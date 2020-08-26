УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12447 відвідувачів онлайн
Новини
1 593 3

Прокуратура викрила в Київському СІЗО псевдомінувальника суду

Прокуратура викрила в Київському СІЗО псевдомінувальника суду

Прокуратура Києва спільно з оперативним відділом держустанови "Київський слідчий ізолятор" викрила ув’язненого, який повідомив неправдиву інформацію про нібито мінування будівлі Шевченківського районного суду столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури.

"Зазначеною особою виявився ув’язнений, 1992 р.н., який з метою уникнути продовження відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, перебуваючи в зазначеному суді, з мобільного телефону здійснив телефонний дзвінок на лінію "102" та надав неправдиве повідомлення про замінування будівлі", - повідомляє прокуратура Києва.

Зараз вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру за ч.1 ст.259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Читайте також: У Запорізькому СІЗО один з ув'язнених викупив для себе всі місця в камері підвищеного комфорту

Автор: 

прокуратура (3667) СІЗО (723) суд (11653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вирішив помститись суддям.
показати весь коментар
26.08.2020 12:32 Відповісти
А где он в СИЗО телефон взял?
показати весь коментар
26.08.2020 12:41 Відповісти
А це точно потужно пореформований суд? Підсудний шляється де схоче і наярює з телефона мама-не-горюй
показати весь коментар
26.08.2020 14:24 Відповісти
 
 