Уряд погодив призначення Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА, Назаренка - Кіровоградської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації та Андрія Назаренка - головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Сергійчук до призначення був заступником начальника Центру - начальником відділу "Держспецзв'язку".

За словами Назаренка, він є заступником директора одного з великих свинокомплексів.

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