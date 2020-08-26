Ліжка для хворих на COVID-19 закінчуються в лікарнях Чернівців

У Чернівцях у трьох лікарнях, в яких приймають пацієнтів з COVID-19 і з підозрою на коронавірус, залишилося всього 29 вільних ліжко-місць.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 26 серпня ... Щодо койко-місць в міських лікарнях, то зі 145 вільними залишаються 29", - сказано в повідомленні.

У Чернівцях зафіксовано 3 466 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу додалося 67 лабораторно підтверджених випадків.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу - 1 670.

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У Чернівецькій області зафіксували 9 541 випадок інфікування COVID-19. З них 5 964 пацієнти одужали, а 266 осіб померли.