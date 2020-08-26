"Сьогодні ми спостерігаємо першу світову біологічну війну", - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що у світі сьогодні ведеться біологічна війна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це Данілов заявив на зустрічі з послами Швеції і Фінляндії в Україні Тобіасом Тібергом і Пяйві Лайне.
За словами Данілова, в сучасному світі "кібернетична і біологічна загрози стають страшнішими і небезпечнішими навіть за ядерну зброю".
"Сьогодні ми спостерігаємо першу світову біологічну війну, наслідки якої відчуває весь світ", - зазначив Данілов
При цьому секретар РНБО підкреслив важливість об'єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.
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Главный придурок это зебил
Любитель черных, пиарас и заец-дурачек зебилка готов не только принять кацапов в свою жопу, но и негров.
В стране выбрали ******. Который принимает всех для насилования украины.
Страна под внешним управлением ******са зебила через сказки как украина хочет мира, потому что парашке деньги кончились и пут готовится к приходу байдена.Закрывает уголовные гештальды по гааге, чтобы не было прямых доказательств. Зебил - это военный преступник путина. Должен тоже быть в гааге за сокрытие преступлений путина через сказки о мире.
ЛИтвиненко...Скрипалі..Навальний...
хоча це навряд війна..ЦЕ ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОРИЗМ...
Приклад - Німеччина.
І хто її зараз вважає ворогом ??
Думаю років 5-10 післе деокупації Криму.
Це якщо расєя ще збережиться у нинішньому вигляді.
Данилов будет уточнять, кто начал первую мировую биологическую войну с человечеством?
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( до речі в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів іза своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому коронавірусу здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальний успіх. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус ».
Ему пох на чем зарабатывать. На вашей крови или там украину залить кацапским бензином и поджечь. Уберите больного флюгера-придурка.ПОчему нацжоны грехи за привод зебила не отрабатывают перед украинским народом. Это больное дурачье на чекисткие деньги дерьмо создает риски для украины, и риски залития бензином украины как донбасса.
Обычная декацапизация, дечекизация. Вот что сегодня главное в мире.
Деацтекизация. Боги пришли земле на помощь)
Вот тут война идет на смерть.
Вірніше не так ...
За дослідження їм платили американський універ. Який не пам*ятаю... Колумбійський ??
США внесли в черный список три российских НИИ
https://www.kommersant.ru/doc/4467695?from=hotnews# https://www.kommersant.ru/doc/4467695?from=hotnews#comments 7 https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695&image=https%3A%2F%2Fim.kommersant.ru%2FSocialPics%2F4467695_26_0_72718921&title=%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5&noparse=true https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695&title=%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695&text=%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695&imageUrl=https%3A%2F%2Fim.kommersant.ru%2FSocialPics%2F4467695_26_0_72718921&title=%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695&text=%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4467695%0A%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%98%D0%98%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в черный список (https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2020-18909.pdf .pdf ) три российских научно-исследовательских центра. Власти США подозревают эти центры в связях с российскими программами химического оружия и биологических вооружений.
В список попали:
33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ (33-й ЦНИИИ; является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты);48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ (48-й ЦНИИ; является головным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России; участвовал в разработке вакцины от коронавируса вместе с Центром имени Гамалеи);Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ; является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия; СМИ писали, что в филиале этого НИИ в Шиханах разрабатывался яд «Новичок»).
Какие предприятия вошли в черный список Минторга СШАhttps://www.kommersant.ru/doc/4467683?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4467683?from=doc_vrez Читать далее
«Есть разумные основания полагать, что 33-й ЦНИИИ является объектом Министерства обороны РФ, связанным с российской химической программой и полигоном химического оружия, а также что ГосНИИОХТ связан с российской программой химического оружия… Также имеются разумные основания полагать, что 48-й ЦНИИ связан с российской программой создания биологического оружия»,- говорится в документе.
Врач, закончил Саратовский медфак. Знаю Шиханы и Каспий.