Заместитель госсекретаря США Биген после Москвы посетит Киев

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген приедет с визитом в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт американского посольства.

"Стивен Биген посетит Вильнюс, Литва; Москву, Россия; Киев, Украина в течение 24-27 августа и встретится с высшими представителями власти, чтобы обсудить круг региональных и международных вопросов", - говорится в сообщении.

27 августа заместитель госсекретаря отправится в Вену, чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека, добавили в посольстве.

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Ранее сообщалось, что в Вильнюсе Стивен Биген встретится с кандидатом на выборах президента Беларуси Светланой Тихоновской, которая сейчас вынужденно находится в столице Литвы. По официальным сообщениям американской стороны, встреча состоится в знак участия США в поиске мирного разрешения конфликтной ситуации после президентских выборов в Беларуси.