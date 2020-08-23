Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ
Заступник державного секретаря США Стівен Біген приїде з візитом до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт американського посольства.
"Стівен Біген відвідає Вільнюс (Литва), Москву (Росія), Київ (Україна) упродовж 24-27 серпня і зустрінеться з найвищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних і міжнародних питань", - йдеться в повідомленні.
27 серпня заступник держсекретаря відправиться до Відня, щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов'язані з регіональною безпекою та правами людини, додали в посольстві.
Раніше повідомлялося, що у Вільнюсі Стівен Біген зустрінеться з кандидаткою на виборах президента Білорусі Світланою Тіхановською, яка зараз вимушено перебуває в столиці Литви. За офіційними повідомленнями американської сторони, зустріч відбудеться на знак участі США в пошуку мирного вирішення конфліктної ситуації після президентських виборів у Білорусі.
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Это чай-воду с собой , еду с собой , туалет с собой , и человек 50 охраны .
Что ему так приспичило в той дыре ?
"01.12.2019 Российская столица впервые получила туристический «Оскар» - престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards в главной номинации «Лучшее туристское направление». В этом году столицу уже посетили 19,5 миллионов туристов, а впереди еще новогодние праздники, это - не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали на день."
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В "администрации" Симферополя уточнили, что из-за "непростой ситуации" с обеспечением города водой ее подачу ограничат в три этапа.
Первый стартует в ночь с 23-го на 24 августа. Суточный отбор воды снизят до 140 тыс. м³ и отключат горячее водоснабжение. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября. Отбор воды уменьшат до 120 тыс. м³ в сутки и введут подачу воды по графику. Третий этап начнется 7 сентября. Подачу воды снизят до 100 тыс. м³ в сутки и будут подавать по часам - утром и вечером.
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл
В День Державного Прапора не забувайте цих двох людей,які віддали за нього життя.Це Володимир Рибак та студент Юра Поправко.По живому порізані імєнно за Прапор.Як і не забувайте те,що у той самий день,коли їх вбивали "Квратал 95" через сотню метрів концерт давав.