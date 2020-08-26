Карантин в Україні продовжено до 31 жовтня, низку заходів посилено

В Україні до кінця жовтня продовжено карантин, низку заходів посилено.

Відповідну заяву зробив на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Продовжити на території України карантин до 31 жовтня 2020 року. Також пропонується посилити обмежувальні заходи на території регіонів із "зеленим" рівнем епіднебезпеки, що пов'язано з різким зростанням захворюваності. Зокрема, заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Також ми відпрацювали з Мінкультури заборону проведення концертів, крім тих, які проводять заклади культури, і крім тих, для яких концертна діяльність протягом року є основним видом роботи", - пояснив він.

"Також надається право органам місцевого самоврядування на доступ до застосунку "Дій вдома" з метою контролю за особами, які підлягають самоізоляції чи обсервації і порушили правила карантину - це питання виявлення контактних хворих. Також пропонується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 31 жовтня 2020 року", - додав Степанов.

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Нагадаємо, 25 серпня під час наради у Володимира Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив з пропозицією продовжити карантин в Україні до 1 листопада.