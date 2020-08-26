Предприниматели в Коломые митингуют против "красных" карантинных ограничений. ФОТОрепортаж

В городе Коломыя Ивано-Франковской области, который с 24 августа отнесен к "красной" зоне эпидемиологической опасности, несколько предприниматели требуют снять карантинные ограничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Коломия 24".

Под городским советом собрались собственники и сотрудники учреждений общественного питания и отдыха.

"Из-за предыдущих ограничений у нас и так уже колоссальные убытки. И это касается не только владельцев, но и их работников. Мы только вышли на определенные передкарантинные показатели, и нас снова закрывают. Мы не готовы. Вы хотите убить бизнес? Вы хотите убить экономику? Я считаю, что это неправильно", - говорит одна из протестующих.

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Участники акции пытались пообщаться с мэром, но тот не ответил на их просьбу, и ссылаясь на то, что нужно проводить сессию, ушел от людей.

Сейчас протестующие перекрыли дорогу перед городской ратушей и ожидают решений сессии.

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