Найманцю "ДНР", затриманому в Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура

Прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному чоловікові за фактом участі в терористичній організації і сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, затриманий у 2014 році вступив до лав незаконного збройного формування як стрілець "Донецького народного ополчення" так званих Збройних сил ДНР "Народне ополчення Донбасу". У подальшому у складі терористичної організації "ДНР" брав участь у бойових діях у місті Слов’янськ Донецької області. За виконані дії отримував щомісячне грошове утримання від самопроголошеної "влади" "ДНР".

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, найманця "ДНР" затримали 23 серпня на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві.

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