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Новости Коронавирус и карантин
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Правительство намерено запретить работу развлекательных заведений, - Шмыгаль

Правительство намерено запретить работу развлекательных заведений, - Шмыгаль

Кабинет Министров на заседании намерен запретить работу развлекательных заведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание 26 августа.

"По предложению министра внутренних дел правительство рассмотрит запрет на работу развлекательных заведений", - сказал Шмыгаль.

По его словам, запрет не будет касаться работы заведений питания.

"Мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где абсолютно не соблюдаются карантинные требования. Я также просил и буду просить полицию применять жесткие меры к тем заведениям, которые благоприятствуют распространению коронавируса среди молодых людей в Украине", - отметил премьер.

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Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
А гральний бізнес ні, не закриють?
Він кошерний?
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26.08.2020 14:31
+8
"Велюр" опять "закроют"?
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26.08.2020 14:25
+5
Правительство намерено запретить работу развлекательных заведений, - Шмыгаль.

Все вірно, навіщо "слугам" конкуренція...
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26.08.2020 14:44
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26.08.2020 14:24 Ответить
"Велюр" опять "закроют"?
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26.08.2020 14:25 Ответить
навпаки, закриють все а велюр буде працювати
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26.08.2020 15:15 Ответить
И на сколько это было так важно что бы все это открывать на эти три месяца, что бы прийти к таким результатам. Перед началом учебного года и осенними заболеваниями. Кто пролоббировал.., точнее кто деньги занес.. "Сестра имя, имя сестра"...
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26.08.2020 14:30 Ответить
Если бы соблюдались хоть какие-то меры предосторожности: одевали маски, пользовались санитайзерами, держали дистанцию. Таких бы проблем не было. Посмотрите на Китай У них максимум за день фиксируют около 30-50 случаев. Так что, начинать нужно всем только с себя
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26.08.2020 14:40 Ответить
Дурной пример заразителен.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/4/7254442/
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26.08.2020 14:51 Ответить
Согласен что от самих людей многое зависит.. но у нас не Китай ( во многом к счастью, по другим причинам) У нас самодисциплины нет, а государство чтобы " не раздражать" людей пустило все на самотек, самоустранилось.. Плюс лоббисты... Кроме подачи статистики, речей министра и Виталика ( ну это вообще смех) Люди в лучшем случае заходят в масках только в крупные магазины и то носят их или на подбородке или ниже носа.. В остальных местах это считанные единицы. О дистанция я вообще молчу. Наиболее это заметно стало с разрешением открытия рынков ( где то во второй половине мая), дистанция " вплотную" масок нет не на продавцах ни на 99,9% покупателей, фикцию " защитных экранов" убрали спустя неделю, перчаток не было изначально как и дезинфекции рук и т.д. Ну а дальше это быстро распространилось на все ... ( А как власть рассказывала что при наличии нарушений будут закрывать и т.д. ерунда и блеф) В общем считаю что и при значительной доли вины самого населения, вина власти все же больше, на то она и власть, не только сливки снимать но и принимать непопулярные решения не смотря на потерю рейтингов и принимать адекватные меры по их выполнению. Вот вам и пример Китая.
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26.08.2020 14:59 Ответить
да несмешите,какие нахер проблемы от ковида?? в ухане аквапарк открыли на 15000 рыл одновременно и не парятся, Китай свои плюшки с волны короны уже снял, им похер в принципе, так поддерживают тренд.
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26.08.2020 15:22 Ответить
От дебилы школы откроют а кафе-шантан закроют ,ну *** и дебилы *** ...
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26.08.2020 14:30 Ответить
Вузы тоже, как понимаю, будут работать пока очно
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26.08.2020 15:00 Ответить
А гральний бізнес ні, не закриють?
Він кошерний?
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26.08.2020 14:31 Ответить
И в первую очередь казино и автоматы года на три-четыре.
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26.08.2020 14:33 Ответить
Правительство намерено запретить работу развлекательных заведений, - Шмыгаль.

Все вірно, навіщо "слугам" конкуренція...
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26.08.2020 14:44 Ответить
а як виглядає статистика інфікованих за віковими показниками?
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26.08.2020 14:54 Ответить
"Теракт95" смотреть всем! (с)
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26.08.2020 14:54 Ответить
Еще бы - это проще, чем даже вспоминать про проблему общественного транспорта.
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26.08.2020 15:23 Ответить
Детей - в школу, маршрутки - забиты людьми, но заведения - закрывать.
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26.08.2020 15:24 Ответить
Уряд має намір заборонити роботу розважальних закладів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5285
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26.08.2020 15:43 Ответить
Развлекать будет зе.
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26.08.2020 15:52 Ответить
а весілля то розважальний захід чи акт харчування
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26.08.2020 15:58 Ответить
Никаких доказательств способов заражения не предоставляют. И даже не пытаются изучать этот вопрос. Почему ночные клубы? Может супермаркеты? Или скотовозки, например? Ведь туда гораздо больше людей ходит и не таких здоровых, как в клубы. Ещё и школы откроют... Дебилы! А, не, Авакян школы-то трусить не может, а вот клубы - да.
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26.08.2020 16:14 Ответить
Казино легализировали а заменить чем то надо вот ночными клубами и додумались. Не зарастет ментовска тропа.
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26.08.2020 16:30 Ответить
Уряд має намір заборонити роботу розважальних закладів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8411
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26.08.2020 22:48 Ответить
 
 