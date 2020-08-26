Карантин в Україні продовжено до 31 жовтня, низку заходів посилено
В Україні до кінця жовтня продовжено карантин, низку заходів посилено.
Відповідну заяву зробив на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Продовжити на території України карантин до 31 жовтня 2020 року. Також пропонується посилити обмежувальні заходи на території регіонів із "зеленим" рівнем епіднебезпеки, що пов'язано з різким зростанням захворюваності. Зокрема, заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Також ми відпрацювали з Мінкультури заборону проведення концертів, крім тих, які проводять заклади культури, і крім тих, для яких концертна діяльність протягом року є основним видом роботи", - пояснив він.
"Також надається право органам місцевого самоврядування на доступ до застосунку "Дій вдома" з метою контролю за особами, які підлягають самоізоляції чи обсервації і порушили правила карантину - це питання виявлення контактних хворих. Також пропонується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 31 жовтня 2020 року", - додав Степанов.
Нагадаємо, 25 серпня під час наради у Володимира Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив з пропозицією продовжити карантин в Україні до 1 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
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они думают, раз зона зеленая, то там лояльные к зеленой власти...
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У молодых там вообще мизер смертность.
Но дело не в этом. **** когда можно было минимизировать проблему - никто не чесался.
Чесаться сейчас начали. Впрочем какая власть такое и решение проблем.
маю на увазі навіть не ті випадки, коли померли від інфаркту (як можливе ускладнення), а смерті в дтп, від отруєння, вогнепальних поранень тощо
окрім того в цьому показнику багато "мертвих душ" з будинків літніх людей (нахабна фальсифікація)
з іншого боку 24 мільйони - це лише вершина айбергу з усіх, хто "зіткнувся" із вірусом
НЕмасове тестування не виявляє дуже багато безсимптомних
тому летальність навіть нижча ніж 0,1%, тобто нижча, ніж у звичайного сезонного грипу
простіше тобі буде вакцинуватися
бо поки що смертність різна в різних країнах внаслідок різних умов "знімання статистичних даних". але не менша 2,5...
А заведения и подоить можно...
https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf
2.1. Features of the Organism So, which methods of treatment can be named natural? Perhaps they are folk medicine, which includes herb, honey, propolis and some minerals; Yogic therapy [5], in particular breathing exercises, which allow one to easily cope with main lung infectious diseases; various water-based procedures in particularly against severe pneumonia (see, e.g. [6, 7], which were well-known in the past but completely ignored by modern official medicine; the science of fasting against a number of diseases [8]; acupuncture and reflexology [9]; a bioresonance treatment using different devices with tuned frequencies that are able to paralyze microorganisms or stimulate organs at some specific electromagnetic frequencies (devices after Royal Rife and Dr. Albert Abrams); devices that generate an electrical signal ..
Цікаво..як цю псевдонаукову маячню надрукував Академічний журнал ?
релексологія,Акупунктура,опромінювання певними частотами,звичайно мають право на життя,але НЕ ЯК ОСНОВНІ Методи впливу на організм...
особливо тупим..
маски не мають жодного відношення до "моделі охорони здоров"я". Це лише метод не розповсюджувати віруси та бактерії крапельно -повітряним шляхом.
Лысый чурбан, которого иногда ещё называют премьер-министром Украины Шмыгалем, - принял жёсткое решение о запрете въезда иностранцам в Украину из-за угрозы распространения коронавируса.
Объясню свой скепсис и эпитет «чурбан» (к лысому, надеюсь, замечаний нет).
Полностью просрав карантинные ограничения внутри страны, не имея сил и возможностей остановить массовые вечеринки в клубах Одессы и всего морского юга, провалив обеспечение медиков средствами защиты, а пациентов лишив шансов на бесплатную помощь, - Шмыгаль пытается показать хоть какую-то борьбу с «короной» на фоне рекордных показателей прироста заболеваемости (28 место в мире).
Не имея ума придумать что-либо иное, для картинки запрещают въезд иностранцам. Хотя нет никакой статистики «импорта» ковида из-за рубежа.
Результат?
Убьют вслед за ресторанчиками и кафе ещё и международное авиасообщение с гостиницами.
Дебилы.
але підсумок, дякуючи масовій вакцинації в 2021 році, побачать далеко не усі
Тепер питання.
Хтось когось знає які померли від цього диво-віруса?
Не помер ніхто. Принаймні я таких не знаю.
Тут вже все всім зрозуміло. Світова спецоперація по загону населення землі у концтабір з вакцинами і чіпами. За один день таке не зробиш, тому карантин чекає нас ще мінімум два роки, після чого тим, хто не поставив чіп, нічого не можна буде ані купити, ані переміщатися, як собакам.
Цікаво, що будуть на те казати служителі культа...
Почему? Узнаете почему.
Какая у него конституционная должность в стране ?
А ведь предупреждаи Степанао, что выборы осенью состоятся, да не слушал Степанов...
Опять сегодня проехали через шоппинговый стрип района Эшбёртон (Ashburton), народу на улицах у магазинах прибавилось, аж 20 человек были замечены нами в 10:30 утра. И что примечательно: все, кроме 2 человек, пенсионеры.
Один не-пенсионер выходил из банка и еще один работяга стоял в очереди в булошную (булошные - самые популярные магазины, аж три человека нами замечены в булошной).
Кофейни пусты: в одной из кофеен был один человек.
У банкоматов никого нет, я уже писала, что наличка деньги
на счетахзакончились, из банка Commonwealth вышел один человек, он клал в карман наличку.
Делаем вывод: в овощных, деликатесных и прочих мясных лавках скупаются только пенсионеры, имеющие регуларный источник дохода, то есть государственную пенсию.
Пенсионеры на гос. пенсии покупают колбасу салями по 40 баксов за кг, говядину по 30+ баксов за кд, фарш по 17 баксов за кг и кур по 10 баксов за кг.
Все остальные, более молодые пошли за кур. ногами по 3,50 кг в Woolworth, и за фаршем по 11 баксов за кг туда же.
Итак, за 6 месяцев в штате Виктория, Австралия, построена самая настоящая "народная республика", ВНР .
Да-да, в ЛНР и ДНР тоже живут за счет пенсионеров, получающих украинскую пенсию., а теперь и в штате Виктория, Австралия, будут. Убеждена, что часть населения Мельбурна, спекулирующая чем-там под руку подверется (ка поступают в ЛДНР), живет ничут не хуже пенсов, а даже лучше, но погоды эта пубика не делает.
Однако, разница между ЛДНР и ВНР пока еще есть.
Несмотря на то, что пенсии, как Украина пенсам в ЛДНР, пенсии в ВНР платит федеральное правитеьство Австралии. из
РФКитая еще не идут гумконвои.
Также не идут гум конвои из Европы с кормом для собак, который пойдет населению под видом мясопродукта.
Но я полагаю, что все это еще у нас будет.
Итак, с народной республикой меня.
Тут пеняли почте Австралии за высокие доходы.
Не знаю, какие там у почты доходы, я ХЗ, а вот журнал шитейный, купленный мной на ebay, из Брисбена, штата Квинсленд (там народная республика нацистки Насти Палащук) идет в Мельбурн, штат Виктория (тут у нас народная республика "китайца" Эндрюса) идет уже 13 дней (и все не дойдет)
Замечу, что из США посылка дошла за 5 дней.
Как говорится, измерьте расстояние на карте линейкой.
Вот так, как в Украине есть дружественные, но такие разные ЛНР и ДНР, так и в Австралии теперь есть, КНР (Квинслендовская Народная Респблика) и ВНР (Викторианская Народная Республика), и что-то как-то даже почта по дороге из одной дружественной республики в другую дружественную республику буксует.
А на подходе еще НЮНР (Ново Южноуэльская Народная Республика), ЮАНР (Южно-Австралийская народная республика), ЗАНР (Западно-Австралийская Народная республика) и ТНР (Тасманийакая Народная Республика).
И что примечательно, все (кроме, вероятно, ЗАНР) сидят не только без денег, но и без мозгов, зато с предателями - коммунистическими сявками - в премьерах.