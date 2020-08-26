Украина и Малайзия договорились активизировать политический диалог, - МИД

Украина и Малайзия договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях, в том числе в рамках международных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом шла речь во время встречи первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Малайзии в Украине Дато Раджа Реза.

"Стороны договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях, в том числе в рамках международных организаций, в частности ООН и Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), а также внедрять современные формы и пути сотрудничества на фоне пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных проектов в сферах образования, туризма, энергетики, сельского хозяйства и др. с целью расширения двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено нарушением прав человека на территории временно оккупированного Крыма, а также милитаризации полуострова и Черноморско-Азовского региона.

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