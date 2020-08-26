Кабмин сегодня продлит адаптивный карантин до 31 октября, - Шмыгаль

Правительство сегодня планирует продлить адаптивный карантин до 31 октября.

Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Рост заболеваемости в последние недели вынуждает нас действовать более решительно. Сегодня мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на 2 месяца. Зонирование по цветам будет действовать как минимум до 31 октября. Планируем, что до ноября он будет действовать в такой форме", - отметил глава правительства.

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