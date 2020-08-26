Правительство намерено запретить работу развлекательных заведений, - Шмыгаль.

Кабинет Министров на заседании намерен запретить работу развлекательных заведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание 26 августа.

"По предложению министра внутренних дел правительство рассмотрит запрет на работу развлекательных заведений", - сказал Шмыгаль.

По его словам, запрет не будет касаться работы заведений питания.

"Мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где абсолютно не соблюдаются карантинные требования. Я также просил и буду просить полицию применять жесткие меры к тем заведениям, которые благоприятствуют распространению коронавируса среди молодых людей в Украине", - отметил премьер.

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