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Кабмин закроет въезд в Украину иностранцам до конца сентября, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября. В то же время для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможным.
Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине, являются членами международных гуманитарных миссий, членами экипажей и т.д.", - рассказал Шмыгаль.
Кроме того, глава правительства добавил, что отдельные случаи относительно возможности пересечния границы будет рассматривать глава Госпогранслужбы.
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Щакрытие границ для иностранцев повлечет за собой взаимное закрытие границ для украинцев с той стороны.
- пока нет, но понмножку выходит...
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Не щитаються. Вони самі кого хош пощитають.
Як там казав Вінні-Пух: це Ж-Ж-Ж-Ж не просто так...
А не в Польше... Начальник погранца получит от друзей пьяного хасида пару стольников баксов, а Андрюха промолчит и помоет. А то уволят.