Двух жительниц Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, - прокуратура
Прокуратура направила в суд обвинительные акты по двум уголовным производствам, которые касаются "референдума" о признании самостоятельности так называемой "ЛНР" в 2014 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"В мае 2014 года жительницы Марковки и Беловодска в составе "участковых избирательных комиссий" приняли участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавляют, что одна из женщин возглавляла "избирательный участок", другая выполняла функции "члена комиссии".
Как рассказали в ведомстве, выполняя функции "членов комиссии", они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования на "избирательном участке" и приняли участие в подсчете голосов.
По данным прокуратуры, женщинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Фигурируют совершенно левейшие персонажи, а Шойгу с ****** как бы и не при делах. Без ведома министра обороны зенитно ракетный комплекс рассекает где вздумается.
Так и здесь, я согласен, эти двое свое получат, конечно, не зря(если получат), но где звенья цепочки "пожирнее"?
...
Ведь тот предатель усьо рэформував, не?
брата убил, липецкую фабрику возродил, армию обожрал, Томосом мацкву обидел, рошенками всех додиабетил... это то шо вспомнил...
думаю там в методичке поищи - список внушительнее будет...
даже видя в какое говно вступили, никогда не признаетесь даже зеркалу...а будете обгавкивать и обгаживать других, чтоб на их фоне типа принципиальными выглядеть...
Єнто много чи ,скільки вам ще, мля, не вистачає років??!!
После штепы, эти новости не сообщайте.