Кабмін закриє в'їзд в Україну іноземцям до кінця вересня, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України планує закрити кордони на в'їзд іноземцям до кінця вересня. Водночас для деяких категорій іноземних громадян в'їзд буде можливий.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб майже до кінця вересня закрити кордони для в'їзду іноземних громадян. Звичайно, крім тих іноземців, які мають дозвіл на проживання в Україні, є членами міжнародних гуманітарних місій, членами екіпажів тощо", - розповів Шмигаль.

Крім того, глава уряду додав, що окремі випадки щодо можливості перетину кордону розглядатиме глава Держприкордонслужби.

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