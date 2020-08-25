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Новости Агрессия России против Украины
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Двух жительниц Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, - прокуратура

Двух жительниц Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, - прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительные акты по двум уголовным производствам, которые касаются "референдума" о признании самостоятельности так называемой "ЛНР" в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"В мае 2014 года жительницы Марковки и Беловодска в составе "участковых избирательных комиссий" приняли участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что одна из женщин возглавляла "избирательный участок", другая выполняла функции "члена комиссии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шахов потребовал отстранить от должности руководство Луганской области

Как рассказали в ведомстве, выполняя функции "членов комиссии", они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования на "избирательном участке" и приняли участие в подсчете голосов.

По данным прокуратуры, женщинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Автор: 

правоохранительные органы (2968) прокуратура (5005) силовики (2797) Луганская область (6491)


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Топ комментарии
+12
а эту сучку крашеную? когда ж ? или ее в мэры уже пропихивают ???
Двух жительниц Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8729

...
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25.08.2020 17:59
+8
Сильно сомневаюсь, что они только вдвоем провернули всё это дельце
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25.08.2020 17:53
+6
Лідер фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що агресором у війні на Кавказі була Грузія, а не Росія.

https://www.pravda.com.ua/news/2008/09/26/3568920/ "Я вас конкретно запитую. Ви готові засудити акт російської агресії в Грузії?" - виконав прохання журналістів Зварич.

https://www.pravda.com.ua/news/2008/09/26/3568920/

https://www.pravda.com.ua/news/2008/09/26/3568920/ "Категорично ні! Тому що агресію почала Грузія, а ми не сторона конфлікту",- відповів Кириленко.
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25.08.2020 18:07
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Двух жительниц Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7225
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25.08.2020 17:51 Ответить
Лідер фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що агресором у війні на Кавказі була Грузія, а не Росія.

https://www.pravda.com.ua/news/2008/09/26/3568920/ "Я вас конкретно запитую. Ви готові засудити акт російської агресії в Грузії?" - виконав прохання журналістів Зварич.

https://www.pravda.com.ua/news/2008/09/26/3568920/

https://www.pravda.com.ua/news/2008/09/26/3568920/ "Категорично ні! Тому що агресію почала Грузія, а ми не сторона конфлікту",- відповів Кириленко.
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25.08.2020 18:07 Ответить
Ось тут все про БЮТ.
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25.08.2020 18:10 Ответить
Сильно сомневаюсь, что они только вдвоем провернули всё это дельце
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25.08.2020 17:53 Ответить
Ну это как в деле с Боингом.
Фигурируют совершенно левейшие персонажи, а Шойгу с ****** как бы и не при делах. Без ведома министра обороны зенитно ракетный комплекс рассекает где вздумается.
Так и здесь, я согласен, эти двое свое получат, конечно, не зря(если получат), но где звенья цепочки "пожирнее"?
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25.08.2020 18:12 Ответить
Есть два дела с Боингом. Одно да - против исполнителей, а второе как раз "берёт выше".
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25.08.2020 18:14 Ответить
Судить и принять в слугу народа, как верных патриотов.
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25.08.2020 17:55 Ответить
Кака Штепа пажживаєт??
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25.08.2020 17:56 Ответить
Как и савченко , рубан , ефремов , ...
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25.08.2020 17:58 Ответить
До речі шото Надьки не чув може опяиь взялась за телефона.
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25.08.2020 18:51 Ответить
Бедствует. Готовится к выборам от оппоблока.
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25.08.2020 17:58 Ответить
А пока дни перешли в месяцы, месяцы в годы, скоров десятилетия и растет уже целое поколение молодых ОРДлят в Донецке и Луганске, взращенное на учебниках истории завезенных в подарок от пуйла...
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25.08.2020 17:57 Ответить
100% . Возвращать надо землю Донбасса , а не организмы по ней ходящие .
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25.08.2020 18:00 Ответить
а эту сучку крашеную? когда ж ? или ее в мэры уже пропихивают ???
Двух жительниц Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8729

...
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25.08.2020 17:59 Ответить
Пусть слабоумные зелёные на это фото смотрят . Что-то их не слышно .
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25.08.2020 18:03 Ответить
Там кто то ее отпустил. Кто?
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25.08.2020 18:32 Ответить
и кто??? Порошенко лично на руках вынес ?
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25.08.2020 18:36 Ответить
Практически.
Ведь тот предатель усьо рэформував, не?
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25.08.2020 18:38 Ответить
та хоть шо-то практически делал, а не токмо теоретически звиздел-позорился.. не?
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25.08.2020 18:42 Ответить
Не. А шо сделал то, штепу выпустил, мертвечука воскресил, шо?
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25.08.2020 18:45 Ответить
как шо? а ну считай!
брата убил, липецкую фабрику возродил, армию обожрал, Томосом мацкву обидел, рошенками всех додиабетил... это то шо вспомнил...
думаю там в методичке поищи - список внушительнее будет...
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25.08.2020 18:58 Ответить
Ага, значит ты тааки считаешь это достижениями *************.
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25.08.2020 19:01 Ответить
а кто такой ..*************..? это твой знакомый ?
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25.08.2020 19:03 Ответить
Это твой идол
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25.08.2020 20:10 Ответить
не угадал! у меня идола нет...и не будет...ибо не зомбированный я, как некоторые упоротые,
даже видя в какое говно вступили, никогда не признаетесь даже зеркалу...а будете обгавкивать и обгаживать других, чтоб на их фоне типа принципиальными выглядеть...
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25.08.2020 20:54 Ответить
хай эти красавицы шконку бенедиктовой постерегут...
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25.08.2020 18:00 Ответить
А в 2019 році вони мабуть голосували, але за кого?
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25.08.2020 18:01 Ответить
Обидно , Украина будет кормить этих двух убогих , как и кормит пенсиями миллионы "патриотов" Донбасса .
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25.08.2020 18:25 Ответить
закрывает торжества турнир по снайперской стрельбе памяти мойора кернесса с призовым фондом с кармана добкина...блеать,звыняйтэ,размечтался...
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25.08.2020 18:07 Ответить
Я результат вже знаю. 2 роки умовно з компенсацією з/п за час "украінскай агрєсіі протів мірних донбасян".
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25.08.2020 18:13 Ответить
Если можно сажать за псевдореферендум, то почему бы не сажать за псевдоубийство и псевдоизнасилование?
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25.08.2020 18:14 Ответить
Двох мешканок Луганщини судитимуть за організацію псевдореферендуму, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5194
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25.08.2020 18:18 Ответить
Полностью поддерживаю обучение кацапов в Украине на собачьем. Но четко по материалам ихнего дрессировщика Дурова - плеткой и пряником. Хотя, как показывает опыт, там больше одной плетки. Ибо тупые.
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25.08.2020 21:27 Ответить
Шість років..
Єнто много чи ,скільки вам ще, мля, не вистачає років??!!
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25.08.2020 18:19 Ответить
Теперь в ихней жизни будет полный порядок и всегда по расписанию . Покуда этих шмар не обменяют на наших пленных .
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25.08.2020 18:23 Ответить
За что их судить? это же не настоящий референдум, а ПСЕВДО!
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25.08.2020 18:29 Ответить
А що ти хочеш з ними зробити?
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25.08.2020 18:49 Ответить
Не смешите, 3 дня условно, так судят суды на Донбассе.
После штепы, эти новости не сообщайте.
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25.08.2020 18:50 Ответить
А як там Штепа Неля? Рейтинги ростуть?
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25.08.2020 19:52 Ответить
Дадут заслуженных артисток?
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26.08.2020 00:57 Ответить
 
 