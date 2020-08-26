Совет НБУ уволил замглавы Нацбанка Борисенко

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 26 августа принял решение о прекращении полномочий заместителя главы центробанка, ответственного за финансово-административный и операционный блок, Романа Борисенко на основании его заявления об увольнении по собственному желанию.

Как сообщил "Интерфакс-Украина" член Совета НБУ Виталий Шапран в среду, на место Борисенко никто не назначен, передает Цензор.НЕТ.

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