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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин в Україні продовжено до 31 жовтня, низку заходів посилено

Карантин в Україні продовжено до 31 жовтня, низку заходів посилено

В Україні до кінця жовтня продовжено карантин, низку заходів посилено.

Відповідну заяву зробив на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Продовжити на території України карантин до 31 жовтня 2020 року. Також пропонується посилити обмежувальні заходи на території регіонів із "зеленим" рівнем епіднебезпеки, що пов'язано з різким зростанням захворюваності. Зокрема, заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Також ми відпрацювали з Мінкультури заборону проведення концертів, крім тих, які проводять заклади культури, і крім тих, для яких концертна діяльність протягом року є основним видом роботи", - пояснив він.

"Також надається право органам місцевого самоврядування на доступ до застосунку "Дій вдома" з метою контролю за особами, які підлягають самоізоляції чи обсервації і порушили правила карантину - це питання виявлення контактних хворих. Також пропонується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 31 жовтня 2020 року", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд має намір заборонити роботу розважальних закладів, - Шмигаль

Нагадаємо, 25 серпня під час наради у Володимира Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив з пропозицією продовжити карантин в Україні до 1 листопада.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Уже 2 недели вас посылают с красной зоной. Никто вообще не соблюдает никаких мер, кроме ношения на подбородке месяцами одной и той же маски. Вам и в ваш лоховирус никто не верит.
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26.08.2020 14:44
+22
Карантин в Украине продлен до 31 октября, введен ряд ужесточений - Цензор.НЕТ 9734

...
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26.08.2020 14:45
+20
Из того что читал в забугорной прессе,понравилась инфа что смертность в Мировом масштабе составляент 0,25 %...Если это Мировая Пандемия...,то я тогда я профессор Преображенский...
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26.08.2020 15:00
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Как страшно ..Может кабмин и Солнцу прикажет ранше восход делать
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26.08.2020 14:39 Відповісти
те що ти ДЕБІЛ очевидно а навіщоЖ ти=дурко до людей зі своїми дурощами пхаєшсь чи то така у тебе робота - за кожного додаткового загиблого медальку від пукіна отримуєшь?
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26.08.2020 20:46 Відповісти
1ое сентября. Школы ??
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26.08.2020 14:41 Відповісти
Ну это же не развлекательные заведения. Умрем богоугодно, с чистой совестью.
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26.08.2020 15:07 Відповісти
Под школы это все и делается.
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26.08.2020 16:33 Відповісти
Уже 2 недели вас посылают с красной зоной. Никто вообще не соблюдает никаких мер, кроме ношения на подбородке месяцами одной и той же маски. Вам и в ваш лоховирус никто не верит.
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26.08.2020 14:44 Відповісти
И то чтоб не подставлять продавцов.Старая реальность уже меняется . Виртуально-гбридная появляется . Вот и карантин гибридный и вражина ковидная такая же гибридная пакостит по виртуально - гибридному но ховается за старые понятия и правила. Но всегда и везде зависит от сорта пересичных .Черновцы,Черкасы примерно показали как бороться с ковидной мафией цель которой освоить вакцинацию, маски это только цветочки.
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26.08.2020 16:20 Відповісти
поэтому ужесточают для зеленой )))
они думают, раз зона зеленая, то там лояльные к зеленой власти...
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26.08.2020 16:35 Відповісти
А дарма не вірите, у моєму місті на підприємстві спалах цієї зарази, деяким людям реально хр..ново, є вже і летальний випадок, так що я би тут не іронізував...
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27.08.2020 10:29 Відповісти
Карантин в Украине продлен до 31 октября, введен ряд ужесточений - Цензор.НЕТ 9734

...
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26.08.2020 14:45 Відповісти
в 21 году ничего не измениться ...потому что быдло не хочет носить маски а статистика говорит сама за себя ... ситуация хуже чем в Китае ....скоро Китай будет самая безопасная страна в мире ....потому что они умеют понимать ситуацию и есть колективный разум самосохронения.
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26.08.2020 23:02 Відповісти
Во-во... а нас багато "розумників" кричить про "лоховірус".
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27.08.2020 10:27 Відповісти
Из того что читал в забугорной прессе,понравилась инфа что смертность в Мировом масштабе составляент 0,25 %...Если это Мировая Пандемия...,то я тогда я профессор Преображенский...
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26.08.2020 15:00 Відповісти
3% смертность, 24 млн. заболело, 800 тыс. умерло
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26.08.2020 16:16 Відповісти
Официальная статистика не учитывает тех кто болеет в легкой форме и бессимптомно. А таких - в разы больше.
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26.08.2020 16:35 Відповісти
Что значит-болеть бессимтомно? Это когда здоров? Тогда согласен, в разы больше
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27.08.2020 19:55 Відповісти
3% это у тех кто старше 60.
У молодых там вообще мизер смертность.

Но дело не в этом. **** когда можно было минимизировать проблему - никто не чесался.
Чесаться сейчас начали. Впрочем какая власть такое и решение проблем.
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26.08.2020 19:05 Відповісти
з 800 тисяч 700 (чи й 750) померло не від коронавірусу, а з коронавірусом
маю на увазі навіть не ті випадки, коли померли від інфаркту (як можливе ускладнення), а смерті в дтп, від отруєння, вогнепальних поранень тощо
окрім того в цьому показнику багато "мертвих душ" з будинків літніх людей (нахабна фальсифікація)

з іншого боку 24 мільйони - це лише вершина айбергу з усіх, хто "зіткнувся" із вірусом
НЕмасове тестування не виявляє дуже багато безсимптомних

тому летальність навіть нижча ніж 0,1%, тобто нижча, ніж у звичайного сезонного грипу
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26.08.2020 20:57 Відповісти
Какая разница? Перемещение ограничено, намордники в строю.
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26.08.2020 21:07 Відповісти
в тому, що пандемія - це не медична проблема, а суто політична
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26.08.2020 21:10 Відповісти
С этого момента можно подробнее.
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26.08.2020 21:29 Відповісти
не можна, конспірологія
простіше тобі буде вакцинуватися
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26.08.2020 21:59 Відповісти
цікаво,з якого пальця дурантинофіли виссали цю цифру,котра "им очень панравилась" ...?
бо поки що смертність різна в різних країнах внаслідок різних умов "знімання статистичних даних". але не менша 2,5...
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26.08.2020 21:31 Відповісти
дебіле, спочатку навчися відрізняти смертність від летальності
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26.08.2020 22:00 Відповісти
Маску нельзя носить более 30 минут,там остаються ваши вирусы,повышается влажность внутри маски и скапливается углекислый газ....Маску необходимо сжигать немедленно...
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26.08.2020 15:03 Відповісти
Желательно вместе с носителем
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26.08.2020 15:08 Відповісти
если я буду каждые 30 минут сжигать свою маску за 260 грн .... то я буду такой же ЗеБилл как и ты ....
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26.08.2020 17:24 Відповісти
Восени буде жорсткий і довгий карантин.Хто має якісь запасні гроші.він підтримує це все.Також всі змі за жорсткий карантин,бо їх пофіг на свого сусіда.Як виявилось.навіть ті.хто казав.що він свідомий патріот,виявився покидьком.
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26.08.2020 15:18 Відповісти
Карантин в Україні продовжено до 31 жовтня, низку заходів посилено - Цензор.НЕТ 6378
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26.08.2020 15:25 Відповісти
Карантин в Украине продлен до 31 октября, введен ряд ужесточений. Хасидов это не касается. Карантин только для гоев.
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26.08.2020 15:26 Відповісти
гоєв, геєв, та ніби кабмін для всіх іноземців, за деякими виключеннями, в'їзд заборонив.
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26.08.2020 18:25 Відповісти
Школы и маршрутки - только в путь.
А заведения и подоить можно...
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26.08.2020 16:34 Відповісти
Из искры возгорится пламя, карантин так карантин. 25 октября по любому состоится.
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26.08.2020 16:44 Відповісти
*****.
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26.08.2020 17:28 Відповісти
ляшко-пдрс, степанов- пдрс. они оба пдрсы.
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26.08.2020 18:48 Відповісти
таких паразитів, як Зе і Степанов, треба відстрілювати прямо в місцях їх появи
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26.08.2020 20:40 Відповісти
пояснення до попереднього мого коментаря: вони не хочуть змінювати ******* застарілу модель охорони здоров'я базовану на фармакології на ******* природно-наукову в якій маскам немає місця; моя стаття в тему: Naturally scientific approach to the treatment of patients, Academic Journal of Life Sciences, Vol. 6, Issue 7, pp: 67-75 (2020).
https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf
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26.08.2020 20:45 Відповісти
2. Natural Scientific Principles to Support Health Care
2.1. Features of the Organism So, which methods of treatment can be named natural? Perhaps they are folk medicine, which includes herb, honey, propolis and some minerals; Yogic therapy [5], in particular breathing exercises, which allow one to easily cope with main lung infectious diseases; various water-based procedures in particularly against severe pneumonia (see, e.g. [6, 7], which were well-known in the past but completely ignored by modern official medicine; the science of fasting against a number of diseases [8]; acupuncture and reflexology [9]; a bioresonance treatment using different devices with tuned frequencies that are able to paralyze microorganisms or stimulate organs at some specific electromagnetic frequencies (devices after Royal Rife and Dr. Albert Abrams); devices that generate an electrical signal ..

Цікаво..як цю псевдонаукову маячню надрукував Академічний журнал ?

релексологія,Акупунктура,опромінювання певними частотами,звичайно мають право на життя,але НЕ ЯК ОСНОВНІ Методи впливу на організм...
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26.08.2020 21:37 Відповісти
а впливати променями на віруси,це вже НЕНАУКОВА ...УЙНЯ...
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26.08.2020 21:38 Відповісти
пояснення до попереднього мого коментаря: вони не хочуть змінювати ******* застарілу модель охорони здоров'я базовану на фармакології на ******* природно-наукову в якій маскам немає місця;
особливо тупим..

маски не мають жодного відношення до "моделі охорони здоров"я". Це лише метод не розповсюджувати віруси та бактерії крапельно -повітряним шляхом.
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26.08.2020 21:44 Відповісти
За 29 лет независимости у людей выработалось стойкое неприятие любых решений власти. Это и не удивительно, все кто приходит во власть начинают просто красть. И чем больше кабмин будет что то продлевать и ужесточать тем активней люди будут это игнорировать. Считая, что их просто обманывают, что это все затеяно в чьих то интересах и т.п. Поэтому логичней выглядело бы карантин просто отменить. И пожалейте людей, многие эти маски с весны ещё носят и используют как пропуск в магазин или ещё куда-то.
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26.08.2020 20:51 Відповісти
Dubinsky.pro, [26.08.20 18:21]

Лысый чурбан, которого иногда ещё называют премьер-министром Украины Шмыгалем, - принял жёсткое решение о запрете въезда иностранцам в Украину из-за угрозы распространения коронавируса.

Объясню свой скепсис и эпитет «чурбан» (к лысому, надеюсь, замечаний нет).
Полностью просрав карантинные ограничения внутри страны, не имея сил и возможностей остановить массовые вечеринки в клубах Одессы и всего морского юга, провалив обеспечение медиков средствами защиты, а пациентов лишив шансов на бесплатную помощь, - Шмыгаль пытается показать хоть какую-то борьбу с «короной» на фоне рекордных показателей прироста заболеваемости (28 место в мире).
Не имея ума придумать что-либо иное, для картинки запрещают въезд иностранцам. Хотя нет никакой статистики «импорта» ковида из-за рубежа.
Результат?
Убьют вслед за ресторанчиками и кафе ещё и международное авиасообщение с гостиницами.
Дебилы.
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26.08.2020 20:58 Відповісти
Когда руководил страной мародёр Порошенко цены были в три раза ниже чем в парашостане на продукты и одежду, а когда пришёл к управлению страной Украина Зеленский-Осел Оманский стало все наоборот, цены на продукты и одежду в Украине в три раза выше чем в парашостане правильным путём идёте дебилы 73%
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27.08.2020 07:09 Відповісти
Закривати кордони треба було у березні-квітні, тоді зараз би у нас цього всього не було у таких масштабах
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27.08.2020 10:31 Відповісти
авиацию, туризм, питание, услуги...логики в этом закрытии нет вообще. Знакомый с подозрением на Ковид неделю(!) не мог добиться результатов тестов и это в столице. Может внутри что-то улучшить с эпидемией, чем закрывать границы?
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27.08.2020 15:55 Відповісти
А какая логика закрытия границ, да еще и для всех стран?? Конечно не доверяют, конечно неприятие. Я каждый день вижу маски на подбородке, социальные дистанции 20 чел на 0,00015м2 в любом общественном месте, ПЦР тесты результаты которых по неделе(!) ждут, но границу надо закрыть. Оттуда веет "холодной враждебной ковидщиной", у нас всё в порядке. Конечно неприятие.
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27.08.2020 16:03 Відповісти
впровадження Agenda2030 йде повним ходом
але підсумок, дякуючи масовій вакцинації в 2021 році, побачать далеко не усі
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26.08.2020 20:58 Відповісти
я проживаю в маленькому містечку, такі містечка що кожен один одного знає, що я хочу сказати, в нас багато хворих на цей вірус, але я їх не знаю і хто помер від цього віруву теж не знаю.
Тепер питання.
Хтось когось знає які померли від цього диво-віруса?
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26.08.2020 22:21 Відповісти
У мене є знайомі, які з грудня минулого року перехворіли на вірусну пневмонію. Її тепер модно лікувати підключенням до апарату ШВЛ, хоча раніше ми таке чудо бачили тільки в американських фільмах. У двох знайомих був важкий стан, але вони обоє страждають від ожиріння.
Не помер ніхто. Принаймні я таких не знаю.

Тут вже все всім зрозуміло. Світова спецоперація по загону населення землі у концтабір з вакцинами і чіпами. За один день таке не зробиш, тому карантин чекає нас ще мінімум два роки, після чого тим, хто не поставив чіп, нічого не можна буде ані купити, ані переміщатися, як собакам.
Цікаво, що будуть на те казати служителі культа...
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27.08.2020 08:25 Відповісти
Знаю, на жаль.
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27.08.2020 10:25 Відповісти
Напрасно это сделали.
Почему? Узнаете почему.
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26.08.2020 22:59 Відповісти
Я так и не понял: Степанов - это президент, фюрер или фараон ?
Какая у него конституционная должность в стране ?
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27.08.2020 00:36 Відповісти
Лічно товаріщ Сатанеев проруководіл (с)
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27.08.2020 08:28 Відповісти
нуооочень у меня большое подозрение, что тест реагирует на компонент который у нас практически у всех есть, как герпес, практически у всех он есть, но не у всех он вылазит.А если так - то борьба с ветряными мельницами будет бесконечной, а под ее лозунгами можно народ загонять в стойло .
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27.08.2020 09:09 Відповісти
если отец вируса Бил будет подкармливать монетами дебилов, то они ,по его указанию уничтожат половину населения планеты...
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27.08.2020 09:16 Відповісти
Ну что, поскольку сегодня первый день среди многих, многих дней, когда на censor не вивит наверху пост с красивым цветным изображением ковида (вэтих постах рапортовали о числе умерших/зараженных), то делаем вывод, что Степанов и Ляшко составили компанию Юлии Владимировне.
А ведь предупреждаи Степанао, что выборы осенью состоятся, да не слушал Степанов...
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27.08.2020 09:53 Відповісти
Поскольку поста с цветным изображением ковида на censor больше не вешают (может, постараетесь, зайчики, и вывесите пост, как в раньшее время?), то новости нашего городка, Мельбурна, Австралия, напишу здесь.
Опять сегодня проехали через шоппинговый стрип района Эшбёртон (Ashburton), народу на улицах у магазинах прибавилось, аж 20 человек были замечены нами в 10:30 утра. И что примечательно: все, кроме 2 человек, пенсионеры.
Один не-пенсионер выходил из банка и еще один работяга стоял в очереди в булошную (булошные - самые популярные магазины, аж три человека нами замечены в булошной).
Кофейни пусты: в одной из кофеен был один человек.
У банкоматов никого нет, я уже писала, что наличка деньги на счетах закончились, из банка Commonwealth вышел один человек, он клал в карман наличку.
Делаем вывод: в овощных, деликатесных и прочих мясных лавках скупаются только пенсионеры, имеющие регуларный источник дохода, то есть государственную пенсию.
Пенсионеры на гос. пенсии покупают колбасу салями по 40 баксов за кг, говядину по 30+ баксов за кд, фарш по 17 баксов за кг и кур по 10 баксов за кг.
Все остальные, более молодые пошли за кур. ногами по 3,50 кг в Woolworth, и за фаршем по 11 баксов за кг туда же.
Итак, за 6 месяцев в штате Виктория, Австралия, построена самая настоящая "народная республика", ВНР .
Да-да, в ЛНР и ДНР тоже живут за счет пенсионеров, получающих украинскую пенсию., а теперь и в штате Виктория, Австралия, будут. Убеждена, что часть населения Мельбурна, спекулирующая чем-там под руку подверется (ка поступают в ЛДНР), живет ничут не хуже пенсов, а даже лучше, но погоды эта пубика не делает.
Однако, разница между ЛДНР и ВНР пока еще есть.

Несмотря на то, что пенсии, как Украина пенсам в ЛДНР, пенсии в ВНР платит федеральное правитеьство Австралии. из РФ Китая еще не идут гумконвои.

Также не идут гум конвои из Европы с кормом для собак, который пойдет населению под видом мясопродукта.
Но я полагаю, что все это еще у нас будет.
Итак, с народной республикой меня. Карантин в Україні продовжено до 31 жовтня, низку заходів посилено - Цензор.НЕТ 2758
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27.08.2020 10:09 Відповісти
О почте или как работает почтовый бизнес австралийских народных республик.
Тут пеняли почте Австралии за высокие доходы.
Не знаю, какие там у почты доходы, я ХЗ, а вот журнал шитейный, купленный мной на ebay, из Брисбена, штата Квинсленд (там народная республика нацистки Насти Палащук) идет в Мельбурн, штат Виктория (тут у нас народная республика "китайца" Эндрюса) идет уже 13 дней (и все не дойдет)
Замечу, что из США посылка дошла за 5 дней.
Как говорится, измерьте расстояние на карте линейкой.
Вот так, как в Украине есть дружественные, но такие разные ЛНР и ДНР, так и в Австралии теперь есть, КНР (Квинслендовская Народная Респблика) и ВНР (Викторианская Народная Республика), и что-то как-то даже почта по дороге из одной дружественной республики в другую дружественную республику буксует.
А на подходе еще НЮНР (Ново Южноуэльская Народная Республика), ЮАНР (Южно-Австралийская народная республика), ЗАНР (Западно-Австралийская Народная республика) и ТНР (Тасманийакая Народная Республика).
И что примечательно, все (кроме, вероятно, ЗАНР) сидят не только без денег, но и без мозгов, зато с предателями - коммунистическими сявками - в премьерах.
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27.08.2020 10:18 Відповісти
 
 