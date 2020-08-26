Передвижение в масках, гибкий график и уроки на улице: в Минобразования обнародовали требования к школам с 1 сентября

Министерство образования и науки Украины обнародовало новые требования Министерства здравоохранения относительно обучения во время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Так, вход в заведение образования и передвижение по нему будет возможен только в маске или респираторе, однако ученики 1-4 классов смогут находиться в школе без них. В то же время в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки. Соответствующие требования к противоэпидемическим мероприятиям в учреждениях образования на период карантина обнародованы на сайте Минздрава.

Противоэпидемические мероприятия разработаны для учреждений внешкольного, общего среднего, специального предвысшего образования, а также профтехучилищ и вузов.

Вход в помещения заведений возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски и респираторы можно не использовать, вместе с тем их использование является обязательным во время передвижения по помещениям заведения. В то же время для учеников 1-4 классов вход в заведение и передвижение по помещениям возможны без маски или респиратора. В регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки.

Персонал учреждения допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактной термометрии. В случае выявления температуры более 37,2 С или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается в заведение.

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Перед началом занятий педагоги должны опрашивать учеников или студентов о самочувствии и наличии симптомов COVID-19. Если обнаружены признаки респираторной болезни, ученик должен быть временно изолирован в специальном помещении заведения, после чего о случившемся информируют родителей или законных представителей и принимается решение о направлении в учреждение здравоохранения.

В случае подтверждения болезни COVID-19 у одного ученика, все остальные из соответствующего класса или группы должны уйти на самоизоляцию.

В учебных заведениях необходимо:

- организовать места для обработки рук антисептиками на всех входах в учреждения, обозначить их яркими указателями и инструкциями о правилах дезинфекции рук;

- обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец или электросушилок для рук в санитарных комнатах;

- обеспечить централизованный сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры с крышками - у входа в заведение, в коридорах и санузлах;

- оборудовать медицинские пункты необходимыми средствами - бесконтактными термометрами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты и т.д.;

- разместить плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля

- ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, сборов) в закрытых помещениях, кроме необходимых для функционирования учреждений - педагогических совещаний, заседаний ректората, конкурсных комиссий, конференций трудового коллектива и тому подобное;

- создать возможности для организованного движения по заведению - использовать запасные выходы, разметку на полу, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

- очищать и дезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения, перила и т.д. после занятий в конце рабочего дня;

- проводить проветривание в течение не менее 10 минут после каждого занятия.

Передвижения учеников между кабинетами и аудиториями необходимо минимизировать. В частности, в течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одной аудитории / кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин, предусмотреть в расписании возможность определять разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп. Кроме того, по возможности занятия можно проводить на открытом воздухе.

Во время карантина запрещается организация питания по типу "шведского стола" и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков. Во время приема пищи расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за столом должны находиться не более 4 человек. В случае невозможности обеспечить детей горячим питанием необходимо организовать питание путем раздачи предварительно фасованной пищевой продукции.

Также установлены требования по перевозке детей и работников учреждения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками / респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С.

Салон транспорта необходимо дезинфицировать в конце рабочей смены. Вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски / респиратора. Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.

Руководители и медицинский персонал учреждений должны обеспечить проведение разъяснений и инструктажей для персонала и учащихся о мерах профилактики, реагирования на выявленные симптомы коронавирусной болезни, а также разработать алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

Напомним, 25 августа 2020 г. стартовал онлайн-курс о дистанционном и смешанном обучении для педагогов и руководителей школ и учреждений профтехобразования. Первый модуль курса - о возможности дистанционного и смешанного обучения - уже доступен по ссылке.