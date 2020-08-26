РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11072 посетителя онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
3 297 8

Предприниматели в Коломые митингуют против "красных" карантинных ограничений. ФОТОрепортаж

В городе Коломыя Ивано-Франковской области, который с 24 августа отнесен к "красной" зоне эпидемиологической опасности, несколько предприниматели требуют снять карантинные ограничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Коломия 24".

Под городским советом собрались собственники и сотрудники учреждений общественного питания и отдыха.

"Из-за предыдущих ограничений у нас и так уже колоссальные убытки. И это касается не только владельцев, но и их работников. Мы только вышли на определенные передкарантинные показатели, и нас снова закрывают. Мы не готовы. Вы хотите убить бизнес? Вы хотите убить экономику? Я считаю, что это неправильно", - говорит одна из протестующих.

Читайте на Цензор.НЕТ: Правительство намерено запретить работу развлекательных заведений, - Шмыгаль

Участники акции пытались пообщаться с мэром, но тот не ответил на их просьбу, и ссылаясь на то, что нужно проводить сессию, ушел от людей.

Сейчас протестующие перекрыли дорогу перед городской ратушей и ожидают решений сессии.

Также на Цензор.НЕТ: Карантин в Украине продлен до 31 октября, введен ряд ужесточений

Предприниматели в Коломые митингуют против красных карантинных ограничений 01
Предприниматели в Коломые митингуют против красных карантинных ограничений 02
Предприниматели в Коломые митингуют против красных карантинных ограничений 03
Предприниматели в Коломые митингуют против красных карантинных ограничений 04
Предприниматели в Коломые митингуют против красных карантинных ограничений 05
Предприниматели в Коломые митингуют против красных карантинных ограничений 06
Предприниматели в Коломые митингуют против красных карантинных ограничений 07
Предприниматели в Коломые митингуют против красных карантинных ограничений 08
Предприниматели в Коломые митингуют против красных карантинных ограничений 09

Автор: 

карантин (16729) Коломыя (42) предприниматели (1234) протест (5858) Ивано-Франковская область (920) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ошибаются они, жители Коломыи. Зоны карантинные не красные, и не вчера появились, зона карантинная у нас одна, ЗЕлёная, и установили её люмпен-пролетарии, и им сочувствующие умственно отсталые в своём развитии люди, более года тому назад.
показать весь комментарий
26.08.2020 14:55 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2020 15:53 Ответить
На втором фото на плакате-о каком фильме речь?Снова Землян будут рекламировать?
показать весь комментарий
26.08.2020 15:15 Ответить
Предприниматели в Коломые митингуют против "красных" карантинных ограничений - Цензор.НЕТ 6506
показать весь комментарий
26.08.2020 15:24 Ответить
колись було таке покарання "отстегать пльоткамі"..

МОжливо підприємцям варто було би "отстєгать пльоткамі " короновірус ?символічно.)))
Або хоча б якись "хресний хід" замутити !?
показать весь комментарий
26.08.2020 15:52 Ответить
Из искры возгорится пламя, искра - это карантин, который продлили сразу на два месяца. Цель ясна - выборы 25 октября, где слуги народа пролетают косяком подалее от Украины.
показать весь комментарий
26.08.2020 15:58 Ответить
А всего-то и надо было 21.4.2019 принять правильное решение. А теперь хавай - ТЕ
показать весь комментарий
26.08.2020 16:11 Ответить
Моллдцы. Гнать врачей параноиков. Никак не нажруться. Сколько можно воровать на вирусе? Мало за пол года наворовали?
показать весь комментарий
26.08.2020 16:26 Ответить
 
 