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Новости Коронавирус и карантин
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Койки для больных COVID-19 заканчиваются в больницах Черновцов

Койки для больных COVID-19 заканчиваются в больницах Черновцов

В Черновцах в трех больницах, в которых принимают пациентов с COVID-19 и с подозрением на коронавирус, осталось всего 29 свободных койко-мест.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 26 августа... Относительно койко-мест в городских больницах, то из 145 свободными остаются 29", - сказано в сообщении.

В Черновцах зафиксировано 3 466 случаев заболевания COVID-19. За прошлые сутки добавилось 67 лабораторно подтвержденных случаев.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Голодный карантин": предприниматели в Черновцах протестуют против ужесточения ограничений. ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1 670.

В Черновицкой области зафиксировали 9 541 случай инфицирования COVID-19. Из них 5 964 пациента выздоровели, а 266 человек умерли.

Также на Цензор.НЕТ: В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы: город в "красной зоне"

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больница (1436) карантин (16729) Черновцы (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Странно. Ввели карантин с опрежением. Уничтожили экономику, а воз и ныне там. Может пора перестать накручивать циферки? В Белорусии сотни тысяч ходят без масок на митнги , не было карантина и ноль проблем. Хватит нам врать про вирус.
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26.08.2020 16:24
+3
ты хоть узнай шо такое "барыга". лучше визжи уже про "Пфальцмана" и о шашлыке из брата, чем про "барыгу", так твой интеллект будет виден "гораздо более лучше")
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26.08.2020 16:25
+2
пусть по двое ложаться, они же не верят в ковид и против карантина.
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26.08.2020 16:37
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там где то пастор сывочолый прыгав?)))))чем может помочь барыга для пиару?????))
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26.08.2020 16:23 Ответить
ты хоть узнай шо такое "барыга". лучше визжи уже про "Пфальцмана" и о шашлыке из брата, чем про "барыгу", так твой интеллект будет виден "гораздо более лучше")
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26.08.2020 16:25 Ответить
Нафаршируйте в два слоя, и так если мол выздоравливаешь, то от того шо за метр от тя гниющий человек или даже женщина лежит - как-то не особо весело. А так хоть заценим прикольные видео оттудова)
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26.08.2020 16:23 Ответить
Странно. Ввели карантин с опрежением. Уничтожили экономику, а воз и ныне там. Может пора перестать накручивать циферки? В Белорусии сотни тысяч ходят без масок на митнги , не было карантина и ноль проблем. Хватит нам врать про вирус.
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26.08.2020 16:24 Ответить
На койках симулянты!
Гнать всех в шею.
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26.08.2020 16:49 Ответить
и дуэлянты! запретить дуэли!
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26.08.2020 17:18 Ответить
В Беларуси за 7 дней число ежедневных случаев удвоилось.
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26.08.2020 16:54 Ответить
А где ссылка на источник информации?
Этот источник дает другие данные.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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26.08.2020 17:03 Ответить
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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26.08.2020 17:32 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
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26.08.2020 17:38 Ответить
пробач, а де там подвоєння? знову брешеш?
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26.08.2020 21:08 Ответить
17.08 - 73 випадки
через тиждень 24.08 - 177 випадків.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Правда, коли я дивився цей сайт, даних за 25.08 ще не було. Подивимось, що там далі буде.
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26.08.2020 21:41 Ответить
дійсно, 2 це те ж подвоєння від 1

але мова не про те
хоча дурники все одно прикидатимуться дурниками
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26.08.2020 21:57 Ответить
Так, Ваше припущення, що я брешу саме виявилося брехнею. І щоб не визнавати це Ви тепер прикидаєтеся дурочкою. Чи Ви не прикидаєтеся?
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26.08.2020 22:42 Ответить
припущення може бути просто хибним

а от твій аргумент від цього менш маніпулятивним не стає
"17.08 - 73 випадки, через тиждень 24.08 - 177 випадків."
виглядає смішно при багатотисячних скупченнях людей
на кількості смертей взагалі ніяк не позначилось
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27.08.2020 00:04 Ответить
Проста задачка для Вас. В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання як мала змінитися захворюваність у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 17,7 випадків на мільон в день?
Порахуйте, а потім поговоримо хто дає маніпулятині дані я чи https://censor.net/ua/user/466511, який стверджує, що "В Белорусии сотни тысяч ходят без масок на митнги , не было карантина и ноль проблем. "
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27.08.2020 10:22 Ответить
Що, Тетяно, калькулятор зламався?
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27.08.2020 15:15 Ответить
нічого не зламалось
безглуздо все це рахувати
кількість випадків спирається на тести, що не призначені для діагностики вірусних захворювань
кількість смертей залежить від того, як рахувати
одні занижують, інші завищують

діючий протокол ВОЗ по визначенню "ковід-19" як причини смерті є, м'яко кажучи, некоректним
але факт залишається фактом: тисячні протести не призвели до якогось там мору, оскільки сарс-ков-2 (якщо він й існує) не є більш небезпечним, ніж звичайний сезонний грип
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27.08.2020 18:21 Ответить
Ну, давайте сравним

Украина
17.08 - 1517
26.08 - 1704
Рост на (1704-1517)*100/1517=12,3%

Беларусь
17.08 - 73
26.08 - 247
Рост на (247 -73)*100/73=238,4%
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27.08.2020 20:46 Ответить
на жаль для тебе, показники кількості щоденних випадків для Білорусі не перевищують похибку тестів, тобто взагалі не є достовірними, тим більше для того, щоб на їх базі щось вираховувати
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27.08.2020 23:16 Ответить
І як Ви вирахували межі тієї похибки?
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27.08.2020 23:30 Ответить
Виробник вказує. Щось біля 1,6%. Хоча насправді набагато більша.
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27.08.2020 23:41 Ответить
При проведенні величезної кількості тестів такі похибки усереднюються.
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28.08.2020 08:04 Ответить
якщо кількість позитивних результатів постійно знаходиться в районі показника

(кількість усіх тестів) помножити на (похибка тесту),

то це означає, що такі дані не можна використовувати як підставу для введення якихось карантинних мір

та й взагалі плр-тести НЕ ПРИЗНАЧЕНІ для діагностування вірусних інфекцій
по-перше, невідомо що використовується у якості праймеру, оскільки сарс-ков-2 не ізольовано і не виділено в чистому вигляді, по-друге, позитивний результат тесту означає, що в організмі знайдено фрагмент вірусу, але це не означає, що саме цей вірус є причиною симптомів, які спостерігаються, по-третє, не було проведено перевірку золотого стандарту цих тестів на великій чи хоча б достатній (припустимо, на тисячі) кількості людей (хворих)
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28.08.2020 10:02 Ответить
1. сарс-ков-2 давно повністю секвеновано іопубліковано повну послідовність його геному.
2. Послідовність праймеру можна одержати у виробника тестів
3. Придатність ПЦР тестів для діагностики дуже сильно залежить від протоколу їх застосування. Як на мене, краще обидва ПЦР та ІФА тест.
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28.08.2020 10:20 Ответить
сарс-ков-2 не ізольовано та не виділено в чистому вигляді
отже нічого секвенувати не є можливим
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28.08.2020 21:27 Ответить
Для секвенирования генома не нужно выделение вируса в чистом виде.
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28.08.2020 22:29 Ответить
навіть тести на антитіла, як виявилося, не є специфічними
якщо людина хворіє будь яким коронавірусом, вона буде "ковід-позитивною" за антитілами
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27.08.2020 18:22 Ответить
Знову Ви хєрню городите...
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27.08.2020 20:48 Ответить
https://imgcdn.mckesson.com/CumulusWeb/Click_and_learn/COVID19_Package_Insert_Rapid.pdf

Тест "BioMedomics COVID-19 IgM / IgG Rapid Test". BioMedomics розробив та запустив один із перших у світі швидких імуноферментних аналізів для лікування діагнозу коронавірусної інфекції. Цей тест широко використовувався Китайським Центром контролю та профілактики захворювань для боротьби з інфекціями, а тепер доступний у всьому світі. Цей тест виявляє як ранні маркери, так і пізні маркери, (IgM / IgG-антитіла) в пробі з пальця або венозної суцільної крові, сироватки крові та плазми.

"Результати тесту для швидкого тестування COVID-19 IgG / IgM (цільна кров / сироватка / плазма) не повинні використовуватися як єдине підґрунтя для діагностики інфекції SARS-COV-2 або для встановлення стану зараження".

В розділі "Cross-reactivity"зазначено: "Тест для швидкого тестування COVID-19 IgG / IgM демонструє деяку перехресну реакційну здатність із зразками, позитивними для антитіла SARS-CoV та ревматоїдного фактора. Можливо перехресно реагувати з позитивними зразками для MERS-CoV Позитивні результати можуть бути обумовлені минулою або нинішньою інфекцією штамами коронавірусу, які не є SARS-CoV-2, такими як коронавірус HKU1, NL63, OC43 або 229E. "

Отже, якщо раніше у вас були SARS-CoV-1, MERS-CoV (дуже малоймовірно) або один із поширених коронавих вірусів холоду HKU1, NL63, OC43 або 229E (більш ймовірно), ви можете стати "ковід-позитивним".

Коронавіруси мають всесвітнє поширення і викликають 10-15% випадків застуди. Covid-19 - вірус корони.

Тепер, якщо у людини був один із вірусів "застуди", такий як HKU1, NL63, OC43 або 229E, отримано позитивний результат на Covid-19, і вона помирає від пневмонії, то, ймовірно, її вважатимуть одною із померлих від Covid-19, хоча у неї ніколи не було цього захворювання.

Про коронавіруси OC43 та 229E: "Вони належать до вірусів, що викликають звичайну застуду. Обидва вірусу можуть спричинити важкі інфекції нижніх дихальних шляхів, включаючи пневмонію". Дуже схоже на сарс-ков-2, правда?
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27.08.2020 23:14 Ответить
Тест "BioMedomics COVID-19 IgM / IgG Rapid Test". Це не є класичним ІФА тестом. Норвальний ІФА тест проводять в планшетах з рідером, стоп-розчином, там складніше система, ніж іграшка, що Ви цитуєте.
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27.08.2020 23:35 Ответить
тим не менше ці тести від різних виробників дають протилежні результати
варто задуматись, чого б це так відбувалось
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27.08.2020 23:42 Ответить
Експреспрес-тести практично завжди менш точні за звичайних.
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28.08.2020 08:06 Ответить
зрозуміло, експрес-тести "на коронавірус" мають точність мене 20%
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28.08.2020 10:05 Ответить
Да-да, карантин зруйнував економіку! Падіння у Польщі і Швеції чомусь майже однакове, але то таке.
І Білорусь. Ну кожен же з нас достаменно знає, що там відбувається.
Нас перестали пускати інші держави. Але то теж таке. Вірус - то вигадка. Мабуть наші самі просять інші держави не пускати українців (певно хабаря дають), щоб в стойло людей загнати.
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26.08.2020 19:57 Ответить
пусть по двое ложаться, они же не верят в ковид и против карантина.
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26.08.2020 16:37 Ответить
ковида нет, а больные есть, вот дела...
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26.08.2020 16:55 Ответить
ага, окрім сарс-ков-2 вірусів більше немає, та й взагалі хвороб
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26.08.2020 21:07 Ответить
100 человек с подозрением в 260-тысячных Черновцах, это уже пандемия?
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26.08.2020 17:57 Ответить
Вам же написали - больницы рассчитаны на 145. Остальные не люди, а неведомые животные. Поэтому нет, не пандемия. Супрунодемия.
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26.08.2020 19:33 Ответить
В церквах мацкальської секти на підлозі досить місць, заодно й зцілення роздадуть одною ложечкою з одного казана. Може повезе, там наллють свіжу мочу гундяя озолоченого.
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26.08.2020 18:21 Ответить
Да, а с 1 сентября еще школы откроют. Будут Вам Черновцы по всей Украине.
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26.08.2020 19:30 Ответить
може, проблема в тому, що 145 ліжок на таке місто це дуже мало? може, досить закривати лікарні та звільняти лікарів?
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26.08.2020 21:08 Ответить
 
 