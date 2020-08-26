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Кабмін сьогодні продовжить адаптивний карантин до 31 жовтня, - Шмигаль
Уряд сьогодні планує продовжити адаптивний карантин до 31 жовтня.
Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Зростання захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче. Сьогодні ми розглянемо питання про продовження адаптивного карантину на 2 місяці. Зонування за кольорами діятиме щонайменше до 31 жовтня. Плануємо, що до листопада він діятиме в такій формі", - зазначив голова правління.
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susanin
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