Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші"
Президент України Володимир Зеленський запевняє, що питання боргів виробничого об'єднання (ВО) "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (ВО "Південмаш", Дніпро) і заборгованості із зарплати буде вирішено.
"Ви знаєте, що на "Південмаші" була велика проблема - понад 2 млрд грн боргів, і тому далі розвиватися підприємство вже не могло, не могло нормально працювати. Питання з цими боргами вирішене, тут я вдячний всій нашій команді, і нашим депутатам, які допомагали вирішити питання", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зазначив, що буде вирішено питання боргів із зарплати на "Південмаші", які становлять нині понад 220 млн грн. "Сьогодні Кабінет Міністрів України вирішить це питання, ми це погодили, домовилися. Важко знаходити гроші, але люди важливі", - наголосив він.
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Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
А тепер в упор не бачить як Бєня краде мільярди.
https://youtu.be/Qn4-EzDTNx4
Сегодня, 26 августа, произошла потасовка на митинге против президента Владимира Зеленского, в Днепре.
Конфликт произошел на улице Троицкой, возле Мариинской гимназии № 33.
Что характерно, журналисты об этом визите не были уведомлены. Активисты стояли с плакатами «Велике крадівництво», критикующими выполнение программы президента «Велике будівництво», на которой, по их мнению, воруют бюджетные деньги. Как неоднократно заявляли, подряды на ремонт той же Мариинской гимназии и других объектов, проходящих по программе «ВБ» отдавали фирмам с сомнительной репутацией и уголовным шлейфом. С такими же плакатами активисты собрались у стадиона «Олимпийские резервы».
Однако попытки пообщаться с президентом успехом не увенчались - Зеленский поспешно прыгнул в микроавтобус, а полиция начала грубо оттеснять активистов с проезжей части.
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5 лет зубожиння... не на что клопов и тараканов в квартире потравить...
на самогонку еле хватает...
8 классов еле закончил, теперь работаю подмастерьем ассенизатора...
думал, он всех барыг посадит, бизнесменов и айтишников всяких...
и их бабло нам раздаст поделить... он же ж тоже из народа...
Голобородько..."
а оказалось голобородьку убил родной брат и занял его место!! самозванец!!
На Западе тоже бюджет содержит приносящих убытки монстров?
Нет уж, Зубажиння преодолели, значит уже хорошо.
Не валяйте дурака!
Продайте Южмаш Илону Маску за 1 доллар!
Обосрались ЗЕбобики