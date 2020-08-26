Карантин в Украине продлен до 31 октября, введен ряд ужесточений

В Украине до конца октября продлен карантин с рядом ужесточений.

Соответствующее заявление сделал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года. Также предлагается усилить ограничительные меры на территории регионов с "зеленым" уровнем эпидопасности, что связано с резким ростом заболеваемости. В частности, запретить проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга. Также мы отработали с Минкультуры запрет проведения концертов, помимо тех, которые проводят учреждения культуры, и кроме тех, для которых концертная деятельность в течение года является основным видом работы",- пояснил он.

"Также предоставляется право органам местного самоуправления на доступ к приложению "Дий вдома" с целью контроля за лицами, подлежащими самоизоляции или обсервации и нарушившими правила карантина - это вопрос выявления контактных больных. Также предлагается продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 31 октября 2020 года",- добавил Степанов.

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Напомним, 25 августа в ходе совещания у Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с предложением продлить карантин в Украине до 1 ноября.