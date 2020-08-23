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Заместитель госсекретаря США Биген после Москвы посетит Киев

Заместитель госсекретаря США Биген после Москвы посетит Киев

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген приедет с визитом в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт американского посольства.

"Стивен Биген посетит Вильнюс, Литва; Москву, Россия; Киев, Украина в течение 24-27 августа и встретится с высшими представителями власти, чтобы обсудить круг региональных и международных вопросов", - говорится в сообщении.

27 августа заместитель госсекретаря отправится в Вену, чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека, добавили в посольстве.

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Ранее сообщалось, что в Вильнюсе Стивен Биген встретится с кандидатом на выборах президента Беларуси Светланой Тихоновской, которая сейчас вынужденно находится в столице Литвы. По официальным сообщениям американской стороны, встреча состоится в знак участия США в поиске мирного разрешения конфликтной ситуации после президентских выборов в Беларуси.

Автор: 

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https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл



В День Державного Прапора не забувайте цих двох людей,які віддали за нього життя.Це Володимир Рибак та студент Юра Поправко.По живому порізані імєнно за Прапор.Як і не забувайте те,що у той самий день,коли їх вбивали "Квратал 95" через сотню метрів концерт давав.



Заступник Держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 8196

Заступник Держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 1242
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23.08.2020 22:54
+3
Смелый человек , в Москву едет .
Это чай-воду с собой , еду с собой , туалет с собой , и человек 50 охраны .
Что ему так приспичило в той дыре ?
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23.08.2020 22:23
+3
У негров как-то не очень:
В "администрации" Симферополя уточнили, что из-за "непростой ситуации" с обеспечением города водой ее подачу ограничат в три этапа.

Первый стартует в ночь с 23-го на 24 августа. Суточный отбор воды снизят до 140 тыс. м³ и отключат горячее водоснабжение. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября. Отбор воды уменьшат до 120 тыс. м³ в сутки и введут подачу воды по графику. Третий этап начнется 7 сентября. Подачу воды снизят до 100 тыс. м³ в сутки и будут подавать по часам - утром и вечером.
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23.08.2020 23:01
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Смелый человек , в Москву едет .
Это чай-воду с собой , еду с собой , туалет с собой , и человек 50 охраны .
Что ему так приспичило в той дыре ?
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23.08.2020 22:23 Ответить
И не говори, поехал сразу к москалыкам, а Украина потом, гад такой, да?
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23.08.2020 22:28 Ответить
Деньги творят чудеса
"01.12.2019 Российская столица впервые получила туристический «Оскар» - престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards в главной номинации «Лучшее туристское направление». В этом году столицу уже посетили 19,5 миллионов туристов, а впереди еще новогодние праздники, это - не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали на день."
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23.08.2020 22:47 Ответить
Это не ***** со своими чашками с крышкой . Ему нечего бояться - он из США . Не посмеют его травить . ))
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23.08.2020 22:58 Ответить
Торги сейчас идут за Беларусь. И Украина один из лотов.
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24.08.2020 00:12 Ответить
ПУТЕНЪ апять усехЪ переЫгралЪ!
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23.08.2020 22:27 Ответить
КасапоИИУДЫ ! .
.
6ратья ****** 1 -
-
ПРЕДАТЕЛИ ! . -
-
https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/09d845b62f10c6d1c45ad6f6f3d05bdfd2c0fd71763f0a26be6448880276c9e7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg \.
.

....
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23.08.2020 22:31 Ответить
У негров как-то не очень:
В "администрации" Симферополя уточнили, что из-за "непростой ситуации" с обеспечением города водой ее подачу ограничат в три этапа.

Первый стартует в ночь с 23-го на 24 августа. Суточный отбор воды снизят до 140 тыс. м³ и отключат горячее водоснабжение. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября. Отбор воды уменьшат до 120 тыс. м³ в сутки и введут подачу воды по графику. Третий этап начнется 7 сентября. Подачу воды снизят до 100 тыс. м³ в сутки и будут подавать по часам - утром и вечером.
показать весь комментарий
23.08.2020 23:01 Ответить
Это я про рускочелюстных негров. Симферополь - безусловно, украинский город, но украинские граждане, в связи с оккупацией, в большинстве его покинули, а те, кто остались, в один голос заявляют: "жги, господь". А тупые нигеры, поверившие карликовому сцарю, что тот даст им достойную жизнь, остались, да и х*йло туда понавез разной мокшанской шушеры немало, но(тут мое мнение совпадает с мнением х*йла) все это быдло является низшей кастой, теми самыми нигерами, которым и мыться-то необязательно, а передохнет часть, так и не жалко.
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23.08.2020 23:59 Ответить
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл



В День Державного Прапора не забувайте цих двох людей,які віддали за нього життя.Це Володимир Рибак та студент Юра Поправко.По живому порізані імєнно за Прапор.Як і не забувайте те,що у той самий день,коли їх вбивали "Квратал 95" через сотню метрів концерт давав.



Заступник Держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 8196

Заступник Держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 1242
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23.08.2020 22:54 Ответить
ты забыл Степана Чубенко, замученного и расстрелянного за жёлто-голубую ленточку на рюкзаке! парню было 16лет.
Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 5557
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24.08.2020 08:35 Ответить
порошенко тоже будет встречать или его не допустят ? ))
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23.08.2020 23:05 Ответить
Мне его искренне жаль.
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24.08.2020 00:10 Ответить
Буде взувати бубочку за зрив спільної операції "антивагнер"
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24.08.2020 01:14 Ответить
Приедет посмотреть,шо за %уйня тут творицца...
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24.08.2020 05:10 Ответить
Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 7488Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 6676Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 1873
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24.08.2020 08:00 Ответить
Заступник держсекретаря США Біген після Москви відвідає Київ - Цензор.НЕТ 3262
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24.08.2020 08:03 Ответить
приедет за компроматом на байдена или зеленому ослу темники с кремля привезет.
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24.08.2020 12:14 Ответить
 
 