6 327 25
Правительство намерено запретить работу развлекательных заведений, - Шмыгаль
Кабинет Министров на заседании намерен запретить работу развлекательных заведений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание 26 августа.
"По предложению министра внутренних дел правительство рассмотрит запрет на работу развлекательных заведений", - сказал Шмыгаль.
По его словам, запрет не будет касаться работы заведений питания.
"Мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где абсолютно не соблюдаются карантинные требования. Я также просил и буду просить полицию применять жесткие меры к тем заведениям, которые благоприятствуют распространению коронавируса среди молодых людей в Украине", - отметил премьер.
Топ комментарии
+11 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий26.08.2020 14:31
+8 Dmitry Ender
показать весь комментарий26.08.2020 14:25
+5 Кардан_вал
показать весь комментарий26.08.2020 14:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/4/7254442/
Він кошерний?
Все вірно, навіщо "слугам" конкуренція...