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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін сьогодні продовжить адаптивний карантин до 31 жовтня, - Шмигаль

Кабмін сьогодні продовжить адаптивний карантин до 31 жовтня, - Шмигаль

Уряд сьогодні планує продовжити адаптивний карантин до 31 жовтня.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зростання захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче. Сьогодні ми розглянемо питання про продовження адаптивного карантину на 2 місяці. Зонування за кольорами діятиме щонайменше до 31 жовтня. Плануємо, що до листопада він діятиме в такій формі", - зазначив голова правління.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль запропонував продовжити адаптивний карантин до 1 листопада, - нарада в Зеленського

Автор: 

Кабмін (14065) карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кабмин сегодня продлит адаптивный карантин до 31 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2620
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26.08.2020 14:00 Відповісти
Более решительно, шмыгаль, это обеспечить доступность любых медуслуг, в любом месте, где захочу я, а не там, где хочется вам, и бесплатно, разумеется. Но мозолистые уши истеричек выдержат все, и не такое выдерживали.
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26.08.2020 14:04 Відповісти
Что предыдущая, что теперешняя власть воров и дебилов. Колония вечного карантина!
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26.08.2020 14:04 Відповісти
этого года?
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26.08.2020 14:09 Відповісти
Не. Следующего века!
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26.08.2020 16:41 Відповісти
 
 