Кабмин закроет въезд в Украину иностранцам до конца сентября, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября. В то же время для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможным.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине, являются членами международных гуманитарных миссий, членами экипажей и т.д.", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства добавил, что отдельные случаи относительно возможности пересечния границы будет рассматривать глава Госпогранслужбы.

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