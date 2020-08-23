Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ

Заступник державного секретаря США Стівен Біген приїде з візитом до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт американського посольства.

"Стівен Біген відвідає Вільнюс (Литва), Москву (Росія), Київ (Україна) упродовж 24-27 серпня і зустрінеться з найвищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних і міжнародних питань", - йдеться в повідомленні.

27 серпня заступник держсекретаря відправиться до Відня, щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов'язані з регіональною безпекою та правами людини, додали в посольстві.

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Раніше повідомлялося, що у Вільнюсі Стівен Біген зустрінеться з кандидаткою на виборах президента Білорусі Світланою Тіхановською, яка зараз вимушено перебуває в столиці Литви. За офіційними повідомленнями американської сторони, зустріч відбудеться на знак участі США в пошуку мирного вирішення конфліктної ситуації після президентських виборів у Білорусі.