Всесвітній економічний форум переноситься на початок літа 2021 року

Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли з кінця січня на початок літа 2021 року. Детальна інформація про дати та місце проведення перенесених зборів 2021 року буде повідомлена, щойно Форум переконається, що виконані всі умови, що гарантують здоров'я та безпеку учасників і спільноти, яка приймає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні ВЕФ.

"Рішення було нелегким, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після COVID-19. Однак експерти кажуть, що Форум не зможе зробити це безпечно в січні", - йдеться в повідомленні.

Протягом тижня з 25 січня Форум проведе в цифровому форматі "Давоські діалоги" високого рівня, на яких ключові світові лідери поділяться своїми поглядами на становище світу в 2021 році.

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Детальна інформація про дати та місце проведення перенесених зборів 2021 року буде повідомлена, як тільки Форум переконається, що виконані всі умови, що гарантують здоров'я та безпеку учасників і спільноти, яка приймає.