Прокуратура викрила в Київському СІЗО псевдомінувальника суду

Прокуратура Києва спільно з оперативним відділом держустанови "Київський слідчий ізолятор" викрила ув’язненого, який повідомив неправдиву інформацію про нібито мінування будівлі Шевченківського районного суду столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури.

"Зазначеною особою виявився ув’язнений, 1992 р.н., який з метою уникнути продовження відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, перебуваючи в зазначеному суді, з мобільного телефону здійснив телефонний дзвінок на лінію "102" та надав неправдиве повідомлення про замінування будівлі", - повідомляє прокуратура Києва.

Зараз вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру за ч.1 ст.259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів.

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