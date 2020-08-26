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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд має намір заборонити роботу розважальних закладів, - Шмигаль

Уряд має намір заборонити роботу розважальних закладів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів на засіданні має намір заборонити роботу розважальних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання 26 серпня.

"За пропозицією міністра внутрішніх справ уряд розгляне заборону на роботу розважальних закладів", - сказав Шмигаль.

За його словами, заборона не стосуватиметься роботи закладів харчування.

"Ми говоримо про заборону роботи нічних клубів, дискотек і тих розважальних закладів, де абсолютно не дотримуються карантинні вимоги. Я також просив і буду просити поліцію застосовувати жорсткі заходи до тих закладів, які сприяють поширенню коронавірусу серед молодих людей в Україні", - зазначив прем'єр.

Також читайте: Кабмін закриє в'їзд в Україну іноземцям до кінця вересня, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14065) карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
А гральний бізнес ні, не закриють?
Він кошерний?
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26.08.2020 14:31
+8
"Велюр" опять "закроют"?
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26.08.2020 14:25
+5
Правительство намерено запретить работу развлекательных заведений, - Шмыгаль.

Все вірно, навіщо "слугам" конкуренція...
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26.08.2020 14:44
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26.08.2020 14:24 Відповісти
"Велюр" опять "закроют"?
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26.08.2020 14:25 Відповісти
навпаки, закриють все а велюр буде працювати
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26.08.2020 15:15 Відповісти
И на сколько это было так важно что бы все это открывать на эти три месяца, что бы прийти к таким результатам. Перед началом учебного года и осенними заболеваниями. Кто пролоббировал.., точнее кто деньги занес.. "Сестра имя, имя сестра"...
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26.08.2020 14:30 Відповісти
Если бы соблюдались хоть какие-то меры предосторожности: одевали маски, пользовались санитайзерами, держали дистанцию. Таких бы проблем не было. Посмотрите на Китай У них максимум за день фиксируют около 30-50 случаев. Так что, начинать нужно всем только с себя
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26.08.2020 14:40 Відповісти
Дурной пример заразителен.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/4/7254442/
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26.08.2020 14:51 Відповісти
Согласен что от самих людей многое зависит.. но у нас не Китай ( во многом к счастью, по другим причинам) У нас самодисциплины нет, а государство чтобы " не раздражать" людей пустило все на самотек, самоустранилось.. Плюс лоббисты... Кроме подачи статистики, речей министра и Виталика ( ну это вообще смех) Люди в лучшем случае заходят в масках только в крупные магазины и то носят их или на подбородке или ниже носа.. В остальных местах это считанные единицы. О дистанция я вообще молчу. Наиболее это заметно стало с разрешением открытия рынков ( где то во второй половине мая), дистанция " вплотную" масок нет не на продавцах ни на 99,9% покупателей, фикцию " защитных экранов" убрали спустя неделю, перчаток не было изначально как и дезинфекции рук и т.д. Ну а дальше это быстро распространилось на все ... ( А как власть рассказывала что при наличии нарушений будут закрывать и т.д. ерунда и блеф) В общем считаю что и при значительной доли вины самого населения, вина власти все же больше, на то она и власть, не только сливки снимать но и принимать непопулярные решения не смотря на потерю рейтингов и принимать адекватные меры по их выполнению. Вот вам и пример Китая.
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26.08.2020 14:59 Відповісти
да несмешите,какие нахер проблемы от ковида?? в ухане аквапарк открыли на 15000 рыл одновременно и не парятся, Китай свои плюшки с волны короны уже снял, им похер в принципе, так поддерживают тренд.
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26.08.2020 15:22 Відповісти
От дебилы школы откроют а кафе-шантан закроют ,ну *** и дебилы *** ...
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26.08.2020 14:30 Відповісти
Вузы тоже, как понимаю, будут работать пока очно
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26.08.2020 15:00 Відповісти
А гральний бізнес ні, не закриють?
Він кошерний?
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26.08.2020 14:31 Відповісти
И в первую очередь казино и автоматы года на три-четыре.
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26.08.2020 14:33 Відповісти
Правительство намерено запретить работу развлекательных заведений, - Шмыгаль.

Все вірно, навіщо "слугам" конкуренція...
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26.08.2020 14:44 Відповісти
а як виглядає статистика інфікованих за віковими показниками?
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26.08.2020 14:54 Відповісти
"Теракт95" смотреть всем! (с)
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26.08.2020 14:54 Відповісти
Еще бы - это проще, чем даже вспоминать про проблему общественного транспорта.
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26.08.2020 15:23 Відповісти
Детей - в школу, маршрутки - забиты людьми, но заведения - закрывать.
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26.08.2020 15:24 Відповісти
Уряд має намір заборонити роботу розважальних закладів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5285
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26.08.2020 15:43 Відповісти
Развлекать будет зе.
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26.08.2020 15:52 Відповісти
а весілля то розважальний захід чи акт харчування
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26.08.2020 15:58 Відповісти
Никаких доказательств способов заражения не предоставляют. И даже не пытаются изучать этот вопрос. Почему ночные клубы? Может супермаркеты? Или скотовозки, например? Ведь туда гораздо больше людей ходит и не таких здоровых, как в клубы. Ещё и школы откроют... Дебилы! А, не, Авакян школы-то трусить не может, а вот клубы - да.
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26.08.2020 16:14 Відповісти
Казино легализировали а заменить чем то надо вот ночными клубами и додумались. Не зарастет ментовска тропа.
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26.08.2020 16:30 Відповісти
Уряд має намір заборонити роботу розважальних закладів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8411
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26.08.2020 22:48 Відповісти
 
 