"Сегодня мы наблюдаем первую мировую биологическую войну", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в мире на сегодняшний день ведется биологическая война.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом Данилов заявил в ходе встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне.

По словам Данилова, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия".

"Сегодня мы наблюдаем первую мировую биологическую войну, последствия которой ощущает весь мир", - отметил Данилов

При этом секретарь СНБО подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

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