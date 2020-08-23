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Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ

Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ

Заступник державного секретаря США Стівен Біген приїде з візитом до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт американського посольства.

"Стівен Біген відвідає Вільнюс (Литва), Москву (Росія), Київ (Україна) упродовж 24-27 серпня і зустрінеться з найвищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних і міжнародних питань", - йдеться в повідомленні.

27 серпня заступник держсекретаря відправиться до Відня, щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов'язані з регіональною безпекою та правами людини, додали в посольстві.

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Раніше повідомлялося, що у Вільнюсі Стівен Біген зустрінеться з кандидаткою на виборах президента Білорусі Світланою Тіхановською, яка зараз вимушено перебуває в столиці Литви. За офіційними повідомленнями американської сторони, зустріч відбудеться на знак участі США в пошуку мирного вирішення конфліктної ситуації після президентських виборів у Білорусі.

Автор: 

візит (1573) Держдепартамент США (1613) росія (64895) США (22455)


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Топ коментарі
+5
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл



В День Державного Прапора не забувайте цих двох людей,які віддали за нього життя.Це Володимир Рибак та студент Юра Поправко.По живому порізані імєнно за Прапор.Як і не забувайте те,що у той самий день,коли їх вбивали "Квратал 95" через сотню метрів концерт давав.



Заступник Держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 8196

Заступник Держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 1242
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23.08.2020 22:54
+3
Смелый человек , в Москву едет .
Это чай-воду с собой , еду с собой , туалет с собой , и человек 50 охраны .
Что ему так приспичило в той дыре ?
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23.08.2020 22:23
+3
У негров как-то не очень:
В "администрации" Симферополя уточнили, что из-за "непростой ситуации" с обеспечением города водой ее подачу ограничат в три этапа.

Первый стартует в ночь с 23-го на 24 августа. Суточный отбор воды снизят до 140 тыс. м³ и отключат горячее водоснабжение. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября. Отбор воды уменьшат до 120 тыс. м³ в сутки и введут подачу воды по графику. Третий этап начнется 7 сентября. Подачу воды снизят до 100 тыс. м³ в сутки и будут подавать по часам - утром и вечером.
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23.08.2020 23:01
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Смелый человек , в Москву едет .
Это чай-воду с собой , еду с собой , туалет с собой , и человек 50 охраны .
Что ему так приспичило в той дыре ?
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23.08.2020 22:23 Відповісти
И не говори, поехал сразу к москалыкам, а Украина потом, гад такой, да?
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23.08.2020 22:28 Відповісти
Деньги творят чудеса
"01.12.2019 Российская столица впервые получила туристический «Оскар» - престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards в главной номинации «Лучшее туристское направление». В этом году столицу уже посетили 19,5 миллионов туристов, а впереди еще новогодние праздники, это - не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали на день."
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23.08.2020 22:47 Відповісти
Это не ***** со своими чашками с крышкой . Ему нечего бояться - он из США . Не посмеют его травить . ))
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23.08.2020 22:58 Відповісти
Торги сейчас идут за Беларусь. И Украина один из лотов.
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24.08.2020 00:12 Відповісти
ПУТЕНЪ апять усехЪ переЫгралЪ!
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23.08.2020 22:27 Відповісти
КасапоИИУДЫ ! .
.
6ратья ****** 1 -
-
ПРЕДАТЕЛИ ! . -
-
https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/09d845b62f10c6d1c45ad6f6f3d05bdfd2c0fd71763f0a26be6448880276c9e7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg \.
.

....
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23.08.2020 22:31 Відповісти
У негров как-то не очень:
В "администрации" Симферополя уточнили, что из-за "непростой ситуации" с обеспечением города водой ее подачу ограничат в три этапа.

Первый стартует в ночь с 23-го на 24 августа. Суточный отбор воды снизят до 140 тыс. м³ и отключат горячее водоснабжение. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября. Отбор воды уменьшат до 120 тыс. м³ в сутки и введут подачу воды по графику. Третий этап начнется 7 сентября. Подачу воды снизят до 100 тыс. м³ в сутки и будут подавать по часам - утром и вечером.
показати весь коментар
23.08.2020 23:01 Відповісти
Это я про рускочелюстных негров. Симферополь - безусловно, украинский город, но украинские граждане, в связи с оккупацией, в большинстве его покинули, а те, кто остались, в один голос заявляют: "жги, господь". А тупые нигеры, поверившие карликовому сцарю, что тот даст им достойную жизнь, остались, да и х*йло туда понавез разной мокшанской шушеры немало, но(тут мое мнение совпадает с мнением х*йла) все это быдло является низшей кастой, теми самыми нигерами, которым и мыться-то необязательно, а передохнет часть, так и не жалко.
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23.08.2020 23:59 Відповісти
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл



В День Державного Прапора не забувайте цих двох людей,які віддали за нього життя.Це Володимир Рибак та студент Юра Поправко.По живому порізані імєнно за Прапор.Як і не забувайте те,що у той самий день,коли їх вбивали "Квратал 95" через сотню метрів концерт давав.



Заступник Держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 8196

Заступник Держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 1242
показати весь коментар
23.08.2020 22:54 Відповісти
ты забыл Степана Чубенко, замученного и расстрелянного за жёлто-голубую ленточку на рюкзаке! парню было 16лет.
Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 5557
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24.08.2020 08:35 Відповісти
порошенко тоже будет встречать или его не допустят ? ))
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23.08.2020 23:05 Відповісти
Мне его искренне жаль.
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24.08.2020 00:10 Відповісти
Буде взувати бубочку за зрив спільної операції "антивагнер"
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24.08.2020 01:14 Відповісти
Приедет посмотреть,шо за %уйня тут творицца...
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24.08.2020 05:10 Відповісти
Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 7488Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 6676Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 1873
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24.08.2020 08:00 Відповісти
Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 3262
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24.08.2020 08:03 Відповісти
приедет за компроматом на байдена или зеленому ослу темники с кремля привезет.
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24.08.2020 12:14 Відповісти
 
 