Прокуратура разоблачила в Киевском СИЗО псевдоминера суда

Прокуратура Киева совместно с оперативным отделом госучреждения "Киевский следственный изолятор" разоблачила заключенного, сообщившего ложную информацию о якобы минировании здания Шевченковского районного суда столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры.

"Указанным лицом оказался заключенный, 1992 г.р., который с целью избежать продления в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, находясь в указанном суде, с мобильного телефона совершил телефонный звонок на линию "102" и предоставил ложное сообщение о заминировании здания", - сообщает прокуратура Киева.

Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении по ч.1 ст.259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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