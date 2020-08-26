Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші"

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що питання боргів виробничого об'єднання (ВО) "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (ВО "Південмаш", Дніпро) і заборгованості із зарплати буде вирішено.

"Ви знаєте, що на "Південмаші" була велика проблема - понад 2 млрд грн боргів, і тому далі розвиватися підприємство вже не могло, не могло нормально працювати. Питання з цими боргами вирішене, тут я вдячний всій нашій команді, і нашим депутатам, які допомагали вирішити питання", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що буде вирішено питання боргів із зарплати на "Південмаші", які становлять нині понад 220 млн грн. "Сьогодні Кабінет Міністрів України вирішить це питання, ми це погодили, домовилися. Важко знаходити гроші, але люди важливі", - наголосив він.

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