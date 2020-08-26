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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин сегодня продлит адаптивный карантин до 31 октября, - Шмыгаль

Кабмин сегодня продлит адаптивный карантин до 31 октября, - Шмыгаль

Правительство сегодня планирует продлить адаптивный карантин до 31 октября.

Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Рост заболеваемости в последние недели вынуждает нас действовать более решительно. Сегодня мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на 2 месяца. Зонирование по цветам будет действовать как минимум до 31 октября. Планируем, что до ноября он будет действовать в такой форме", - отметил глава правительства.

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Автор: 

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Кабмин сегодня продлит адаптивный карантин до 31 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2620
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26.08.2020 14:00 Ответить
Более решительно, шмыгаль, это обеспечить доступность любых медуслуг, в любом месте, где захочу я, а не там, где хочется вам, и бесплатно, разумеется. Но мозолистые уши истеричек выдержат все, и не такое выдерживали.
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26.08.2020 14:04 Ответить
Что предыдущая, что теперешняя власть воров и дебилов. Колония вечного карантина!
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26.08.2020 14:04 Ответить
этого года?
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26.08.2020 14:09 Ответить
Не. Следующего века!
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26.08.2020 16:41 Ответить
 
 