Правительство согласовало назначения Сергийчука на должность главы Черкасской ОГА, Назаренко - Кировоградской ОГА

Кабинет Министров согласовал назначения Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации и Андрея Назаренко – главой Кировоградской областной государственной администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Сергийчук до назначения был заместителем начальника Центра - начальником отдела "Госспецсвязи".

По словам Назаренко, он является заместителем директора одного из больших свинокомплексов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП предложил Сергийчука на должность главы Черкасской ОГА, Назаренко - Кировоградской ОГА, - Трофимов