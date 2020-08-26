Койки для больных COVID-19 заканчиваются в больницах Черновцов

В Черновцах в трех больницах, в которых принимают пациентов с COVID-19 и с подозрением на коронавирус, осталось всего 29 свободных койко-мест.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 26 августа... Относительно койко-мест в городских больницах, то из 145 свободными остаются 29", - сказано в сообщении.

В Черновцах зафиксировано 3 466 случаев заболевания COVID-19. За прошлые сутки добавилось 67 лабораторно подтвержденных случаев.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1 670.

В Черновицкой области зафиксировали 9 541 случай инфицирования COVID-19. Из них 5 964 пациента выздоровели, а 266 человек умерли.

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