Больницы "второй волны" на Киевщине готовятся к приему больных COVID-19

В Киевской области больницы "второй волны" готовятся к приему больных COVID-19. Уже перепрофилированы 95 коек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

"Больницы "второй волны" готовятся к приему больных коронавирусом. В Киевской области больницы "первой волны", принимающие больных COVID-19, заполнены на 32,6%. Из 825 коек заняты 269. У 176 пациентов подтверждено инфицирование COVID-19, другие 93 пациентов ожидают результат. Кроме того, в учреждениях здравоохранения "второй волны" под оказание медицинской помощи больным коронавирусом перепрофилированы 95 коек", - говорится в сообщении.

Указано, что за минувшие сутки в области зафиксировано рекордное количество заболеваний - 95 случаев. Всего за период эпидемии в области лабораторно подтверждено 5210 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них у 440 детей и 727 медицинских работников.

"По решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС часть региона находится в "оранжевой зоне" эпидемической опасности из-за коронавируса. Еще часть - в "желтой". Следует придерживаться карантинных мероприятий, чтобы ситуация не стала еще хуже. Власти и медики делают все возможное, чтобы спасти здоровье и жизнь жителей, просим и людей не относиться безразлично и соблюдать все необходимые меры безопасности", - сказал председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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