РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5478 посетителей онлайн
Новости
1 552 22

Отсутствие экспертизы по делу "Роттердам+" лишило его судебной перспективы, – Власова

Отсутствие экспертизы по делу

Отсутствие заключения экспертизы о наличии убытков от действия формулы "Роттердам+" означает отсутствие состава преступления и лишает дело любой судебной перспективы.

Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила доктор юридических наук Анна Власова, передает Обозреватель.

"В этой категории дел экспертиза является ключевым доказательством, ведь она может подтвердить только убытки. Нет убытков – нет дела. И фактически привлечь к уголовной ответственности некого", – отметила адвокат.

По ее словам, антикоррупционные органы за 3,5 года не смогли документально подтвердили ни одно из публично озвученных обвинений по делу "Роттердам +".

"Правоохранительные органы фактически стали заложниками политических игр, а их громкие заявления не подчеркиваются доказательствами. Время идет, ситуация меняется и заходит в тупик", – отметила Анна Власова.

Доктор юридических наук добавила, что следствию стоит как можно скорее признать собственные ошибки и принять законное решение о закрытии в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса.

"Если нет доказательств, признайте это, сделайте в соответствии с УПК, сделайте соответствующее производство. В ходе следствия бывают ошибки, бывает так, но законные решения надо принимать. Пора вычеркнуть из этого дела политику и действовать в соответствии с нормами процессуального закона", – добавила Власова.

Она также напомнила, что за 3,5 года было проведено 10 национальных экспертиз и 4 международных исследований, подтверждающих правильность и обоснованность формулы "Роттердам+", а также законность ее принятия.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+". НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу "Роттердам+", выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, проводимых в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКП Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Автор: 

суд (25077) Роттердам+ (165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
А вам , убогим , обещали ...
показать весь комментарий
26.08.2020 17:57
+4
Хтось знов обісрався...
показать весь комментарий
26.08.2020 17:59
+3
Притому зеленим лайном.Всі разом.
показать весь комментарий
26.08.2020 18:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вам , убогим , обещали ...
показать весь комментарий
26.08.2020 17:57 Ответить
Обіцянка - цяцянка, а % радість...
показать весь комментарий
26.08.2020 18:00 Ответить
ОбiСцянка...
показать весь комментарий
26.08.2020 18:21 Ответить
в нас частина населення з ознаками мазохістів: їм втюхивали вугілля від донецьких бандюків за ціною Нідерландів - а вони від щастя аж у екстаз впадають...
показать весь комментарий
26.08.2020 18:57 Ответить
Хтось знов обісрався...
показать весь комментарий
26.08.2020 17:59 Ответить
Притому зеленим лайном.Всі разом.
показать весь комментарий
26.08.2020 18:02 Ответить
Что и требовалась доказать! А звездежа сколько было!!!!!!!! Глотайте, зеленодрочеры. Это разоблачение далеко не последнего брехливого киздежа в адрес Пороха и его команды от зеленожопых и иже с ними. А впереди еще много будет чего интересного! А когда начнут раскапывать дела балаганщика оманского зельца, ой сколько там всего неимоверно интересного и занимательного будет, что не в сказке сказать, ни пером описать! Не только на статьи о кражах в особо крупных размерах, но и по увлекательным статьям о госизмене ***********.
показать весь комментарий
26.08.2020 18:04 Ответить
ну нет так нет. значет зеленая шайка будет отвечать за винницкий мыролюбный реформизм.
показать весь комментарий
26.08.2020 18:05 Ответить
"за 3,5 года было проведено 10 национальных экспертиз и 4 международных исследований, подтверждающих правильность и обоснованность формулы "Роттердам+", а также законность ее принятия"

!!!

Це - вирок всім антикорупційним борцунам, клоуну і зебілам.
показать весь комментарий
26.08.2020 18:05 Ответить
то что барыги и мародеры грабили доказать нельзя??)))
показать весь комментарий
26.08.2020 18:14 Ответить
Прикол в том, что по этой схеме донецкий уголь из ОРДЛО покупался из бюджета по цене Роттердама,это фактически. Но юридически мы же с Россией воюем и не могли у оккупантов покупать уголь, а значит завезли его таки из Роттердама и все по закону. По ходу, на вверхах между собою и Ахметовым уже все порешали и состава преступления не найдут. Меня тошнит и от зебилов и от идиотов которые Пеце целуют сраку здесь за 30 сребреников
показать весь комментарий
26.08.2020 18:16 Ответить
зелебобики - шобло обосрантов
показать весь комментарий
26.08.2020 18:20 Ответить
Якби був б в зелебобіків мозок, стався б розрив мозку від такої новини. А наразі - все добре!
показать весь комментарий
26.08.2020 18:25 Ответить
Прекрасно, менять наклейку с донецкого угля на африканский и платить за него в два раза дороже - это не преступление! Скажите лучше сколько отката получили за это следователи, эксперты и олигархи?
показать весь комментарий
26.08.2020 18:34 Ответить
Ахметов нагрелся, а Порошенко похоронил своё политическое будущее.
Теперь может ходить в трёх вышиванках - люди искусственную нищету ему не простят.
показать весь комментарий
27.08.2020 01:34 Ответить
да ладно сказки рассказывать, особо крупные размеры срока давности не имеют.
показать весь комментарий
26.08.2020 19:24 Ответить
Где закон о роялти. Все кб должны быть под государством и получать дополнительные коммерческие доходы от роялти на развитие новой продукции и исследований.От 0.1%-1% от продажной цены должны идти на роялти разработчикам от государства.Укрспецэкспорт должен выплачивать все роялти разработчикам за реализованную продукцию.
показать весь комментарий
26.08.2020 19:53 Ответить
Потому изобретатели и едут в Америку, где за принятую разработку идёт пожизненный процент, на который можно спокойно жить и работать над новыми идеями.
Потому у нас и нет хайтека как в США, да и зачем отдавать идеи таким как Зелеский ?.
показать весь комментарий
27.08.2020 01:39 Ответить
Отсутствие экспертизы - кому нах сдалась ваша "экспертиза" ?
Люди стали в 3 раза беднее - вот и вся экспетиза.
"Роттердам+" лишил политической перспективы Порошенка - ему больше не поверят.
показать весь комментарий
27.08.2020 01:32 Ответить
Зеленський виконав свою обіцянку Роттердам-.
Де "Роттердам" це назва справи а "-" це гроші з бюджету країни на розслідування.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:42 Ответить
 
 