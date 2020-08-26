Уряд має намір заборонити роботу розважальних закладів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів на засіданні має намір заборонити роботу розважальних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання 26 серпня.

"За пропозицією міністра внутрішніх справ уряд розгляне заборону на роботу розважальних закладів", - сказав Шмигаль.

За його словами, заборона не стосуватиметься роботи закладів харчування.

"Ми говоримо про заборону роботи нічних клубів, дискотек і тих розважальних закладів, де абсолютно не дотримуються карантинні вимоги. Я також просив і буду просити поліцію застосовувати жорсткі заходи до тих закладів, які сприяють поширенню коронавірусу серед молодих людей в Україні", - зазначив прем'єр.

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