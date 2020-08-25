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Новини Агресія Росії проти України
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Найманцю "ДНР", затриманому в Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура

Найманцю

Прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному чоловікові за фактом участі в терористичній організації і сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, затриманий у 2014 році вступив до лав незаконного збройного формування як стрілець "Донецького народного ополчення" так званих Збройних сил ДНР "Народне ополчення Донбасу". У подальшому у складі терористичної організації "ДНР" брав участь у бойових діях у місті Слов’янськ Донецької області. За виконані дії отримував щомісячне грошове утримання від самопроголошеної "влади" "ДНР".

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, найманця "ДНР" затримали 23 серпня на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві.

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Автор: 

бойовик (3414) Київ (19415) прокуратура (3667) тероризм (2865) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+4
Чего они на рабсию не едут? Вся ЛНРовская и ДНРовская наволочь в благополучный Киев прет.
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25.08.2020 15:11
+4
Ну сейчас, как всегда, вылижут ему жопу и дадут условно. А то что наши гибнут в боях с такими "трактористами" и "шахтёрами"-наплевать. Это ж не детки власть имущих.
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25.08.2020 15:19
+2
Якщо не ветеран ВСУ, волонтер чи активіст, то скоро випустять.
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25.08.2020 15:17
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по походке высчитали?
чы катався на мэтро,схоронив мобилу в горловке?
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25.08.2020 15:05 Відповісти
Чего они на рабсию не едут? Вся ЛНРовская и ДНРовская наволочь в благополучный Киев прет.
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25.08.2020 15:11 Відповісти
о,новый кандидат на премьера нашелся
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25.08.2020 15:11 Відповісти
а можна його депутатом від СН. Яка різниця?
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25.08.2020 15:17 Відповісти
Якщо не ветеран ВСУ, волонтер чи активіст, то скоро випустять.
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25.08.2020 15:17 Відповісти
Ну сейчас, как всегда, вылижут ему жопу и дадут условно. А то что наши гибнут в боях с такими "трактористами" и "шахтёрами"-наплевать. Это ж не детки власть имущих.
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25.08.2020 15:19 Відповісти
який же він білобрисий!)
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25.08.2020 15:22 Відповісти
феерический длбеб - лазить по Киеву с дырлянскими ксивами
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25.08.2020 15:24 Відповісти
маєш рацію....
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25.08.2020 15:28 Відповісти
Наградят орденом , дадут героя и шаурму. Это же не воин-защитник и волонтер. Ему можно убивать безнаказанно.
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25.08.2020 15:47 Відповісти
Да на пасту оно стояла скажет! И всё свободен , гуляй себе
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25.08.2020 15:55 Відповісти
Після заяви членограя: "Нада проста пєрєстать стрєлять", терористи з лугандону почали вільно розгулювати в Києві по Майдану.
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25.08.2020 16:27 Відповісти
Ну так Зе-команда ж, а що ви хотіли?
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25.08.2020 17:50 Відповісти
Прутся и прутся к биндеравцам. Чего им не хватает в ихнем ордло?
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26.08.2020 08:49 Відповісти
 
 