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Новости Агрессия России против Украины
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Наемнику "ДНР", задержанному в Киеве, сообщено о подозрении, - прокуратура

Наемнику

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 32-летнему мужчине по факту участия в террористической организации и содействия деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Согласно материалам следствия, задержанный в 2014 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, как стрелок "Донецкого народного ополчения" так называемых "Вооруженных сил ДНР "Народное ополчение Донбасса". В дальнейшем в составе террористической организации "ДНР" принимал участие в боевых действиях в городе Славянск Донецкой области. За выполненные действия получал ежемесячное денежное содержание от самопровозглашенной "власти" "ДНР".

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, наемника "ДНР" задержали 23 августа на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве.

Также читайте: Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

Автор: 

боевик (16779) Киев (25475) прокуратура (5005) терроризм (18689) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+4
Чего они на рабсию не едут? Вся ЛНРовская и ДНРовская наволочь в благополучный Киев прет.
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25.08.2020 15:11
+4
Ну сейчас, как всегда, вылижут ему жопу и дадут условно. А то что наши гибнут в боях с такими "трактористами" и "шахтёрами"-наплевать. Это ж не детки власть имущих.
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25.08.2020 15:19
+2
Якщо не ветеран ВСУ, волонтер чи активіст, то скоро випустять.
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25.08.2020 15:17
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по походке высчитали?
чы катався на мэтро,схоронив мобилу в горловке?
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25.08.2020 15:05 Ответить
Чего они на рабсию не едут? Вся ЛНРовская и ДНРовская наволочь в благополучный Киев прет.
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25.08.2020 15:11 Ответить
о,новый кандидат на премьера нашелся
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25.08.2020 15:11 Ответить
а можна його депутатом від СН. Яка різниця?
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25.08.2020 15:17 Ответить
Якщо не ветеран ВСУ, волонтер чи активіст, то скоро випустять.
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25.08.2020 15:17 Ответить
Ну сейчас, как всегда, вылижут ему жопу и дадут условно. А то что наши гибнут в боях с такими "трактористами" и "шахтёрами"-наплевать. Это ж не детки власть имущих.
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25.08.2020 15:19 Ответить
який же він білобрисий!)
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25.08.2020 15:22 Ответить
феерический длбеб - лазить по Киеву с дырлянскими ксивами
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25.08.2020 15:24 Ответить
маєш рацію....
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25.08.2020 15:28 Ответить
Наградят орденом , дадут героя и шаурму. Это же не воин-защитник и волонтер. Ему можно убивать безнаказанно.
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25.08.2020 15:47 Ответить
Да на пасту оно стояла скажет! И всё свободен , гуляй себе
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25.08.2020 15:55 Ответить
Після заяви членограя: "Нада проста пєрєстать стрєлять", терористи з лугандону почали вільно розгулювати в Києві по Майдану.
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25.08.2020 16:27 Ответить
Ну так Зе-команда ж, а що ви хотіли?
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25.08.2020 17:50 Ответить
Прутся и прутся к биндеравцам. Чего им не хватает в ихнем ордло?
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26.08.2020 08:49 Ответить
 
 