Зеленский о долгах "Южмаша" по зарплатам: "Тяжело находить деньги"
Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что вопрос по долгам производственного объединения (ПО) "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ПО "Южмаш", Днепр) и задолженности по зарплате будет решен.
"Вы знаете, что на "Южмаше" была большая проблема – более 2 млрд грн долгов, и поэтому дальше развиваться предприятие уже не могло, не могло нормально работать. Вопрос с этими долгами решен, тут я благодарен всей нашей команде, и нашим депутатам, которые помогали решить вопрос", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский указал, что будет решен вопрос долгов по зарплате на "Южмаше", которые составляют в настоящее время более 220 млн грн. "Сегодня Кабинет Министров Украины решит этот вопрос, мы это согласовали, договорились. Тяжело находить деньги, но люди важны", - подчеркнул он.
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Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
А тепер в упор не бачить як Бєня краде мільярди.
https://youtu.be/Qn4-EzDTNx4
Сегодня, 26 августа, произошла потасовка на митинге против президента Владимира Зеленского, в Днепре.
Конфликт произошел на улице Троицкой, возле Мариинской гимназии № 33.
Что характерно, журналисты об этом визите не были уведомлены. Активисты стояли с плакатами «Велике крадівництво», критикующими выполнение программы президента «Велике будівництво», на которой, по их мнению, воруют бюджетные деньги. Как неоднократно заявляли, подряды на ремонт той же Мариинской гимназии и других объектов, проходящих по программе «ВБ» отдавали фирмам с сомнительной репутацией и уголовным шлейфом. С такими же плакатами активисты собрались у стадиона «Олимпийские резервы».
Однако попытки пообщаться с президентом успехом не увенчались - Зеленский поспешно прыгнул в микроавтобус, а полиция начала грубо оттеснять активистов с проезжей части.
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5 лет зубожиння... не на что клопов и тараканов в квартире потравить...
на самогонку еле хватает...
8 классов еле закончил, теперь работаю подмастерьем ассенизатора...
думал, он всех барыг посадит, бизнесменов и айтишников всяких...
и их бабло нам раздаст поделить... он же ж тоже из народа...
Голобородько..."
а оказалось голобородьку убил родной брат и занял его место!! самозванец!!
На Западе тоже бюджет содержит приносящих убытки монстров?
Нет уж, Зубажиння преодолели, значит уже хорошо.
Не валяйте дурака!
Продайте Южмаш Илону Маску за 1 доллар!
Обосрались ЗЕбобики