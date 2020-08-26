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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін закриє в'їзд в Україну іноземцям до кінця вересня, - Шмигаль

Кабмін закриє в'їзд в Україну іноземцям до кінця вересня, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України планує закрити кордони на в'їзд іноземцям до кінця вересня. Водночас для деяких категорій іноземних громадян в'їзд буде можливий.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб майже до кінця вересня закрити кордони для в'їзду іноземних громадян. Звичайно, крім тих іноземців, які мають дозвіл на проживання в Україні, є членами міжнародних гуманітарних місій, членами екіпажів тощо", - розповів Шмигаль.

Крім того, глава уряду додав, що окремі випадки щодо можливості перетину кордону розглядатиме глава Держприкордонслужби.

Також читайте: Лікарні "другої хвилі" на Київщині готуються до прийому хворих на COVID-19

Автор: 

кордон (4750) Кабмін (14065) карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Прокинулись...
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26.08.2020 14:04
+3
Такой же зебил?
Щакрытие границ для иностранцев повлечет за собой взаимное закрытие границ для украинцев с той стороны.
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26.08.2020 14:07
+2
Они все станут членами экипажей .
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26.08.2020 14:08
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Прокинулись...
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26.08.2020 14:04 Відповісти
Такой же зебил?
Щакрытие границ для иностранцев повлечет за собой взаимное закрытие границ для украинцев с той стороны.
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26.08.2020 14:07 Відповісти
тебе куда открьіть?
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26.08.2020 14:09 Відповісти
Може в Ухань?
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26.08.2020 14:12 Відповісти
Це треба робити в правильний час. Чи та ж Їталія дурніша за нас?
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26.08.2020 14:11 Відповісти
А Хасиды считаются иностранцами?
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26.08.2020 14:06 Відповісти
Они все станут членами экипажей .
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26.08.2020 14:08 Відповісти
ой, вэй, да какая разница... через пару дней у них у всех будет вид на жительство и все они станут членами... ну этих... экипажей)))
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26.08.2020 14:08 Відповісти
щитаютса разньіми
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26.08.2020 14:11 Відповісти
Вот тоже интересно... эти вонючки с пейсами, с ними как быть? Вроде, тот еврей, что исполняет роль нынешннго презика Украины - не иностранец. Так и эти, зная их "ой, ви знаити", тоже скажут, что они пока еще уже но ненадолго украинцы...
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26.08.2020 14:13 Відповісти
Немножко украинцы
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26.08.2020 14:16 Відповісти
- Соломон Израйлевич, ваша Софачка таки вышла замуж?
- пока нет, но понмножку выходит...
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26.08.2020 14:22 Відповісти
А Хасиды считаются иностранцами?
************
Не щитаються. Вони самі кого хош пощитають.
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26.08.2020 16:18 Відповісти
байбайрашаа
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26.08.2020 14:07 Відповісти
А Лугандонцы они как?
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26.08.2020 14:08 Відповісти
Якось так:
Кабмин закроет въезд в Украину иностранцам до конца сентября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9391
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26.08.2020 14:16 Відповісти
Не я о том они кто иностранцы или нет?
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26.08.2020 14:17 Відповісти
Вони телепні та терпіли. А як я помиляюсь, то хай діями доводять зворотнє.
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26.08.2020 14:22 Відповісти
Дурик дуриком погоняет. Да, в связи с экономическими делами и главное работой и средств к существованию, для людей ослаблять карантин все равно бы пришлось. Но при этом границы открывать было нельзя, линии соприкосновения с ОРДЛО и Крымом тоже, межобластное сообщение тоже.. Какие на х.. курорты. и поездки. То говорили " о голоде" после 2 месяцев карантина, а то потом все пустились во все тяжкие. А достаточно было ослабить карантин с соблюдением контролируемых требований безопасности и выпустить людей на работу в своих областях. ( по месту жительства точнее) Так нет. из " чемпионов по борьбе с ковидом" превратились ( легким движением извилин головного мозга") в Чемпионы "красной зоны". Уря товарищи !!!
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26.08.2020 14:15 Відповісти
Навіть з "зеленої" зони по ковіду? І про міжнародних спостерігачів на виборах, що наближаються, не згадав...
Як там казав Вінні-Пух: це Ж-Ж-Ж-Ж не просто так...
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26.08.2020 14:17 Відповісти
Хасидов не хотят пускать.А они такой чистоплотный народ,могут стать посцать возле паспортного контроля!
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26.08.2020 14:30 Відповісти
Если это случится в Польше, то кто бы он ни был, хасид, депутат, американец, немец, польский фермер - будет немедленно задержан, через суд арестован, оштрафован на охрененную сумму и привлечён к общественно-полезным работам на ххх часов.
А не в Польше... Начальник погранца получит от друзей пьяного хасида пару стольников баксов, а Андрюха промолчит и помоет. А то уволят.
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26.08.2020 15:04 Відповісти
Остальным же иностранцам, успевшим все-таки просочиться в Украину, кабмин предложил перекрыть кислород...
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26.08.2020 17:47 Відповісти
Вот уроды. И так туристов почти нет. Они хотят вообще кислород перекрыть. Кабмин, чтоб вам всем сдохнуть!!!
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26.08.2020 20:19 Відповісти
 
 