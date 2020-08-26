Уряд погодив призначення Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА, Назаренка - Кіровоградської ОДА
Кабінет Міністрів погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації та Андрія Назаренка - головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Сергійчук до призначення був заступником начальника Центру - начальником відділу "Держспецзв'язку".
За словами Назаренка, він є заступником директора одного з великих свинокомплексів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Огусто
показати весь коментар26.08.2020 15:18 Відповісти Мені подобається 0
удав
показати весь коментар26.08.2020 17:16 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль