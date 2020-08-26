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Правительство согласовало назначения Сергийчука на должность главы Черкасской ОГА, Назаренко - Кировоградской ОГА

Правительство согласовало назначения Сергийчука на должность главы Черкасской ОГА, Назаренко - Кировоградской ОГА

Кабинет Министров согласовал назначения Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации и Андрея Назаренко – главой Кировоградской областной государственной администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Сергийчук до назначения был заместителем начальника Центра - начальником отдела "Госспецсвязи".

По словам Назаренко, он является заместителем директора одного из больших свинокомплексов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП предложил Сергийчука на должность главы Черкасской ОГА, Назаренко - Кировоградской ОГА, - Трофимов

Автор: 

ОГА (2388) Кировоградская область (629) Черниговская область (1121)


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Правительство согласовало назначения Сергийчука на должность главы Черкасской ОГА, Назаренко - Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 1759
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26.08.2020 15:18 Ответить
выгодное дело - свиноводство , сразу с грязи - в князи , и зеленью как пахнет !!
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26.08.2020 17:16 Ответить
 
 