У Чернівцях припинили курсувати всі тролейбуси: місто в "червоній зоні"

Чернівецьке тролейбусне управління припиняє всі перевезення. Це зробили на вимогу поліції.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці комунального підприємства. передає Цензор.НЕТ.

Виконувач обов'язків директора Чернівецького тролейбусного управління Сергій Івашина в коментарі місцевому виданню "Молодий буковинець" пояснив, що співробітники патрульної поліції намагалися притягти до відповідальності водія одного з тролейбусів, який сьогодні здійснював перевезення пасажирів.

"Поліція підкоряється безпосередньо Києву", - сказав Івашина.

Співробітники патрульної поліції сьогодні зупинили тролейбус в районі Калинівського ринку, зазначив він.

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"Вони хотіли вже складати на нього протокол. Нам вдалося його "відмазати". Однак водієві довелося висадити пасажирів", - сказав керівник ЧТУ.

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 серпня місто Чернівці віднесли до червоної карантинної зони. 25 серпня в Чернівцях підприємці вийшли під будівлю міської ради на мітинг проти "червоних" карантинних обмежень.