Наемнику "ДНР", задержанному в Киеве, сообщено о подозрении, - прокуратура

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 32-летнему мужчине по факту участия в террористической организации и содействия деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Согласно материалам следствия, задержанный в 2014 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, как стрелок "Донецкого народного ополчения" так называемых "Вооруженных сил ДНР "Народное ополчение Донбасса". В дальнейшем в составе террористической организации "ДНР" принимал участие в боевых действиях в городе Славянск Донецкой области. За выполненные действия получал ежемесячное денежное содержание от самопровозглашенной "власти" "ДНР".

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, наемника "ДНР" задержали 23 августа на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве.

Также читайте: Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС