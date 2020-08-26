Всемирный экономический форум переносится на начало лета 2021 года
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли с конца января на начало лета 2021 года. Подробная информация о датах и месте проведения перенесенного собрания 2021 года будет сообщена, как только Форум убедится, что выполнены все условия, гарантирующие здоровье и безопасность участников и принимающего сообщества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении ВЭФ.
"Решение было нелегким, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать "Большую перезагрузку" в эпоху после COVID-19. Однако эксперты говорят, что Форум не сможет сделать это безопасно в январе", - говорится в сообщении.
В течение недели с 25 января Форум проведет в цифровом формате "Давосские диалоги" высокого уровня, на которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.
Подробная информация о датах и месте проведения перенесенного собрания 2021 года будет сообщена, как только Форум убедится, что выполнены все условия, гарантирующие здоровье и безопасность участников и принимающего сообщества.
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