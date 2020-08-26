В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы: город в "красной зоне"

Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки. Это сделали по требованию полиции.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице коммунального предприятия. передает Цензор.НЕТ.

Исполняющий обязанности директора Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашина в комментарии местному изданию "Молодой буковинец" объяснил, что сотрудники патрульной полиции пытались привлечь к ответственности водителя одного из троллейбусов, который сегодня осуществлял перевозку пассажиров.

"Полиция подчиняется напрямую Киеву", - сказал Ивашина.

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Сотрудники патрульной полиции сегодня остановили троллейбус в районе Калиновского рынка, отметил он.

"Они хотели уже составлять на него протокол. Нам удалось его "отмазать". Однако водителю пришлось высадить пассажиров", - сказал руководитель ЧТУ.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа город Черновцы отнесли к красной карантинной зоне. 25 августа в Черновцах предприниматели вышли под здание городского совета на митинг против "красных" карантинных ограничений.