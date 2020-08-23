Заместитель госсекретаря США Биген после Москвы посетит Киев
Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген приедет с визитом в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт американского посольства.
"Стивен Биген посетит Вильнюс, Литва; Москву, Россия; Киев, Украина в течение 24-27 августа и встретится с высшими представителями власти, чтобы обсудить круг региональных и международных вопросов", - говорится в сообщении.
27 августа заместитель госсекретаря отправится в Вену, чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека, добавили в посольстве.
Ранее сообщалось, что в Вильнюсе Стивен Биген встретится с кандидатом на выборах президента Беларуси Светланой Тихоновской, которая сейчас вынужденно находится в столице Литвы. По официальным сообщениям американской стороны, встреча состоится в знак участия США в поиске мирного разрешения конфликтной ситуации после президентских выборов в Беларуси.
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Это чай-воду с собой , еду с собой , туалет с собой , и человек 50 охраны .
Что ему так приспичило в той дыре ?
"01.12.2019 Российская столица впервые получила туристический «Оскар» - престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards в главной номинации «Лучшее туристское направление». В этом году столицу уже посетили 19,5 миллионов туристов, а впереди еще новогодние праздники, это - не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали на день."
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6ратья ****** 1 -
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ПРЕДАТЕЛИ ! . -
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В "администрации" Симферополя уточнили, что из-за "непростой ситуации" с обеспечением города водой ее подачу ограничат в три этапа.
Первый стартует в ночь с 23-го на 24 августа. Суточный отбор воды снизят до 140 тыс. м³ и отключат горячее водоснабжение. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября. Отбор воды уменьшат до 120 тыс. м³ в сутки и введут подачу воды по графику. Третий этап начнется 7 сентября. Подачу воды снизят до 100 тыс. м³ в сутки и будут подавать по часам - утром и вечером.
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл
В День Державного Прапора не забувайте цих двох людей,які віддали за нього життя.Це Володимир Рибак та студент Юра Поправко.По живому порізані імєнно за Прапор.Як і не забувайте те,що у той самий день,коли їх вбивали "Квратал 95" через сотню метрів концерт давав.