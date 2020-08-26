6 748 24
Кабмін закриє в'їзд в Україну іноземцям до кінця вересня, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України планує закрити кордони на в'їзд іноземцям до кінця вересня. Водночас для деяких категорій іноземних громадян в'їзд буде можливий.
Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб майже до кінця вересня закрити кордони для в'їзду іноземних громадян. Звичайно, крім тих іноземців, які мають дозвіл на проживання в Україні, є членами міжнародних гуманітарних місій, членами екіпажів тощо", - розповів Шмигаль.
Крім того, глава уряду додав, що окремі випадки щодо можливості перетину кордону розглядатиме глава Держприкордонслужби.
Топ коментарі
+3 susanin
показати весь коментар26.08.2020 14:04
+3 Goldman Sachs
показати весь коментар26.08.2020 14:07
+2 UApatriotUA
показати весь коментар26.08.2020 14:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щакрытие границ для иностранцев повлечет за собой взаимное закрытие границ для украинцев с той стороны.
- пока нет, но понмножку выходит...
************
Не щитаються. Вони самі кого хош пощитають.
Як там казав Вінні-Пух: це Ж-Ж-Ж-Ж не просто так...
А не в Польше... Начальник погранца получит от друзей пьяного хасида пару стольников баксов, а Андрюха промолчит и помоет. А то уволят.