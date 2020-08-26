"Сьогодні ми спостерігаємо першу світову біологічну війну", - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що у світі сьогодні ведеться біологічна війна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це Данілов заявив на зустрічі з послами Швеції і Фінляндії в Україні Тобіасом Тібергом і Пяйві Лайне.

За словами Данілова, в сучасному світі "кібернетична і біологічна загрози стають страшнішими і небезпечнішими навіть за ядерну зброю".

"Сьогодні ми спостерігаємо першу світову біологічну війну, наслідки якої відчуває весь світ", - зазначив Данілов

При цьому секретар РНБО підкреслив важливість об'єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.

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