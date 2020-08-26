Підприємці в Коломиї мітингують проти "червоних" карантинних обмежень. ФОТОрепортаж

У місті Коломия Івано-Франківської області, яке з 24 серпня віднесено до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, кілька підприємці вимагають зняти карантинні обмеження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Коломия 24".

Під міською радою зібралися власники і співробітники установ громадського харчування та відпочинку.

"Через попередні обмеження у нас і так вже колосальні збитки. І це стосується не тільки власників, але і їхніх працівників. Ми тільки вийшли на певні докарантинні показники, і нас знову закривають. Ми не готові. Ви хочете вбити бізнес? Ви хочете вбити економіку? Я вважаю, що це неправильно", - говорить одна з протестувальників.

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Учасники акції намагалися поспілкуватися з мером, але той не відповів на їхні прохання, і посилаючись на те, що потрібно проводити сесію, пішов від людей.

Зараз протестувальники перекрили дорогу перед міською ратушею і чекають рішень сесії.

















