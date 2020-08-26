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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівцях припинили курсувати всі тролейбуси: місто в "червоній зоні"

У Чернівцях припинили курсувати всі тролейбуси: місто в

Чернівецьке тролейбусне управління припиняє всі перевезення. Це зробили на вимогу поліції.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці комунального підприємства. передає Цензор.НЕТ.

Виконувач обов'язків директора Чернівецького тролейбусного управління Сергій Івашина в коментарі місцевому виданню "Молодий буковинець" пояснив, що співробітники патрульної поліції намагалися притягти до відповідальності водія одного з тролейбусів, який сьогодні здійснював перевезення пасажирів.

"Поліція підкоряється безпосередньо Києву", - сказав Івашина.

Співробітники патрульної поліції сьогодні зупинили тролейбус в районі Калинівського ринку, зазначив він.

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"Вони хотіли вже складати на нього протокол. Нам вдалося його "відмазати". Однак водієві довелося висадити пасажирів", - сказав керівник ЧТУ.

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 серпня місто Чернівці віднесли до червоної карантинної зони. 25 серпня в Чернівцях підприємці вийшли під будівлю міської ради на мітинг проти "червоних" карантинних обмежень.

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карантин (18172) транспорт (1390) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы: город в "красной зоне" - Цензор.НЕТ 7053
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26.08.2020 14:23 Відповісти
Люди ще не усвідомлюють загрози від тої зарази *корони * ..
Разслабуху грають ...Дафффай кабаки .діскотеки .концерти та інш .
ПС))) Коли по всій країні на початках закрили комунальний транспорт то від цього винрали тільки приватні перевізники ..А ввести просто обмеження по кількості пасажирів слабо ?.Звісно зі штрафними санкціями для водія ..
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26.08.2020 14:45 Відповісти
В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы: город в "красной зоне" - Цензор.НЕТ 252
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26.08.2020 14:47 Відповісти
вести маршрутці у 10-ток пасажирів по 7 -10 грн АБСОЛЮТНО економічно невигідно..
враховуючи ,що зних 5-ро пільговики..
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26.08.2020 16:00 Відповісти
О 6 ранку ще ходили.
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26.08.2020 14:58 Відповісти
Антинародна промосковська владаразом з цим презом хоче людей зробити жебраками й заволодіти останніми статками пограбованого народу
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26.08.2020 15:10 Відповісти
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26.08.2020 16:02 Відповісти
А маршрутки? Ведь в троллейбусе довольно просторно и хоть как то можно соблюдать интервал между пассажирами, а в маршрутках это очень сложно.
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26.08.2020 15:27 Відповісти
 
 