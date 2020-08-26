УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9109 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 354 45

Ліжка для хворих на COVID-19 закінчуються в лікарнях Чернівців

Ліжка для хворих на COVID-19 закінчуються в лікарнях Чернівців

У Чернівцях у трьох лікарнях, в яких приймають пацієнтів з COVID-19 і з підозрою на коронавірус, залишилося всього 29 вільних ліжко-місць.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 26 серпня ... Щодо койко-місць в міських лікарнях, то зі 145 вільними залишаються 29", - сказано в повідомленні.

У Чернівцях зафіксовано 3 466 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу додалося 67 лабораторно підтверджених випадків.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу - 1 670.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємці в Коломиї мітингують проти "червоних" карантинних обмежень. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області зафіксували 9 541 випадок інфікування COVID-19. З них 5 964 пацієнти одужали, а 266 осіб померли.

Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Странно. Ввели карантин с опрежением. Уничтожили экономику, а воз и ныне там. Может пора перестать накручивать циферки? В Белорусии сотни тысяч ходят без масок на митнги , не было карантина и ноль проблем. Хватит нам врать про вирус.
показати весь коментар
26.08.2020 16:24
+3
ты хоть узнай шо такое "барыга". лучше визжи уже про "Пфальцмана" и о шашлыке из брата, чем про "барыгу", так твой интеллект будет виден "гораздо более лучше")
показати весь коментар
26.08.2020 16:25
+2
пусть по двое ложаться, они же не верят в ковид и против карантина.
показати весь коментар
26.08.2020 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там где то пастор сывочолый прыгав?)))))чем может помочь барыга для пиару?????))
показати весь коментар
26.08.2020 16:23 Відповісти
ты хоть узнай шо такое "барыга". лучше визжи уже про "Пфальцмана" и о шашлыке из брата, чем про "барыгу", так твой интеллект будет виден "гораздо более лучше")
показати весь коментар
26.08.2020 16:25 Відповісти
Нафаршируйте в два слоя, и так если мол выздоравливаешь, то от того шо за метр от тя гниющий человек или даже женщина лежит - как-то не особо весело. А так хоть заценим прикольные видео оттудова)
показати весь коментар
26.08.2020 16:23 Відповісти
Странно. Ввели карантин с опрежением. Уничтожили экономику, а воз и ныне там. Может пора перестать накручивать циферки? В Белорусии сотни тысяч ходят без масок на митнги , не было карантина и ноль проблем. Хватит нам врать про вирус.
показати весь коментар
26.08.2020 16:24 Відповісти
На койках симулянты!
Гнать всех в шею.
показати весь коментар
26.08.2020 16:49 Відповісти
и дуэлянты! запретить дуэли!
показати весь коментар
26.08.2020 17:18 Відповісти
В Беларуси за 7 дней число ежедневных случаев удвоилось.
показати весь коментар
26.08.2020 16:54 Відповісти
А где ссылка на источник информации?
Этот источник дает другие данные.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
показати весь коментар
26.08.2020 17:03 Відповісти
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
показати весь коментар
26.08.2020 17:32 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
показати весь коментар
26.08.2020 17:38 Відповісти
пробач, а де там подвоєння? знову брешеш?
показати весь коментар
26.08.2020 21:08 Відповісти
17.08 - 73 випадки
через тиждень 24.08 - 177 випадків.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Правда, коли я дивився цей сайт, даних за 25.08 ще не було. Подивимось, що там далі буде.
показати весь коментар
26.08.2020 21:41 Відповісти
дійсно, 2 це те ж подвоєння від 1

але мова не про те
хоча дурники все одно прикидатимуться дурниками
показати весь коментар
26.08.2020 21:57 Відповісти
Так, Ваше припущення, що я брешу саме виявилося брехнею. І щоб не визнавати це Ви тепер прикидаєтеся дурочкою. Чи Ви не прикидаєтеся?
показати весь коментар
26.08.2020 22:42 Відповісти
припущення може бути просто хибним

а от твій аргумент від цього менш маніпулятивним не стає
"17.08 - 73 випадки, через тиждень 24.08 - 177 випадків."
виглядає смішно при багатотисячних скупченнях людей
на кількості смертей взагалі ніяк не позначилось
показати весь коментар
27.08.2020 00:04 Відповісти
Проста задачка для Вас. В Білорусі 10 млн населення і кількість нових випадків 7,3 випадки на день на мільйон. Припустимо, що 1 мільйон вийшов на протести (насправді, на жаль, менше). Питання як мала змінитися захворюваність у цього мільйона, щоб загальна кількість нових випадків по країні стала 17,7 випадків на мільон в день?
Порахуйте, а потім поговоримо хто дає маніпулятині дані я чи https://censor.net/ua/user/466511, який стверджує, що "В Белорусии сотни тысяч ходят без масок на митнги , не было карантина и ноль проблем. "
показати весь коментар
27.08.2020 10:22 Відповісти
Що, Тетяно, калькулятор зламався?
показати весь коментар
27.08.2020 15:15 Відповісти
нічого не зламалось
безглуздо все це рахувати
кількість випадків спирається на тести, що не призначені для діагностики вірусних захворювань
кількість смертей залежить від того, як рахувати
одні занижують, інші завищують

діючий протокол ВОЗ по визначенню "ковід-19" як причини смерті є, м'яко кажучи, некоректним
але факт залишається фактом: тисячні протести не призвели до якогось там мору, оскільки сарс-ков-2 (якщо він й існує) не є більш небезпечним, ніж звичайний сезонний грип
показати весь коментар
27.08.2020 18:21 Відповісти
Ну, давайте сравним

Украина
17.08 - 1517
26.08 - 1704
Рост на (1704-1517)*100/1517=12,3%

Беларусь
17.08 - 73
26.08 - 247
Рост на (247 -73)*100/73=238,4%
показати весь коментар
27.08.2020 20:46 Відповісти
на жаль для тебе, показники кількості щоденних випадків для Білорусі не перевищують похибку тестів, тобто взагалі не є достовірними, тим більше для того, щоб на їх базі щось вираховувати
показати весь коментар
27.08.2020 23:16 Відповісти
І як Ви вирахували межі тієї похибки?
показати весь коментар
27.08.2020 23:30 Відповісти
Виробник вказує. Щось біля 1,6%. Хоча насправді набагато більша.
показати весь коментар
27.08.2020 23:41 Відповісти
При проведенні величезної кількості тестів такі похибки усереднюються.
показати весь коментар
28.08.2020 08:04 Відповісти
якщо кількість позитивних результатів постійно знаходиться в районі показника

(кількість усіх тестів) помножити на (похибка тесту),

то це означає, що такі дані не можна використовувати як підставу для введення якихось карантинних мір

та й взагалі плр-тести НЕ ПРИЗНАЧЕНІ для діагностування вірусних інфекцій
по-перше, невідомо що використовується у якості праймеру, оскільки сарс-ков-2 не ізольовано і не виділено в чистому вигляді, по-друге, позитивний результат тесту означає, що в організмі знайдено фрагмент вірусу, але це не означає, що саме цей вірус є причиною симптомів, які спостерігаються, по-третє, не було проведено перевірку золотого стандарту цих тестів на великій чи хоча б достатній (припустимо, на тисячі) кількості людей (хворих)
показати весь коментар
28.08.2020 10:02 Відповісти
1. сарс-ков-2 давно повністю секвеновано іопубліковано повну послідовність його геному.
2. Послідовність праймеру можна одержати у виробника тестів
3. Придатність ПЦР тестів для діагностики дуже сильно залежить від протоколу їх застосування. Як на мене, краще обидва ПЦР та ІФА тест.
показати весь коментар
28.08.2020 10:20 Відповісти
сарс-ков-2 не ізольовано та не виділено в чистому вигляді
отже нічого секвенувати не є можливим
показати весь коментар
28.08.2020 21:27 Відповісти
Для секвенирования генома не нужно выделение вируса в чистом виде.
показати весь коментар
28.08.2020 22:29 Відповісти
навіть тести на антитіла, як виявилося, не є специфічними
якщо людина хворіє будь яким коронавірусом, вона буде "ковід-позитивною" за антитілами
показати весь коментар
27.08.2020 18:22 Відповісти
Знову Ви хєрню городите...
показати весь коментар
27.08.2020 20:48 Відповісти
https://imgcdn.mckesson.com/CumulusWeb/Click_and_learn/COVID19_Package_Insert_Rapid.pdf

Тест "BioMedomics COVID-19 IgM / IgG Rapid Test". BioMedomics розробив та запустив один із перших у світі швидких імуноферментних аналізів для лікування діагнозу коронавірусної інфекції. Цей тест широко використовувався Китайським Центром контролю та профілактики захворювань для боротьби з інфекціями, а тепер доступний у всьому світі. Цей тест виявляє як ранні маркери, так і пізні маркери, (IgM / IgG-антитіла) в пробі з пальця або венозної суцільної крові, сироватки крові та плазми.

"Результати тесту для швидкого тестування COVID-19 IgG / IgM (цільна кров / сироватка / плазма) не повинні використовуватися як єдине підґрунтя для діагностики інфекції SARS-COV-2 або для встановлення стану зараження".

В розділі "Cross-reactivity"зазначено: "Тест для швидкого тестування COVID-19 IgG / IgM демонструє деяку перехресну реакційну здатність із зразками, позитивними для антитіла SARS-CoV та ревматоїдного фактора. Можливо перехресно реагувати з позитивними зразками для MERS-CoV Позитивні результати можуть бути обумовлені минулою або нинішньою інфекцією штамами коронавірусу, які не є SARS-CoV-2, такими як коронавірус HKU1, NL63, OC43 або 229E. "

Отже, якщо раніше у вас були SARS-CoV-1, MERS-CoV (дуже малоймовірно) або один із поширених коронавих вірусів холоду HKU1, NL63, OC43 або 229E (більш ймовірно), ви можете стати "ковід-позитивним".

Коронавіруси мають всесвітнє поширення і викликають 10-15% випадків застуди. Covid-19 - вірус корони.

Тепер, якщо у людини був один із вірусів "застуди", такий як HKU1, NL63, OC43 або 229E, отримано позитивний результат на Covid-19, і вона помирає від пневмонії, то, ймовірно, її вважатимуть одною із померлих від Covid-19, хоча у неї ніколи не було цього захворювання.

Про коронавіруси OC43 та 229E: "Вони належать до вірусів, що викликають звичайну застуду. Обидва вірусу можуть спричинити важкі інфекції нижніх дихальних шляхів, включаючи пневмонію". Дуже схоже на сарс-ков-2, правда?
показати весь коментар
27.08.2020 23:14 Відповісти
Тест "BioMedomics COVID-19 IgM / IgG Rapid Test". Це не є класичним ІФА тестом. Норвальний ІФА тест проводять в планшетах з рідером, стоп-розчином, там складніше система, ніж іграшка, що Ви цитуєте.
показати весь коментар
27.08.2020 23:35 Відповісти
тим не менше ці тести від різних виробників дають протилежні результати
варто задуматись, чого б це так відбувалось
показати весь коментар
27.08.2020 23:42 Відповісти
Експреспрес-тести практично завжди менш точні за звичайних.
показати весь коментар
28.08.2020 08:06 Відповісти
зрозуміло, експрес-тести "на коронавірус" мають точність мене 20%
показати весь коментар
28.08.2020 10:05 Відповісти
Да-да, карантин зруйнував економіку! Падіння у Польщі і Швеції чомусь майже однакове, але то таке.
І Білорусь. Ну кожен же з нас достаменно знає, що там відбувається.
Нас перестали пускати інші держави. Але то теж таке. Вірус - то вигадка. Мабуть наші самі просять інші держави не пускати українців (певно хабаря дають), щоб в стойло людей загнати.
показати весь коментар
26.08.2020 19:57 Відповісти
пусть по двое ложаться, они же не верят в ковид и против карантина.
показати весь коментар
26.08.2020 16:37 Відповісти
ковида нет, а больные есть, вот дела...
показати весь коментар
26.08.2020 16:55 Відповісти
ага, окрім сарс-ков-2 вірусів більше немає, та й взагалі хвороб
показати весь коментар
26.08.2020 21:07 Відповісти
100 человек с подозрением в 260-тысячных Черновцах, это уже пандемия?
показати весь коментар
26.08.2020 17:57 Відповісти
Вам же написали - больницы рассчитаны на 145. Остальные не люди, а неведомые животные. Поэтому нет, не пандемия. Супрунодемия.
показати весь коментар
26.08.2020 19:33 Відповісти
В церквах мацкальської секти на підлозі досить місць, заодно й зцілення роздадуть одною ложечкою з одного казана. Може повезе, там наллють свіжу мочу гундяя озолоченого.
показати весь коментар
26.08.2020 18:21 Відповісти
Да, а с 1 сентября еще школы откроют. Будут Вам Черновцы по всей Украине.
показати весь коментар
26.08.2020 19:30 Відповісти
може, проблема в тому, що 145 ліжок на таке місто це дуже мало? може, досить закривати лікарні та звільняти лікарів?
показати весь коментар
26.08.2020 21:08 Відповісти
 
 