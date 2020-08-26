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Уряд погодив призначення Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА, Назаренка - Кіровоградської ОДА

Уряд погодив призначення Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА, Назаренка - Кіровоградської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації та Андрія Назаренка - головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Сергійчук до призначення був заступником начальника Центру - начальником відділу "Держспецзв'язку".

За словами Назаренка, він є заступником директора одного з великих свинокомплексів.

Читайте також: ОП запропонував Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА, Назаренка - Кіровоградської ОДА, - Трофімов

Автор: 

ОДА (1625) Кіровоградська область (567) Чернігівська область (895)


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Правительство согласовало назначения Сергийчука на должность главы Черкасской ОГА, Назаренко - Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 1759
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26.08.2020 15:18 Відповісти
выгодное дело - свиноводство , сразу с грязи - в князи , и зеленью как пахнет !!
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26.08.2020 17:16 Відповісти
 
 