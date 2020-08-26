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"Сьогодні ми спостерігаємо першу світову біологічну війну", - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що у світі сьогодні ведеться біологічна війна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це Данілов заявив на зустрічі з послами Швеції і Фінляндії в Україні Тобіасом Тібергом і Пяйві Лайне.

За словами Данілова, в сучасному світі "кібернетична і біологічна загрози стають страшнішими і небезпечнішими навіть за ядерну зброю".

"Сьогодні ми спостерігаємо першу світову біологічну війну, наслідки якої відчуває весь світ", - зазначив Данілов

При цьому секретар РНБО підкреслив важливість об'єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.

Також читайте: Данілов: Води для цивільного населення в окупованому Криму достатньо, російських військових забезпечувати не будемо

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+7
Феерический долбо"об этот Данилов
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26.08.2020 17:44
+7
С Мировой ковидной мафией которая стоит за спиной продажной ВОЗ , обонкротившихся проворававшихся политиков и правительств ,идет война против малого бизнеса и местного самуправления.
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26.08.2020 17:51
+6
Я бы подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии угрозам со стороны раши . Иммунитет к Covid-19 мы приобретём . К раше - никогда .
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26.08.2020 17:21
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война идеологическая
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26.08.2020 17:18 Відповісти
Какой-то он кривой,как и его заявление...
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26.08.2020 17:20 Відповісти
Феерический долбо"об этот Данилов
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26.08.2020 17:44 Відповісти
Ни-нит, эта вакансия занята
Главный придурок это зебил
Любитель черных, пиарас и заец-дурачек зебилка готов не только принять кацапов в свою жопу, но и негров.
В стране выбрали ******. Который принимает всех для насилования украины.

Страна под внешним управлением ******са зебила через сказки как украина хочет мира, потому что парашке деньги кончились и пут готовится к приходу байдена.Закрывает уголовные гештальды по гааге, чтобы не было прямых доказательств. Зебил - это военный преступник путина. Должен тоже быть в гааге за сокрытие преступлений путина через сказки о мире.
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26.08.2020 18:04 Відповісти
Шота у тебя очень богатые *************** фантазии - ты наверняка из них
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26.08.2020 21:23 Відповісти
такой вид общения цепляет?
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05.09.2020 15:23 Відповісти
Не, я просто окончательно убедился, что ты обдолбаный наркоша
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05.09.2020 21:16 Відповісти
якщо він так натякає на ХУ№ЛА ,то все правильно..
ЛИтвиненко...Скрипалі..Навальний...

хоча це навряд війна..ЦЕ ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОРИЗМ...
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26.08.2020 18:28 Відповісти
Та харе вже киздіти про те, чого нема! Не крадьте гроші, виділені еуропою, лікуйте хворих і не чіпайте здрорвих, суки.
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26.08.2020 20:40 Відповісти
кожному довбойобу - шапочку з фольги.
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26.08.2020 17:20 Відповісти
А цьому проффесору шапку лайна.
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26.08.2020 21:28 Відповісти
Я бы подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии угрозам со стороны раши . Иммунитет к Covid-19 мы приобретём . К раше - никогда .
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26.08.2020 17:21 Відповісти
Громадянські і міждержавні війни точаться давно, з покін віків.
Приклад - Німеччина.
І хто її зараз вважає ворогом ??
Думаю років 5-10 післе деокупації Криму.
Це якщо расєя ще збережиться у нинішньому вигляді.
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26.08.2020 19:52 Відповісти
У войны всегда есть зачинщик.
Данилов будет уточнять, кто начал первую мировую биологическую войну с человечеством?
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26.08.2020 17:23 Відповісти
І мені хотілося би почути, хто її розпочав. При бажанні світова спільнота могла би розпочати слідство.
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26.08.2020 17:31 Відповісти
Как кто? Порохоботы
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26.08.2020 18:16 Відповісти
Ещё в самом начале США сообщали, что вирус с китайской лаборатории. А наши Америку пытаються открыть. Хотя с таким-то презедентом...
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26.08.2020 17:24 Відповісти
Хигово то, что это далеко не первый, и не последний новый вирус с китайской территории за крайние годы.
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26.08.2020 17:57 Відповісти
Українські остолопи відкрийте статю журнала Природна медицина за 2015 рік A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і прочитайте:
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( до речі в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів іза своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому коронавірусу здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальний успіх. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус ».
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26.08.2020 18:42 Відповісти
Кива - больной террорист. Должен быть изолирован от общества. Киву на свалку или за поребрик. УБРАТЬ НАЪ БОЛЬНОГО ПРИДУРКА.То оно за украину, то чекситы деньги на дрочку забросили уже за путинское опзж что-то там ******. Это дерьмо хуже лживой тюльки темошенки.
Ему пох на чем зарабатывать. На вашей крови или там украину залить кацапским бензином и поджечь. Уберите больного флюгера-придурка.ПОчему нацжоны грехи за привод зебила не отрабатывают перед украинским народом. Это больное дурачье на чекисткие деньги дерьмо создает риски для украины, и риски залития бензином украины как донбасса.
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26.08.2020 19:05 Відповісти
Наркотики - зло, завязывай с ними!
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26.08.2020 21:26 Відповісти
А "іспанка" 100 років назад не була нею? А тиф майже тоді ж?
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26.08.2020 17:24 Відповісти
Да, но только далеко не первую и не последнюю....
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26.08.2020 17:35 Відповісти
Сказал А Скажи и Б. Выдави из себя то ,что поняли уже многие - биологическую войну развязала Рашка. Но вряд ли у тебя хватит духу.
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26.08.2020 17:42 Відповісти
С Мировой ковидной мафией которая стоит за спиной продажной ВОЗ , обонкротившихся проворававшихся политиков и правительств ,идет война против малого бизнеса и местного самуправления.
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26.08.2020 17:51 Відповісти
Что он мелет? Хочет объявить войну Китаю?
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26.08.2020 17:54 Відповісти
Какая война.Китай ссыграл против падения цен для парашки?

Обычная декацапизация, дечекизация. Вот что сегодня главное в мире.

Деацтекизация. Боги пришли земле на помощь)
Вот тут война идет на смерть.
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26.08.2020 18:00 Відповісти
На чем сидишь? Героин, крокодил, бутираты?
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26.08.2020 21:28 Відповісти
а че разбираешся
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05.09.2020 15:20 Відповісти
Да, а что?
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05.09.2020 21:12 Відповісти
Участвую в борьбе с этой хренью
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05.09.2020 21:13 Відповісти
Не єрепеньтесь. Навіть гейропейці вже допетрали , що вірус модифікований людиною і нею ж посіяний.
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26.08.2020 18:18 Відповісти
Знаю его лично. Любитель порассуждать о том как бушприт падает стремительным домкратом в то время как наши корабли бороздят просторы космоса.
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26.08.2020 18:32 Відповісти
Думаю Данілов має доступ до інформації більш закритої ніж тролі на мінімалці...)
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26.08.2020 18:45 Відповісти
Ну разве можно ЭТО хоть каким-то боком сравнить с Турчиновым? Зеленая команда феерических д*лб****в.
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26.08.2020 18:49 Відповісти
Не, сравнивать нельзя, эти ж Крым не сливали!
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26.08.2020 21:29 Відповісти
Потрібно про це заявити в ООН і створити комісію з рослідування хто цю зброю створив і де.
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26.08.2020 18:54 Відповісти
шо за бред
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26.08.2020 18:57 Відповісти
Кстати , Данилов всегда дело говорит.
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26.08.2020 19:53 Відповісти
Чому ? Може дійсно китайці хотіли розробити вакцину проти СНІД ??
Вірніше не так ...
За дослідження їм платили американський універ. Який не пам*ятаю... Колумбійський ??
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26.08.2020 19:58 Відповісти
Данилов более менее адекватен из всех зеленожопых.
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26.08.2020 20:00 Відповісти
Сегодня мы наблюдаем не первого БИОЛОГИЧЕСКИ БЕСПЕРСПЕКТИВНОГО дебила в СНБО.
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26.08.2020 20:05 Відповісти
26.08.2020, 18:16
США внесли в черный список три российских НИИ
https://www.kommersant.ru/doc/4467695?from=hotnews# https://www.kommersant.ru/doc/4467695?from=hotnews#comments 7 https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695&image=https%3A%2F%2Fim.kommersant.ru%2FSocialPics%2F4467695_26_0_72718921&title=%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5&noparse=true https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695&title=%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695&text=%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695&imageUrl=https%3A%2F%2Fim.kommersant.ru%2FSocialPics%2F4467695_26_0_72718921&title=%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695&text=%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695%0A%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в черный список (https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2020-18909.pdf .pdf ) три российских научно-исследовательских центра. Власти США подозревают эти центры в связях с российскими программами химического оружия и биологических вооружений.
В список попали:

33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ (33-й ЦНИИИ; является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты);48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ (48-й ЦНИИ; является головным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России; участвовал в разработке вакцины от коронавируса вместе с Центром имени Гамалеи);Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ; является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия; СМИ писали, что в филиале этого НИИ в Шиханах разрабатывался яд «Новичок»).

Какие предприятия вошли в черный список Минторга СШАhttps://www.kommersant.ru/doc/4467683?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4467683?from=doc_vrez Читать далее
«Есть разумные основания полагать, что 33-й ЦНИИИ является объектом Министерства обороны РФ, связанным с российской химической программой и полигоном химического оружия, а также что ГосНИИОХТ связан с российской программой химического оружия… Также имеются разумные основания полагать, что 48-й ЦНИИ связан с российской программой создания биологического оружия»,- говорится в документе.
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26.08.2020 20:05 Відповісти
Шо ни крендель от слуг народ, то полный писец. В каком дурдоме вас набирали, "специалисты" хреновы?
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26.08.2020 21:37 Відповісти
а чего не Атєчєственная война?
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26.08.2020 23:23 Відповісти
АГА ! ХЙЛЫ ПРОТИВ НАРОДОВ !!!
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26.08.2020 23:52 Відповісти
Що воно курить и що воно колеть а також а шо воно нюхає
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27.08.2020 00:14 Відповісти
Правильно говорит. Это вы долбодятлы, а Данилов-нормальный мужик.

Врач, закончил Саратовский медфак. Знаю Шиханы и Каспий.
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27.08.2020 05:19 Відповісти
 
 