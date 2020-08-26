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Рада НБУ звільнила заступника голови Нацбанку Борисенка

Рада НБУ звільнила заступника голови Нацбанку Борисенка

Рада Національного банку України (НБУ) на позачерговому засіданні 26 серпня ухвалила рішення про припинення повноважень заступника голови центрального банку, відповідального за фінансово-адміністративний та операційний блок, Романа Борисенка на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням.

Як повідомив "Інтерфакс-Україна" член Ради НБУ Віталій Шапран у середу, на місце Борисенка нікого не призначено, передає Цензор.НЕТ.

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НБУ (10337) звільнення (2667) Борисенко Володимир (8)


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