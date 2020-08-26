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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы: город в "красной зоне"

В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы: город в

Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки. Это сделали по требованию полиции.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице коммунального предприятия. передает Цензор.НЕТ.

Исполняющий обязанности директора Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашина в комментарии местному изданию "Молодой буковинец" объяснил, что сотрудники патрульной полиции пытались привлечь к ответственности водителя одного из троллейбусов, который сегодня осуществлял перевозку пассажиров.

"Полиция подчиняется напрямую Киеву", - сказал Ивашина.

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Сотрудники патрульной полиции сегодня остановили троллейбус в районе Калиновского рынка, отметил он.

"Они хотели уже составлять на него протокол. Нам удалось его "отмазать". Однако водителю пришлось высадить пассажиров", - сказал руководитель ЧТУ.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа город Черновцы отнесли к красной карантинной зоне. 25 августа в Черновцах предприниматели вышли под здание городского совета на митинг против "красных" карантинных ограничений.

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В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы: город в "красной зоне" - Цензор.НЕТ 7053
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26.08.2020 14:23 Ответить
Люди ще не усвідомлюють загрози від тої зарази *корони * ..
Разслабуху грають ...Дафффай кабаки .діскотеки .концерти та інш .
ПС))) Коли по всій країні на початках закрили комунальний транспорт то від цього винрали тільки приватні перевізники ..А ввести просто обмеження по кількості пасажирів слабо ?.Звісно зі штрафними санкціями для водія ..
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26.08.2020 14:45 Ответить
В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы: город в "красной зоне" - Цензор.НЕТ 252
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26.08.2020 14:47 Ответить
вести маршрутці у 10-ток пасажирів по 7 -10 грн АБСОЛЮТНО економічно невигідно..
враховуючи ,що зних 5-ро пільговики..
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26.08.2020 16:00 Ответить
О 6 ранку ще ходили.
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26.08.2020 14:58 Ответить
Антинародна промосковська владаразом з цим презом хоче людей зробити жебраками й заволодіти останніми статками пограбованого народу
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26.08.2020 15:10 Ответить
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26.08.2020 16:02 Ответить
А маршрутки? Ведь в троллейбусе довольно просторно и хоть как то можно соблюдать интервал между пассажирами, а в маршрутках это очень сложно.
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26.08.2020 15:27 Ответить
 
 