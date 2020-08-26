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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Підприємці в Коломиї мітингують проти "червоних" карантинних обмежень. ФОТОрепортаж

У місті Коломия Івано-Франківської області, яке з 24 серпня віднесено до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, кілька підприємці вимагають зняти карантинні обмеження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Коломия 24".

Під міською радою зібралися власники і співробітники установ громадського харчування та відпочинку.

"Через попередні обмеження у нас і так вже колосальні збитки. І це стосується не тільки власників, але і їхніх працівників. Ми тільки вийшли на певні докарантинні показники, і нас знову закривають. Ми не готові. Ви хочете вбити бізнес? Ви хочете вбити економіку? Я вважаю, що це неправильно", - говорить одна з протестувальників.

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Учасники акції намагалися поспілкуватися з мером, але той не відповів на їхні прохання, і посилаючись на те, що потрібно проводити сесію, пішов від людей.

Зараз протестувальники перекрили дорогу перед міською ратушею і чекають рішень сесії.

Підприємці в Коломиї мітингують проти червоних карантинних обмежень 01
Підприємці в Коломиї мітингують проти червоних карантинних обмежень 02
Підприємці в Коломиї мітингують проти червоних карантинних обмежень 03
Підприємці в Коломиї мітингують проти червоних карантинних обмежень 04
Підприємці в Коломиї мітингують проти червоних карантинних обмежень 05
Підприємці в Коломиї мітингують проти червоних карантинних обмежень 06
Підприємці в Коломиї мітингують проти червоних карантинних обмежень 07
Підприємці в Коломиї мітингують проти червоних карантинних обмежень 08
Підприємці в Коломиї мітингують проти червоних карантинних обмежень 09

Автор: 

карантин (18172) Коломия (34) підприємці (618) протест (2398) Івано-Франківська область (950) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ошибаются они, жители Коломыи. Зоны карантинные не красные, и не вчера появились, зона карантинная у нас одна, ЗЕлёная, и установили её люмпен-пролетарии, и им сочувствующие умственно отсталые в своём развитии люди, более года тому назад.
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26.08.2020 14:55 Відповісти
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26.08.2020 15:53 Відповісти
На втором фото на плакате-о каком фильме речь?Снова Землян будут рекламировать?
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26.08.2020 15:15 Відповісти
Предприниматели в Коломые митингуют против "красных" карантинных ограничений - Цензор.НЕТ 6506
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26.08.2020 15:24 Відповісти
колись було таке покарання "отстегать пльоткамі"..

МОжливо підприємцям варто було би "отстєгать пльоткамі " короновірус ?символічно.)))
Або хоча б якись "хресний хід" замутити !?
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26.08.2020 15:52 Відповісти
Из искры возгорится пламя, искра - это карантин, который продлили сразу на два месяца. Цель ясна - выборы 25 октября, где слуги народа пролетают косяком подалее от Украины.
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26.08.2020 15:58 Відповісти
А всего-то и надо было 21.4.2019 принять правильное решение. А теперь хавай - ТЕ
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26.08.2020 16:11 Відповісти
Моллдцы. Гнать врачей параноиков. Никак не нажруться. Сколько можно воровать на вирусе? Мало за пол года наворовали?
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26.08.2020 16:26 Відповісти
 
 