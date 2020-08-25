Двох мешканок Луганщини судитимуть за організацію псевдореферендуму, - прокуратура
Прокуратура направила в суд обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях, які стосуються "референдуму" про визнання самостійності так званої "ЛНР" в 2014 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"У травні 2014 року мешканки Марковки і Біловодська у складі "дільничних виборчих комісій" взяли участь в організації та проведенні так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки", - сказано в повідомленні.
У прокуратурі додають, що одна з жінок очолювала "виборчу дільницю", інша виконувала функції "члена комісії".
Як розповіли у відомстві, виконуючи функції "членів комісії", вони формували списки виборців, видавали місцевим жителям "бюлетені", стежили за процесом і порядком голосування на "виборчій дільниці" і взяли участь у підрахунку голосів.
За даними прокуратури, жінкам загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
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Фигурируют совершенно левейшие персонажи, а Шойгу с ****** как бы и не при делах. Без ведома министра обороны зенитно ракетный комплекс рассекает где вздумается.
Так и здесь, я согласен, эти двое свое получат, конечно, не зря(если получат), но где звенья цепочки "пожирнее"?
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Ведь тот предатель усьо рэформував, не?
брата убил, липецкую фабрику возродил, армию обожрал, Томосом мацкву обидел, рошенками всех додиабетил... это то шо вспомнил...
думаю там в методичке поищи - список внушительнее будет...
даже видя в какое говно вступили, никогда не признаетесь даже зеркалу...а будете обгавкивать и обгаживать других, чтоб на их фоне типа принципиальными выглядеть...
Єнто много чи ,скільки вам ще, мля, не вистачає років??!!
После штепы, эти новости не сообщайте.