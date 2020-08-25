Двух жительниц Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, - прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительные акты по двум уголовным производствам, которые касаются "референдума" о признании самостоятельности так называемой "ЛНР" в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"В мае 2014 года жительницы Марковки и Беловодска в составе "участковых избирательных комиссий" приняли участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что одна из женщин возглавляла "избирательный участок", другая выполняла функции "члена комиссии".

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Как рассказали в ведомстве, выполняя функции "членов комиссии", они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования на "избирательном участке" и приняли участие в подсчете голосов.

По данным прокуратуры, женщинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.