11:18 Відповісти
Ты красавчег....
Привстал с бутылки и выдал такой гениальный пост!)))))
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26.08.2020 10:37 Відповісти
опять будет Филатова кошмарить..
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26.08.2020 10:35 Відповісти
Филатов мужик прямой,зенарика на три буквы пошлет.
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26.08.2020 10:48 Відповісти
Хотя бы бедненький не "перетрудился" делать такие "открытия".
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26.08.2020 10:36 Відповісти
Ветеранов АТО подобрали правильно? Ну, там из местных КВНщиков, шаурмистов....
А то перед НАСТОЯЩИМИ янелох опять начнёт быковать!
П.С. О какой стратегии развития региона может идти речь, если у правительства НЕТ утверждённой программы развития страны!?
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26.08.2020 10:40 Відповісти
-Ваш Зеленский к нам приехал так у нас сразу пожар случился!
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
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26.08.2020 10:45 Відповісти
Бідні поліціянти, вже стоять зранку біля кожного кущика щоб спокійно міг проїхати нікому не потрібний найсвітліший. І замість того, щоб працювати з заявами, будуть гарцювати місто і лісопосадки по шляху, куди буде їхати найрозумніший, щоб зганьбити все, що до нього побудували.
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26.08.2020 10:46 Відповісти
Подякуйте їм: вони ж намагаються вас уберегти від наслідків присутності того ходячого лиха.
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26.08.2020 11:13 Відповісти
Принесла нелёгкая...
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26.08.2020 10:47 Відповісти
Мабуть сьогодні і буде висунуто головного лікаря лікарні ім. Мечникова Сергія Риженко кандидатом на посаду міського голови Дніпра від партії "Слуга народу".
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26.08.2020 10:48 Відповісти
****... Про всяк випадок додатково герметизую вікна та слідкую за повідомленнями, щоб не прокапелюшити сигнал тривоги.
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26.08.2020 10:54 Відповісти
Сбежал от заместителя главы Госдепа? Ннт вражина не уйдеш
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26.08.2020 10:58 Відповісти
Так, половина дороги (от быка до развилки на Запорожскую трассу) сейчас полностью перекрыта - движение организовано по встречной полосе. Пробка тянется на несколько километров. Причина пробки скорее всего приезд Президента Украины Владимира Зеленского в Днепр. Ориентировочно, глава государства прибудет в город к 11:00, однако время может измениться. Но на трассе уже дежурят сотрудники спецслужб и рабочие готовят отрезок к приезду главы...... "бальшое строительство" ))) хоть дорога делается с 2017 года...
Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину - Цензор.НЕТ 6039

..
Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину - Цензор.НЕТ 4781

..
2018
Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину - Цензор.НЕТ 743

....
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26.08.2020 10:58 Відповісти
Из Киева в Днепр автодороги НЕТ. Во всяком случае по Днепропетровской области. Разве что через Каменское (как раз к быку), но и там ямка на ямке от Каменского до Кременчуга, хоть и не глубокие... Так что ждите из аэропорта.
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26.08.2020 11:25 Відповісти
так он и явиться из аэропорта (на велосипеде его никто не ждет)))) - принимать кусочек новостроя
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26.08.2020 11:30 Відповісти
Ну так "ніхто так, як я нє хоче миру"
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26.08.2020 11:45 Відповісти
сценарий выучил значит будет своих лохов прихильникив разводить, а потом с кварталом смеяться над идиотами.
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26.08.2020 10:59 Відповісти
На Новьій(название такое) мост Зечмо поедет новое пари с Филатовьім забивать.
Сбросили бьі его с моста что ли.
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26.08.2020 11:06 Відповісти
Тікайте хлопці...
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26.08.2020 11:10 Відповісти
Добро пожаловать Пан Президент!!!!!
А мне так в Киев охота!!!!А не получается!!
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26.08.2020 11:13 Відповісти
За чий кошт вояжі?
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26.08.2020 11:23 Відповісти
Зеленський втік від мітингу у центрі Дніпра
Зеленський сховався від мітингарів за великою кількістю правоохоронців та охоронців у цивільному.Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев, передає Depo.Дніпро.

У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України.

Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.

Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу.

Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852
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26.08.2020 11:25 Відповісти
Какая отвратительная рожа !!!
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26.08.2020 11:27 Відповісти
Томас-тур по-зелёному 😁.
Блин, рожи меняются, а методы всё те же. Он в правду думает, что это поможет зелёным на местных выборах?
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26.08.2020 11:29 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину - Цензор.НЕТ 4999
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26.08.2020 11:46 Відповісти
треба відшукати, та підсрачника дати.. Чи кортеж з охоронців (яких бубочка казав не буде в нього) не підпустить?
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26.08.2020 12:14 Відповісти
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Зеленський втік від мітингуючих, які вимагали зустрічі з ним у центрі Дніпра
У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України. Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .
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26.08.2020 13:05 Відповісти
почту повез?
Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину - Цензор.НЕТ 9494
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26.08.2020 15:29 Відповісти
 
 