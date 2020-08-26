Рада НБУ звільнила заступника голови Нацбанку Борисенка
Рада Національного банку України (НБУ) на позачерговому засіданні 26 серпня ухвалила рішення про припинення повноважень заступника голови центрального банку, відповідального за фінансово-адміністративний та операційний блок, Романа Борисенка на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням.
Як повідомив "Інтерфакс-Україна" член Ради НБУ Віталій Шапран у середу, на місце Борисенка нікого не призначено, передає Цензор.НЕТ.
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