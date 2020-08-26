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Зеленский о долгах "Южмаша" по зарплатам: "Тяжело находить деньги"

Зеленский о долгах

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что вопрос по долгам производственного объединения (ПО) "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ПО "Южмаш", Днепр) и задолженности по зарплате будет решен.

"Вы знаете, что на "Южмаше" была большая проблема – более 2 млрд грн долгов, и поэтому дальше развиваться предприятие уже не могло, не могло нормально работать. Вопрос с этими долгами решен, тут я благодарен всей нашей команде, и нашим депутатам, которые помогали решить вопрос", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что будет решен вопрос долгов по зарплате на "Южмаше", которые составляют в настоящее время более 220 млн грн. "Сегодня Кабинет Министров Украины решит этот вопрос, мы это согласовали, договорились. Тяжело находить деньги, но люди важны", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада выделила 342 млн грн из Госбюджета, чтобы погасить долги "Южмаша" по зарплате (исправлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Южмаш (58) заработная плата (2399)


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Топ комментарии
+47
Зеленский о долгах "Южмаша" по зарплатам: "Тяжело находить деньги" - Цензор.НЕТ 5790
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26.08.2020 12:46
+38
Зайку бросіла хазяйка

Зеленский о долгах "Южмаша" по зарплатам: "Тяжело находить деньги" - Цензор.НЕТ 2912
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26.08.2020 12:52
+31
А ты по Бениным офшорам пройдись, клоун.
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26.08.2020 12:48
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В карманах смотрел?
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26.08.2020 12:46 Ответить
В наші обов'язково зазирне!
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26.08.2020 12:48 Ответить
Давати гроші на погашення заборгованості якомусь окремому заводу з державного бюджету - це дискримінація всіх інших заводів! В державний бюджет України сплачують всі громадяни України, а виплачують борги по зарплаті тільки заводам на батьківщині Президента! Так не має бути! В Україні багато проблем і багато боргів і багато важливих підприємств які потребують державної підтримки, тому потрібно вирішувати питання комплексно і однаково для всіх! Має бути створений банк Реконструкції та Розвитку - УБРР, який буде давати пільгові кредити ключовим підприємствам під 1-2% річних в доларах або в гривнях на рівні інфляції 5-6% і це буде доступно для всіх підприємств України а не тільки для земляків Президента України! Рішення мають бути державними та системними, а Зеленський тушить пожежі і робить це неефективно, бо тушити пожежу завжди неефективно, ефективно - не допускати пожеж! Але що говорити коли навіть в Чорнобильській зоні проспали лісові пожежі!
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26.08.2020 13:14 Ответить
Ситуация следующая - там долги по зарплате не такие большие как общие. А общие взялись от того что предприятие осуществляло международные контракты и поэтому имело доступ к зарубежным кредитным деньгам. Оно могло бы их и не брать, но государство Украина их брало для себя по цепочке кабмин-аэрокосмческое агенство-Южмаш. Под заказы каждый раз 100..300 млн. долларов, предприятие эти деньги только нюхало но в итоге записаны они на него.
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26.08.2020 14:21 Ответить
Давати гроші комусь одному це порушення принципу рівності всіх перед Законом! Такого не має бути в принципі. Чим гірше інші державні підприємства які теж є ключовими для України і навіть більш ключовими ніж Южмаш, бо вони оборонні і виробляють реальну зброю на відміну від цивільних ракет Южмаша! Хочете давати гроші - давайте кредити, а для цього створіть окремий державний банк який буде давати кредити під реконструцію та розвиток ключових галузей народного господарства!
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26.08.2020 15:05 Ответить
Читай еще раз - конкретно по этому предприятию кредиты брало государство Украина и тратило их на свои нужды, может и на тебя.
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26.08.2020 15:42 Ответить
Зе-3.14....с.
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26.08.2020 12:58 Ответить
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…
Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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26.08.2020 13:35 Ответить
Нехай в Лєнкіну тумбочку загляне.
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26.08.2020 16:35 Ответить
Зеленский о долгах "Южмаша" по зарплатам: "Тяжело находить деньги" - Цензор.НЕТ 5790
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26.08.2020 12:46 Ответить
ЗЕ-МЕдведев ?..
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26.08.2020 12:48 Ответить
А ты по Бениным офшорам пройдись, клоун.
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26.08.2020 12:48 Ответить
ТО СВОЕ, ТО СВЯТОЕ!
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26.08.2020 13:16 Ответить
Конечно тяжело. Продукция этого предприятия может достать и до самого 150 сантиметрового кремлевского опарыша. Что вы, мышебратия. Лучше на День Независимости голых баб на сцену выставить да попсу горлопанить, вместо своих украинских песен, которые в самый раз для такого праздника.
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26.08.2020 12:51 Ответить
а ведь реально ихние ляшки-жириновские (из госдуры, ка ких там не назови) такой вой подымали, на каждую новость о Украинских ракетах и т.д.
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26.08.2020 15:08 Ответить
Зайку бросіла хазяйка

Зеленский о долгах "Южмаша" по зарплатам: "Тяжело находить деньги" - Цензор.НЕТ 2912
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26.08.2020 12:52 Ответить
Саня , а мне Лену даже жалко стало , когда то читал её интервью , она очень умная женщина .Пока ЗЕ был клоуном , то он и не казался ей такой мразью , каким оказался сейчас.
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26.08.2020 13:48 Ответить
Муж и жена одна сатана, і це таке тоже кажуть.
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26.08.2020 14:06 Ответить
Так грізно ніжкою тупав на стадіоні, коли грозився пересаджати ко-ко-корупціонерів та крадіїв....

А тепер в упор не бачить як Бєня краде мільярди.
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26.08.2020 12:52 Ответить
беня его на работу президентом устроил)) беню трогать нельзя, а то уволит с работы
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26.08.2020 12:56 Ответить
Ну, тупооой! Объясните кто-нибудь этому недоразуменяю (я понимаю, что бесполезно), что деньги нужно не "находить", а производить с помощью растущего производства, таможенных сборов с РАСТУЩЕГО импорта/экспорта, налогов на ПРИБЫЛЬ и т.д. И НИКОГДА при помощи печатного станка. И да, я понимаю, что такой тупой и несмешной клоун даже в цирке не нужен. Но заберите его хоть куда нибудь!
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26.08.2020 12:53 Ответить
тяжело отдавать назад украденное у нищего, обворованного населения
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26.08.2020 12:53 Ответить
Кловану тяжело найти деньги?! Так ты, Клован, выйди на мировую сцену и сыграй органом по оргАну, а после принимай с любой стороны в любом количестве!
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26.08.2020 12:53 Ответить
на митинге против Зеленского в Днепре произошла потасовка (видео)

https://youtu.be/Qn4-EzDTNx4
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26.08.2020 12:55 Ответить
Аваковские псы -мусора задерживают протестующих!
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26.08.2020 13:02 Ответить
///
Сегодня, 26 августа, произошла потасовка на митинге против президента Владимира Зеленского, в Днепре.
Конфликт произошел на улице Троицкой, возле Мариинской гимназии № 33.
Что характерно, журналисты об этом визите не были уведомлены. Активисты стояли с плакатами «Велике крадівництво», критикующими выполнение программы президента «Велике будівництво», на которой, по их мнению, воруют бюджетные деньги. Как неоднократно заявляли, подряды на ремонт той же Мариинской гимназии и других объектов, проходящих по программе «ВБ» отдавали фирмам с сомнительной репутацией и уголовным шлейфом. С такими же плакатами активисты собрались у стадиона «Олимпийские резервы».
Однако попытки пообщаться с президентом успехом не увенчались - Зеленский поспешно прыгнул в микроавтобус, а полиция начала грубо оттеснять активистов с проезжей части.
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26.08.2020 13:06 Ответить
2 девушки хотели пообщаться с Президентом. Полиция стояла в сторонке и смотрела, как на девушек напали титушки бандитской наружности в масках.
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26.08.2020 14:26 Ответить
и? полиции хоть удалось отбить девушек от титушек бандитской наружности?
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26.08.2020 14:34 Ответить
Отбили активисты, полиция просто стояла и смотрела. Я у них спрашивала: ""Почему Вы нас, свой народ, не защищаете от титушек, народ платит вам зарплату?". Они только молча посмотрели на меня с презрением и ничего не сказали.
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26.08.2020 14:47 Ответить
а что ж то за титушки ? (ну хоть приблизительно чьи??? ну кто-то ж их спонсирует...я понимаю, что вопрос не к Вам... но... кому-то ж надо это было)
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26.08.2020 14:50 Ответить
Сейчас всеми грязными делами заправляет в области голова облрады Олейник (человек Коломойского). Теперешняя власть ничем не отличается от бывшей регионаловской вилкуловской.
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26.08.2020 14:55 Ответить
Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші" - Цензор.НЕТ 9640

...
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26.08.2020 14:58 Ответить
Справа - Олейник, смотрящий по области от Бени
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26.08.2020 15:02 Ответить
а Филатова не видно... наверное не пригласили (ибо там нашла коса на камень)
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26.08.2020 15:06 Ответить
Якісь не типове відношення до жінок у зелені
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26.08.2020 13:03 Ответить
*типові
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26.08.2020 13:04 Ответить
Мусорам просто лавры белорусских коллег покоя не дают!
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26.08.2020 13:05 Ответить
Это еще не сентябрь. Там нужно будет не 2, а 70 млрд.
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26.08.2020 12:56 Ответить
При порохе долгов по зарплатам не было теперь пусть каждая Южмашеввская обезьяна голосовавшая за клоуна задаст себе вопрос! Зачем я это сделал!?
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26.08.2020 12:59 Ответить
"но ведь... А где же... Мы же... голосовали... за Зеленского...
5 лет зубожиння... не на что клопов и тараканов в квартире потравить...
на самогонку еле хватает...
8 классов еле закончил, теперь работаю подмастерьем ассенизатора...
думал, он всех барыг посадит, бизнесменов и айтишников всяких...
и их бабло нам раздаст поделить... он же ж тоже из народа...
Голобородько..."

Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші" - Цензор.НЕТ 2928
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26.08.2020 13:00 Ответить
100%
а оказалось голобородьку убил родной брат и занял его место!! самозванец!!
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26.08.2020 15:09 Ответить
У Коломойского не пробовал искать? Он 5,5 миллиардов американских долларов государству висит...
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26.08.2020 13:00 Ответить
Та пройдися по офшорам та по посадкам-знайдеш!
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26.08.2020 13:00 Ответить
А у руководства, случайно, не миллионые зарплаты?
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26.08.2020 13:00 Ответить
Интересно, зачем "находить деньги" предприятию с долгами 2 млрд?
На Западе тоже бюджет содержит приносящих убытки монстров?
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26.08.2020 13:00 Ответить
Если у тети Розы из Одессы в борделе падала выручка она не закрывала бордель а просто меняла девочек. При Порохе Южмаш был в шоколаде сейчас в гамне! Может вернем Пороха?!
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26.08.2020 13:04 Ответить
а как же "мародер", "барынга на крови", мифические "свинарчуки"?
Нет уж, Зубажиння преодолели, значит уже хорошо.
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26.08.2020 13:18 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52047224?at_custom4=98AB8238-7C84-11EA-A3D4-BADD96E8478F&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News+Ukraine&fbclid=IwAR3wnKE1UUnW6259t7kV2oYY7MGkrVRKjpimVzq5OIl137mJp-6bdzOANro "Без зарплат, води, опалення"
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26.08.2020 13:36 Ответить
Трудно поверить в то, в бюджете есть статья "для покрытия убытков". Тогда не было бы "тяжело находить деньги". Просто взял бы из этой статьи расходов. Следовательно, деньги сняли из других статей. "А что, так можно было?"
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26.08.2020 13:29 Ответить
так это так и задумано. сначала предприятие закупает в правильных конторах втридорога то, что нужно для работы, потом терпить убытки, а потом за счет народа рефинансируют.
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26.08.2020 13:33 Ответить
Так і є, дирекція створює ці підставні контори для розкрадання державних підприємств та самозбагачення.
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26.08.2020 16:42 Ответить
А нашо України виробництво, якщо можна у москаля купити?! Москалю ж треба за щось гумкомвої в Лугандонію відправляти!
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26.08.2020 13:03 Ответить
Хотите спасти украинский космос?
Не валяйте дурака!
Продайте Южмаш Илону Маску за 1 доллар!
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26.08.2020 13:04 Ответить
Неистово зигую! Но боюсь место проклятое.... разорится Маск...
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26.08.2020 13:05 Ответить
Зато тырить на "большой помойке" очень легко. Пусть у Хрюши Тимошонко отдолжит, он нормально там пилит на этой афёре и выплатит рабочим ЗП. Мудак охрипший.
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26.08.2020 13:04 Ответить
Гонорары для героических артистов сократить не пробовали ? Есть и другие резервы....например,Мендель премию уменьшить.
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26.08.2020 13:04 Ответить
Рыбу дают убогим. Нормальным удочка необходима.
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26.08.2020 13:06 Ответить
когда вокруг лунки десяток рыбаков одиннадцатому удочка не поможет....
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26.08.2020 15:01 Ответить
Извините, не понял вашу мысль
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26.08.2020 15:47 Ответить
рынок носителей переполнен....те страны которые думают о своих рабочих местах не будут покупать наши ракеты...а те кто хотел бы купить к богатым странам не относятся...Сверху кто-то предлагал продать Маску за 1 доллар...так не купит ведь
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26.08.2020 16:13 Ответить
Ну на счет "рынок носителей переполнен" это вы перегнули. Это же все ж таки не ширпотреб. В мире не так много стран с технологией производства ракетоносителей. Другой вопрос, что у нас полностью отсутствует государственная стратегия по этому вопросу, т.к. это "немного" сложнее чем организация корпоративчиков. И вы прекрасно понимаете, для того чтобы вести с Маском переговоры на счет ЮМЗ нужны мозги. И проблема даже не в том что их нет у Зе (это очевидная аксиома), а их не много и у нашего "монобольшинства". А это уже тупик, т.к. для продажи стратегического предприятия нужно принимать отдельный закон.
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26.08.2020 16:24 Ответить
30 лет срок огромный...разные партии и люди рулили...все попробовали кто хотел...а воз и ныне там...поглубже только трясина затягивает
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26.08.2020 16:31 Ответить
Я вам "секрет" открою: Кто автор этой 30-и летней разрухи на ЮМЗ. Наш второй президент.
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26.08.2020 16:39 Ответить
на его месте вы или я конечно ж сделали как надо....автор разрухи-время...оно другое..нет за спиной богатого государства с волюнтаризмом генсеков....планов громадья...мощной сопутствующей экономикой. Сейчас время терпеливых управленцев и менеджеров выгрызающих кусочки рынка...опять же с поддержкой государства в лице дипломатов и прочее...живущих не одним сегодняшним днем
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26.08.2020 17:07 Ответить
А сердючке и остальным лицидеям нашел...с легкостью нашел...
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26.08.2020 13:09 Ответить
Дуракам бабосы не дают
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26.08.2020 13:10 Ответить
Как вообще могут образовываться такие большие долги по зарплате, если зарплаты в 10 раз меньше, чем европейские. Какие же будут долги по зарплате, например, учителям, если назначить им зарплату в 4000 евро?
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26.08.2020 13:11 Ответить
зеля за счет налогоплательщиков решил вопрос своего пиара
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26.08.2020 13:11 Ответить
Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші" - Цензор.НЕТ 5685 Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші" - Цензор.НЕТ 684
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26.08.2020 13:15 Ответить
Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші" - Цензор.НЕТ 1471
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26.08.2020 13:16 Ответить
Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші" - Цензор.НЕТ 785Отец украинских Паханов вам и не такое споет...2 каденции это СТАЖ солидный для бабла...
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26.08.2020 13:17 Ответить
Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші" - Цензор.НЕТ 590
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26.08.2020 13:19 Ответить
«Тебя посодют, а ты не воруй!» (C)
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26.08.2020 13:22 Ответить
Коломойский намыл столько бабла из Украины,что не хватит и 10 жизней для Порошенко чтоб догнать Беню...
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26.08.2020 13:28 Ответить
Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші" - Цензор.НЕТ 4730
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26.08.2020 13:29 Ответить
Дурака кусок!
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26.08.2020 13:29 Ответить
и начнут делать новые долги. что за бред времен кучмы? как они работали в минус, кто за ето ответил?
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26.08.2020 13:34 Ответить
Прокуратура США в ходе расследование дела по Приватбанку и отмывания бабосов в США допускает что в схеме могли участвовать бывший президент Украины Кучма и нынешний Зеленский....молитесь чтобы это оказаплось не так....
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26.08.2020 13:37 Ответить
При передаче власти на счету Казначейства Украины Гройсман передал Гончаруку +150 миллиардов и 25 ярдов долларов золотовалютных резервов страны.Сейчас дефицит бюджета 400 миллиардов,к новогу году будет 500...все ушло на борьбу с Короной Вируса... Денег нет,но вы держитесь...
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26.08.2020 13:44 Ответить
Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші" - Цензор.НЕТ 9631
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26.08.2020 13:45 Ответить
Я тут згодний з нашим мудрим президентом, важко знаходити гроші, коли сидіти сиднями в Оманських готелях до речі на найдорощому 5 поверсі, бо на 6 тільки султан Оману може оплатити номери. Для того щоб запрацювала економіка потрібна політична воля, клепка і кадри, а не кредити від економічного вбивці - МВФ.
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26.08.2020 13:53 Ответить
Странно,для своих партийцев цельных 300 милиардов находит.
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26.08.2020 14:17 Ответить
А как же Эпоха бедности прошла????

Обосрались ЗЕбобики
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26.08.2020 14:36 Ответить
То Петя, как всегда, им в штаны н@срал!
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26.08.2020 16:38 Ответить
знакомому пришёл штраф за 2018 год с налоговой за подачу декларации с запозданием. Мелкий ФОП. Ищут... ищут по сусекам)))
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26.08.2020 15:01 Ответить
Меньше воровать нужно маланчик припижжаный
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26.08.2020 15:05 Ответить
 
 