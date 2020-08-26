Россиянин готовил кибератаку в США, его задержало ФБР

Федеральное бюро расследований задержало в Лос-Анджелесе гражданина РФ. Его обвиняют в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения кибератаки.

Об этом сообщает Министерство юстиции США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Задержанного зовут Егор Крючков, ему 27 лет, он прибыл в США по туристической визе. Крючков несколько раз встречался с работником компании из штата Невада и предлагал ему 1 млн долларов за то, чтобы тот установил на корпоративном компьютере вредоносное программное обеспечение.

Таким образом, по информации правоохранителей, россиянин хотел получать важные данные с серверов компании, чтобы потом шантажировать ее, угрожая их обнародованием.

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Когда с Крючковым связались служащие ФБР, он пытался выехать из страны через аэропорт Лос-Анджелеса, но был задержан.

Суд отправил россиянина под стражу.