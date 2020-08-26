Україна і Малайзія домовилися активізувати політичний діалог, - МЗС
Україна і Малайзія домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях, зокрема в межах міжнародних організацій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Малайзії в Україні Дато Раджа Реза.
"Сторони домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях, у т.ч. в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Організації Ісламського Співробітництва (ОІС), а також впроваджувати сучасні форми та шляхи співпраці на тлі пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні .
Зазначається, що співрозмовники висловили взаємну зацікавленість у реалізації спільних проектів у сферах освіти, туризму, енергетики, сільського господарства та ін. з метою розширення двостороннього економічного, торговельного та інвестиційного співробітництва.
Окрему увагу було приділено порушенням прав людини на території тимчасово окупованого Криму, а також мілітаризації півострова і Чорноморсько-Азовського регіону.
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если на Луну невозможно - то мож хоть в Малайзию?