У ЗСУ за добу підтвердили 19 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Збройних силах України підтверджено 19 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З них 2 військовослужбовці перебувають на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 17 осіб: один військовослужбовець і 5 співробітників ЗСУ у Львівській області, по двоє військовослужбовців у Рівненській і Чернігівській областях, один військовослужбовець і один співробітник ЗСУ у Житомирській області, по одному військовослужбовцю в Київській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській області, один співробітник ЗСУ у Волинській області.

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Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом у ЗСУ станом на 10:00 26 серпня хворіють 594 осіб. Одужали за час пандемії 923 особи, летальних випадків - 6. На ізоляції перебувають 784 людини.

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