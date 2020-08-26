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Росіянин готував кібератаку в США, його затримало ФБР

Росіянин готував кібератаку в США, його затримало ФБР

Федеральне бюро розслідувань затримало в Лос-Анджелесі громадянина РФ. Його звинувачують в спробі підкупу співробітника американської компанії з метою здійснення кібератаки.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

Затриманого звуть Єгор Крючков, йому 27 років, прибув до США за туристичною візою. Він кілька разів зустрічався з працівником компанії зі штату Невада й пропонував йому 1 мільйон доларів за те, щоб той встановив на корпоративному комп’ютері шкідливе програмне забезпечення.

У такий спосіб, за інформацією правоохоронців, росіянин хотів отримувати важливі дані з серверів компанії, щоб потім шантажувати її, погрожуючи їх оприлюдненням.

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Коли з Крючковим зв’язалися службовці ФБР, він намагався виїхати з країни через аеропорт Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Проте його затримали 22 серпня.

Суд відправив росіянина під варту.

Автор: 

кіберзлочин (809) росія (64935) США (22525) ФБР (175) кібербезпека (1161)


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Американцы, зачем вы этим чепманшам, бутам, бутовым визы открываете ,они же все твари работают на трутина ...
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26.08.2020 13:10 Відповісти
Талантливый паренек....наверно лично от себя трудился !? Всего -то миллион ? Надо было не скромничать, а предложить больше. ( у заказчика деньжата есть)
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26.08.2020 13:11 Відповісти
Цап-царап не получилось, остались без изобретений.
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26.08.2020 13:27 Відповісти
Самое время им изобрести навозного лемминга.
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26.08.2020 16:10 Відповісти
Эрэфия - это такая зараза, которая расползается по всему свету
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26.08.2020 14:02 Відповісти
 
 