Двох мешканок Луганщини судитимуть за організацію псевдореферендуму, - прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях, які стосуються "референдуму" про визнання самостійності так званої "ЛНР" в 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"У травні 2014 року мешканки Марковки і Біловодська у складі "дільничних виборчих комісій" взяли участь в організації та проведенні так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі додають, що одна з жінок очолювала "виборчу дільницю", інша виконувала функції "члена комісії".

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Як розповіли у відомстві, виконуючи функції "членів комісії", вони формували списки виборців, видавали місцевим жителям "бюлетені", стежили за процесом і порядком голосування на "виборчій дільниці" і взяли участь у підрахунку голосів.

За даними прокуратури, жінкам загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.