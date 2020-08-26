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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин закроет въезд в Украину иностранцам до конца сентября, - Шмыгаль

Кабмин закроет въезд в Украину иностранцам до конца сентября, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября. В то же время для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможным.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине, являются членами международных гуманитарных миссий, членами экипажей и т.д.", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства добавил, что отдельные случаи относительно возможности пересечния границы будет рассматривать глава Госпогранслужбы.

Читайте также: Кабмин сегодня продлит адаптивный карантин до 31 октября, - Шмыгаль

Автор: 

граница (5258) Кабмин (14025) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Прокинулись...
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26.08.2020 14:04
+3
Такой же зебил?
Щакрытие границ для иностранцев повлечет за собой взаимное закрытие границ для украинцев с той стороны.
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26.08.2020 14:07
+2
Они все станут членами экипажей .
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26.08.2020 14:08
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Прокинулись...
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26.08.2020 14:04 Ответить
Такой же зебил?
Щакрытие границ для иностранцев повлечет за собой взаимное закрытие границ для украинцев с той стороны.
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26.08.2020 14:07 Ответить
тебе куда открьіть?
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26.08.2020 14:09 Ответить
Може в Ухань?
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26.08.2020 14:12 Ответить
Це треба робити в правильний час. Чи та ж Їталія дурніша за нас?
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26.08.2020 14:11 Ответить
А Хасиды считаются иностранцами?
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26.08.2020 14:06 Ответить
Они все станут членами экипажей .
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26.08.2020 14:08 Ответить
ой, вэй, да какая разница... через пару дней у них у всех будет вид на жительство и все они станут членами... ну этих... экипажей)))
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26.08.2020 14:08 Ответить
щитаютса разньіми
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26.08.2020 14:11 Ответить
Вот тоже интересно... эти вонючки с пейсами, с ними как быть? Вроде, тот еврей, что исполняет роль нынешннго презика Украины - не иностранец. Так и эти, зная их "ой, ви знаити", тоже скажут, что они пока еще уже но ненадолго украинцы...
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26.08.2020 14:13 Ответить
Немножко украинцы
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26.08.2020 14:16 Ответить
- Соломон Израйлевич, ваша Софачка таки вышла замуж?
- пока нет, но понмножку выходит...
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26.08.2020 14:22 Ответить
А Хасиды считаются иностранцами?
************
Не щитаються. Вони самі кого хош пощитають.
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26.08.2020 16:18 Ответить
байбайрашаа
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26.08.2020 14:07 Ответить
А Лугандонцы они как?
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26.08.2020 14:08 Ответить
Якось так:
Кабмин закроет въезд в Украину иностранцам до конца сентября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9391
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26.08.2020 14:16 Ответить
Не я о том они кто иностранцы или нет?
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26.08.2020 14:17 Ответить
Вони телепні та терпіли. А як я помиляюсь, то хай діями доводять зворотнє.
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26.08.2020 14:22 Ответить
Дурик дуриком погоняет. Да, в связи с экономическими делами и главное работой и средств к существованию, для людей ослаблять карантин все равно бы пришлось. Но при этом границы открывать было нельзя, линии соприкосновения с ОРДЛО и Крымом тоже, межобластное сообщение тоже.. Какие на х.. курорты. и поездки. То говорили " о голоде" после 2 месяцев карантина, а то потом все пустились во все тяжкие. А достаточно было ослабить карантин с соблюдением контролируемых требований безопасности и выпустить людей на работу в своих областях. ( по месту жительства точнее) Так нет. из " чемпионов по борьбе с ковидом" превратились ( легким движением извилин головного мозга") в Чемпионы "красной зоны". Уря товарищи !!!
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26.08.2020 14:15 Ответить
Навіть з "зеленої" зони по ковіду? І про міжнародних спостерігачів на виборах, що наближаються, не згадав...
Як там казав Вінні-Пух: це Ж-Ж-Ж-Ж не просто так...
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26.08.2020 14:17 Ответить
Хасидов не хотят пускать.А они такой чистоплотный народ,могут стать посцать возле паспортного контроля!
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26.08.2020 14:30 Ответить
Если это случится в Польше, то кто бы он ни был, хасид, депутат, американец, немец, польский фермер - будет немедленно задержан, через суд арестован, оштрафован на охрененную сумму и привлечён к общественно-полезным работам на ххх часов.
А не в Польше... Начальник погранца получит от друзей пьяного хасида пару стольников баксов, а Андрюха промолчит и помоет. А то уволят.
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26.08.2020 15:04 Ответить
Остальным же иностранцам, успевшим все-таки просочиться в Украину, кабмин предложил перекрыть кислород...
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26.08.2020 17:47 Ответить
Вот уроды. И так туристов почти нет. Они хотят вообще кислород перекрыть. Кабмин, чтоб вам всем сдохнуть!!!
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26.08.2020 20:19 Ответить
 
 