Рада НБУ звільнила заступника голови Нацбанку Борисенка

Рада Національного банку України (НБУ) на позачерговому засіданні 26 серпня ухвалила рішення про припинення повноважень заступника голови центрального банку, відповідального за фінансово-адміністративний та операційний блок, Романа Борисенка на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням.

Як повідомив "Інтерфакс-Україна" член Ради НБУ Віталій Шапран у середу, на місце Борисенка нікого не призначено, передає Цензор.НЕТ.

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