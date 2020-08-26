В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы: город в "красной зоне"
Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки. Это сделали по требованию полиции.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице коммунального предприятия. передает Цензор.НЕТ.
Исполняющий обязанности директора Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашина в комментарии местному изданию "Молодой буковинец" объяснил, что сотрудники патрульной полиции пытались привлечь к ответственности водителя одного из троллейбусов, который сегодня осуществлял перевозку пассажиров.
"Полиция подчиняется напрямую Киеву", - сказал Ивашина.
Сотрудники патрульной полиции сегодня остановили троллейбус в районе Калиновского рынка, отметил он.
"Они хотели уже составлять на него протокол. Нам удалось его "отмазать". Однако водителю пришлось высадить пассажиров", - сказал руководитель ЧТУ.
На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа город Черновцы отнесли к красной карантинной зоне. 25 августа в Черновцах предприниматели вышли под здание городского совета на митинг против "красных" карантинных ограничений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Разслабуху грають ...Дафффай кабаки .діскотеки .концерти та інш .
ПС))) Коли по всій країні на початках закрили комунальний транспорт то від цього винрали тільки приватні перевізники ..А ввести просто обмеження по кількості пасажирів слабо ?.Звісно зі штрафними санкціями для водія ..
враховуючи ,що зних 5-ро пільговики..