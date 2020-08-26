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Новости
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Россиянин готовил кибератаку в США, его задержало ФБР

Россиянин готовил кибератаку в США, его задержало ФБР

Федеральное бюро расследований задержало в Лос-Анджелесе гражданина РФ. Его обвиняют в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения кибератаки.

Об этом сообщает Министерство юстиции США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Задержанного зовут Егор Крючков, ему 27 лет, он прибыл в США по туристической визе. Крючков несколько раз встречался с работником компании из штата Невада и предлагал ему 1 млн долларов за то, чтобы тот установил на корпоративном компьютере вредоносное программное обеспечение.

Таким образом, по информации правоохранителей, россиянин хотел получать важные данные с серверов компании, чтобы потом шантажировать ее, угрожая их обнародованием.

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Когда с Крючковым связались служащие ФБР, он пытался выехать из страны через аэропорт Лос-Анджелеса, но был задержан.

Суд отправил россиянина под стражу.

Автор: 

киберпреступление (762) россия (95372) США (26422) ФБР (217) кибербезопасность (673)


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Американцы, зачем вы этим чепманшам, бутам, бутовым визы открываете ,они же все твари работают на трутина ...
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26.08.2020 13:10 Ответить
Талантливый паренек....наверно лично от себя трудился !? Всего -то миллион ? Надо было не скромничать, а предложить больше. ( у заказчика деньжата есть)
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26.08.2020 13:11 Ответить
Цап-царап не получилось, остались без изобретений.
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26.08.2020 13:27 Ответить
Самое время им изобрести навозного лемминга.
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26.08.2020 16:10 Ответить
Эрэфия - это такая зараза, которая расползается по всему свету
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26.08.2020 14:02 Ответить
 
 