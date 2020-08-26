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В ВСУ за сутки подтвердили 19 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки подтвердили 19 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 19 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Из них 2 военнослужащих находятся на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сказано в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 17 человек: один военнослужащий и 5 сотрудников ВСУ во Львовской области, по двое военнослужащих в Ривненской и Черниговской областях, один военнослужащий и один сотрудник ВСУ в Житомирской области, по одному военнослужащему в Киевской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской области, один сотрудник ВСУ в Волынской области.

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Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего в ВСУ по состоянию на 10:00 26 августа болеют 594 человека. Выздоровели за время пандемии 923 человека, летальных случаев – 6. На изоляции находятся 784 человека.

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Швидкого одужання нашим воїнам.
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26.08.2020 10:56 Ответить
 
 