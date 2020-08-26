РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12620 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
12 205 25

Передвижение в масках, гибкий график и уроки на улице: в Минобразования обнародовали требования к школам с 1 сентября

Передвижение в масках, гибкий график и уроки на улице: в Минобразования обнародовали требования к школам с 1 сентября

Министерство образования и науки Украины обнародовало новые требования Министерства здравоохранения относительно обучения во время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Так, вход в заведение образования и передвижение по нему будет возможен только в маске или респираторе, однако ученики 1-4 классов смогут находиться в школе без них. В то же время в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки. Соответствующие требования к противоэпидемическим мероприятиям в учреждениях образования на период карантина обнародованы на сайте Минздрава.

Противоэпидемические мероприятия разработаны для учреждений внешкольного, общего среднего, специального предвысшего образования, а также профтехучилищ и вузов.

Вход в помещения заведений возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски и респираторы можно не использовать, вместе с тем их использование является обязательным во время передвижения по помещениям заведения. В то же время для учеников 1-4 классов вход в заведение и передвижение по помещениям возможны без маски или респиратора. В регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки.

Персонал учреждения допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактной термометрии. В случае выявления температуры более 37,2 С или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается в заведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медосмотры с большим количеством врачей могут пройти ученики 4 и 9 классов, остальные - только у семейного, - Степанов

Перед началом занятий педагоги должны опрашивать учеников или студентов о самочувствии и наличии симптомов COVID-19. Если обнаружены признаки респираторной болезни, ученик должен быть временно изолирован в специальном помещении заведения, после чего о случившемся информируют родителей или законных представителей и принимается решение о направлении в учреждение здравоохранения.

В случае подтверждения болезни COVID-19 у одного ученика, все остальные из соответствующего класса или группы должны уйти на самоизоляцию.

В учебных заведениях необходимо:

- организовать места для обработки рук антисептиками на всех входах в учреждения, обозначить их яркими указателями и инструкциями о правилах дезинфекции рук;
- обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец или электросушилок для рук в санитарных комнатах;
- обеспечить централизованный сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры с крышками - у входа в заведение, в коридорах и санузлах;
- оборудовать медицинские пункты необходимыми средствами - бесконтактными термометрами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты и т.д.;
- разместить плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля
- ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, сборов) в закрытых помещениях, кроме необходимых для функционирования учреждений - педагогических совещаний, заседаний ректората, конкурсных комиссий, конференций трудового коллектива и тому подобное;
- создать возможности для организованного движения по заведению - использовать запасные выходы, разметку на полу, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;
- очищать и дезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения, перила и т.д. после занятий в конце рабочего дня;
- проводить проветривание в течение не менее 10 минут после каждого занятия.

Передвижения учеников между кабинетами и аудиториями необходимо минимизировать. В частности, в течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одной аудитории / кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин, предусмотреть в расписании возможность определять разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп. Кроме того, по возможности занятия можно проводить на открытом воздухе.

Во время карантина запрещается организация питания по типу "шведского стола" и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков. Во время приема пищи расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за столом должны находиться не более 4 человек. В случае невозможности обеспечить детей горячим питанием необходимо организовать питание путем раздачи предварительно фасованной пищевой продукции.

Также установлены требования по перевозке детей и работников учреждения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками / респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С.

Салон транспорта необходимо дезинфицировать в конце рабочей смены. Вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски / респиратора. Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.

Руководители и медицинский персонал учреждений должны обеспечить проведение разъяснений и инструктажей для персонала и учащихся о мерах профилактики, реагирования на выявленные симптомы коронавирусной болезни, а также разработать алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

Напомним, 25 августа 2020 г. стартовал онлайн-курс о дистанционном и смешанном обучении для педагогов и руководителей школ и учреждений профтехобразования. Первый модуль курса - о возможности дистанционного и смешанного обучения - уже доступен по ссылке.

карантин (16729) Минздрав (4899) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Передвижение в масках, гибкий график и уроки на улице: в Минобразования обнародовали требования к школам с 1 сентября - Цензор.НЕТ 1509
показать весь комментарий
26.08.2020 11:25
+4
на улице в декабре-феврале - это правильно! ангина, грипп, простуда - это всё ничто по сравнению со смертельным коровавирусом!
показать весь комментарий
26.08.2020 11:34
+4
Це знущання над вчителями. Реально це виконати неможливо. Люди, які це написали, абсолютно не знають, що відбувається в школах на перервах, у класах, у туалетах. Директорам і вчителям можна тільки поспівчувати. Навантаження зросло в рази, а зарплата та сама.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Передвижение в масках, гибкий график и уроки на улице: в Минобразования обнародовали требования к школам с 1 сентября - Цензор.НЕТ 1509
показать весь комментарий
26.08.2020 11:25 Ответить
там-то тепло круглый год...
показать весь комментарий
26.08.2020 11:49 Ответить
Да, но команде Клоуна этого-то не сказали!
показать весь комментарий
26.08.2020 14:03 Ответить
Что не делает дурак, все он делает не так!!!
показать весь комментарий
26.08.2020 11:28 Ответить
на улице в декабре-феврале - это правильно! ангина, грипп, простуда - это всё ничто по сравнению со смертельным коровавирусом!
показать весь комментарий
26.08.2020 11:34 Ответить
Пересування в масках, гнучкий графік і уроки на вулиці: в Міносвіти оприлюднили вимоги до шкіл з 1 вересня - Цензор.НЕТ 476
показать весь комментарий
26.08.2020 11:41 Ответить
Этот МОЗ становится смешным. Вас идиотов все уже послали. Ваши высеры никому не интересны. Вы просто на лоховирусе зарабатываете. Ваш вирус никто не видит и о нем узнают исключительно из ваших дутых циферок. В реале никто больных не знает. Вирус - фэйк
показать весь комментарий
26.08.2020 11:44 Ответить
Ковидисткая х*рня продолжается.
Украинцы, вы долго собираетесь это терпеть ?
показать весь комментарий
26.08.2020 11:47 Ответить
Бл..ська робота "дурантинофілів" продовжується..
Але українці терплять,набільш тупі їх слухають ,вірять і заражаються.. дехто вмирає.. (
показать весь комментарий
26.08.2020 12:01 Ответить
Вход в помещения заведений возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски и респираторы можно не использовать, вместе с тем их использование является обязательным во время передвижения по помещениям заведения. В то же время для учеников 1-4 классов вход в заведение и передвижение по помещениям возможны без маски или респиратора.Источник: https://censor.net/n3215867

---------------------------------------------------------------------------------
знакомые врачи в шоке от таких дурацких взаимоисключающих инструкций и правил, над одной частью детей будут издеваться, но не постоянно, а сеансами, дают передышки, над другой нет - пожалели детей, в цирке участвовать не будут, но находятся все вместе с учителями весь день в одном здании.
показать весь комментарий
26.08.2020 11:52 Ответить
Велики и всемогущий д....*******. Общался со знакомой. Работает учителем. Такого **...нария как сей час, я так понял она еще не встречала. Хренова туча непонятных тр**ований, которые выполнить практически невозможно. Проверки почти каждый день, то администрация, то отдел образования, то все кодлом. Больше ненужной писании б устранении каких то там нарушений, типо парты не так стоят. Расстояние между уч**ными местами на 10 см. не соответствует... Мыло в туалете не в том месте. Говорит она так... еще немного, уволится... Препод она не плохой. Вот такие дела...
показать весь комментарий
26.08.2020 11:53 Ответить
Я ЗА ліквідацію Міністерства Освіти ОСТАТОЧНО.
а заодно і райвно...
показать весь комментарий
26.08.2020 12:00 Ответить
а бюрократия требует, чтобы они отчитались в Минздраве или Санэпидемофисе о том, что они что-то делают, что-то предпринимают для здоровья всей страны.... и приходится выдумывать хрень всякую
показать весь комментарий
26.08.2020 12:05 Ответить
ИИ подтвердил опасения медиков: коронавирус становится более заразным
https://www.softportal.com/nitem-33325.html

Мутации вирусов не обязательно представляют опасность для пациентов. Некоторые даже становятся менее заразными. Но в случае SASR-CoV-2, как выяснили исследователи из США, пять из шести мутаций приводят к повышению его инфективности.
Более чем 20 000 образцов вируса SARS-CoV-2 проанализировала модель, созданная профессором Вэй Говэем из Университета штата Мичиган. Собрав этот массив генетических данных о мутациях белка шиповидного отростка, который отвечает за распространение инфекции, ученые обнаружили, что пять из шести известных подвидов вируса стали более заразными.
Инфицирование вирусом SARS-CoV-2 происходит, когда белок шипа взаимодействует с рецептором клетки-хозяина ACE2. Ученых беспокоит так называемое сродство к связыванию, или сила взаимодействия между белком шипа и клеткой-хозяином во время начальной стадии инфекции. «Вирусная инфективность возрастает, когда усиливается сродство к связыванию», - пояснил Вэй.
Нейросеть определила влияние известных сегодня мутаций на сродство связывания SARS-CoV-2. Результат, указывающий на рост этого показателя в пяти из шести известных подтипов, означает, что инфективность вируса возрастает, сообщает Phys.org.
Ученые подчеркивают, что хотя прогноз нейросети совпадает с результатами проведенных экспериментов, необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы полностью понять, как мутации повлияют на заразность COVID-19 в будущем. Пока ученые боятся строить какие-то прогнозы.
Согласно подсчетам ученых из США, смертность во время испанского гриппа 1918 года оказалась сопоставима со смертностью в первые месяцы эпидемии коронавируса. А если принять во внимание прогресс в гигиене, развитие медицины и здравоохранения, то можно предположить, что COVID-19 значительнее смертоноснее.
показать весь комментарий
26.08.2020 11:58 Ответить
Возьмите смертность от легочных болезней да и общую за прошлые года и за 2020 год и вы прозреете .По секрету лентяям в 200 году меньше на 10%,самая высокая в 2018 году ,сколько вам платят за запугивание населения ?
показать весь комментарий
26.08.2020 12:24 Ответить
стоит отметить. что обычная маска или щиток не дает никаких гарантий, т.к. нет герметичности закрытия носоглотки и глаз, а воздух помещения, который вдыхаешь все равно проникает в щели между тканями/материалами и кожей вместе с вирусами в нос или рот.... гарантию дает лишь респиратор либо респираторная плотноприлегающая маска, а это детям еще больше мучений... про учителей не вспоминаю даже
показать весь комментарий
26.08.2020 12:02 Ответить
Писец образованию.На одном пункте задач можно ставить галочку .
показать весь комментарий
26.08.2020 12:20 Ответить
Це знущання над вчителями. Реально це виконати неможливо. Люди, які це написали, абсолютно не знають, що відбувається в школах на перервах, у класах, у туалетах. Директорам і вчителям можна тільки поспівчувати. Навантаження зросло в рази, а зарплата та сама.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:23 Ответить
коронавірусний дебілізм триває...
показать весь комментарий
26.08.2020 12:50 Ответить
Очень инновационно! Уроки на улице под дождем/снегом и на холоде/морозе.
показать весь комментарий
26.08.2020 13:37 Ответить
Подумаешь.
Вон, в Папуа Новой Гвинее до школу через джунгли (а там насекомые размером с мусоровозку) дети целую неделю добираются и не "жужжжат":
https://www.youtube.com/watch?v=3********** Дорога в школу в Новой Гвинее

на Филиппинах на гору отвесную карабкаются

https://www.youtube.com/watch?v=di_PKpeSmtY&t=2s Дорога в школу на Филиппинах

а тут, всего лишь при минусовой погоде, в дождь, в снегопад и градобитие на улице занятия проводить будут.
Правда, даже при клятом царском режиме занятия проводили в отапливаемой избе церковно-приходской школы, но ведь у них не было "бубочки".
Кстати, а за кого голосовали родители учеников на выборах?
показать весь комментарий
26.08.2020 13:50 Ответить
жаворонки в классе ..был такой рассказ в 3 классе
показать весь комментарий
26.08.2020 14:01 Ответить
Чому не можна так, як було в минулому році? Тому що проти "любителі рускаго мира"?
показать весь комментарий
26.08.2020 14:34 Ответить
 
 