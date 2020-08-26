Правительство согласовало назначения Сергийчука на должность главы Черкасской ОГА, Назаренко - Кировоградской ОГА
Кабинет Министров согласовал назначения Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации и Андрея Назаренко – главой Кировоградской областной государственной администрации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Сергийчук до назначения был заместителем начальника Центра - начальником отдела "Госспецсвязи".
По словам Назаренко, он является заместителем директора одного из больших свинокомплексов.
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Огусто
показать весь комментарий26.08.2020 15:18 Ответить Мне нравится 0
удав
показать весь комментарий26.08.2020 17:16 Ответить Мне нравится 0
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