Україна і Малайзія домовилися активізувати політичний діалог, - МЗС

Україна і Малайзія домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях, зокрема в межах міжнародних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Малайзії в Україні Дато Раджа Реза.

"Сторони домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях, у т.ч. в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Організації Ісламського Співробітництва (ОІС), а також впроваджувати сучасні форми та шляхи співпраці на тлі пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що співрозмовники висловили взаємну зацікавленість у реалізації спільних проектів у сферах освіти, туризму, енергетики, сільського господарства та ін. з метою розширення двостороннього економічного, торговельного та інвестиційного співробітництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна прагне до статусу спостерігача в Тюркській раді для просування ідеї деокупації Криму, - заступниця глави МЗС Джапарова

Окрему увагу було приділено порушенням прав людини на території тимчасово окупованого Криму, а також мілітаризації півострова і Чорноморсько-Азовського регіону.