Койки для больных COVID-19 заканчиваются в больницах Черновцов
В Черновцах в трех больницах, в которых принимают пациентов с COVID-19 и с подозрением на коронавирус, осталось всего 29 свободных койко-мест.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 26 августа... Относительно койко-мест в городских больницах, то из 145 свободными остаются 29", - сказано в сообщении.
В Черновцах зафиксировано 3 466 случаев заболевания COVID-19. За прошлые сутки добавилось 67 лабораторно подтвержденных случаев.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Голодный карантин": предприниматели в Черновцах протестуют против ужесточения ограничений. ФОТОрепортаж
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1 670.
В Черновицкой области зафиксировали 9 541 случай инфицирования COVID-19. Из них 5 964 пациента выздоровели, а 266 человек умерли.
Также на Цензор.НЕТ: В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы: город в "красной зоне"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гнать всех в шею.
Этот источник дает другие данные.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
через тиждень 24.08 - 177 випадків.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Правда, коли я дивився цей сайт, даних за 25.08 ще не було. Подивимось, що там далі буде.
але мова не про те
хоча дурники все одно прикидатимуться дурниками
а от твій аргумент від цього менш маніпулятивним не стає
"17.08 - 73 випадки, через тиждень 24.08 - 177 випадків."
виглядає смішно при багатотисячних скупченнях людей
на кількості смертей взагалі ніяк не позначилось
Порахуйте, а потім поговоримо хто дає маніпулятині дані я чи https://censor.net/ua/user/466511, який стверджує, що "В Белорусии сотни тысяч ходят без масок на митнги , не было карантина и ноль проблем. "
безглуздо все це рахувати
кількість випадків спирається на тести, що не призначені для діагностики вірусних захворювань
кількість смертей залежить від того, як рахувати
одні занижують, інші завищують
діючий протокол ВОЗ по визначенню "ковід-19" як причини смерті є, м'яко кажучи, некоректним
але факт залишається фактом: тисячні протести не призвели до якогось там мору, оскільки сарс-ков-2 (якщо він й існує) не є більш небезпечним, ніж звичайний сезонний грип
Украина
17.08 - 1517
26.08 - 1704
Рост на (1704-1517)*100/1517=12,3%
Беларусь
17.08 - 73
26.08 - 247
Рост на (247 -73)*100/73=238,4%
(кількість усіх тестів) помножити на (похибка тесту),
то це означає, що такі дані не можна використовувати як підставу для введення якихось карантинних мір
та й взагалі плр-тести НЕ ПРИЗНАЧЕНІ для діагностування вірусних інфекцій
по-перше, невідомо що використовується у якості праймеру, оскільки сарс-ков-2 не ізольовано і не виділено в чистому вигляді, по-друге, позитивний результат тесту означає, що в організмі знайдено фрагмент вірусу, але це не означає, що саме цей вірус є причиною симптомів, які спостерігаються, по-третє, не було проведено перевірку золотого стандарту цих тестів на великій чи хоча б достатній (припустимо, на тисячі) кількості людей (хворих)
2. Послідовність праймеру можна одержати у виробника тестів
3. Придатність ПЦР тестів для діагностики дуже сильно залежить від протоколу їх застосування. Як на мене, краще обидва ПЦР та ІФА тест.
отже нічого секвенувати не є можливим
якщо людина хворіє будь яким коронавірусом, вона буде "ковід-позитивною" за антитілами
Тест "BioMedomics COVID-19 IgM / IgG Rapid Test". BioMedomics розробив та запустив один із перших у світі швидких імуноферментних аналізів для лікування діагнозу коронавірусної інфекції. Цей тест широко використовувався Китайським Центром контролю та профілактики захворювань для боротьби з інфекціями, а тепер доступний у всьому світі. Цей тест виявляє як ранні маркери, так і пізні маркери, (IgM / IgG-антитіла) в пробі з пальця або венозної суцільної крові, сироватки крові та плазми.
"Результати тесту для швидкого тестування COVID-19 IgG / IgM (цільна кров / сироватка / плазма) не повинні використовуватися як єдине підґрунтя для діагностики інфекції SARS-COV-2 або для встановлення стану зараження".
В розділі "Cross-reactivity"зазначено: "Тест для швидкого тестування COVID-19 IgG / IgM демонструє деяку перехресну реакційну здатність із зразками, позитивними для антитіла SARS-CoV та ревматоїдного фактора. Можливо перехресно реагувати з позитивними зразками для MERS-CoV Позитивні результати можуть бути обумовлені минулою або нинішньою інфекцією штамами коронавірусу, які не є SARS-CoV-2, такими як коронавірус HKU1, NL63, OC43 або 229E. "
Отже, якщо раніше у вас були SARS-CoV-1, MERS-CoV (дуже малоймовірно) або один із поширених коронавих вірусів холоду HKU1, NL63, OC43 або 229E (більш ймовірно), ви можете стати "ковід-позитивним".
Коронавіруси мають всесвітнє поширення і викликають 10-15% випадків застуди. Covid-19 - вірус корони.
Тепер, якщо у людини був один із вірусів "застуди", такий як HKU1, NL63, OC43 або 229E, отримано позитивний результат на Covid-19, і вона помирає від пневмонії, то, ймовірно, її вважатимуть одною із померлих від Covid-19, хоча у неї ніколи не було цього захворювання.
Про коронавіруси OC43 та 229E: "Вони належать до вірусів, що викликають звичайну застуду. Обидва вірусу можуть спричинити важкі інфекції нижніх дихальних шляхів, включаючи пневмонію". Дуже схоже на сарс-ков-2, правда?
варто задуматись, чого б це так відбувалось
І Білорусь. Ну кожен же з нас достаменно знає, що там відбувається.
Нас перестали пускати інші держави. Але то теж таке. Вірус - то вигадка. Мабуть наші самі просять інші держави не пускати українців (певно хабаря дають), щоб в стойло людей загнати.