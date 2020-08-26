Відсутність експертизи у справі "Роттердам+" позбавила її судової перспективи, – Власова
Відсутність висновку експертизи про наявність збитків від дії формули "Роттердам+" означає відсутність складу злочину і позбавляє справу будь-якої судової перспективи.
Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомила доктор юридичних наук Анна Власова, передає Обозреватель.
"У цій категорії справ експертиза являється ключовим доказом, адже вона може підтвердити тільки збитки. Немає збитків – немає справи. І фактично притягнути до кримінальної відповідальності немає кого", – зазначила адвокат.
За її словами, антикорупційні органи за 3,5 роки не змогли документально підтвердили жодне із публічно озвучених звинувачень по справі "Роттердам+".
"Правоохоронні органи фактично стали заручниками політичних ігор, а їхні гучні заяви не підкреслюються доказами. Час іде, ситуація змінюється і заходить в глухий кут", - зазначила Анна Власова.
Доктор юридичних наук додала, що слідству варто якомога скоріше визнати власні помилки і прийняти законне рішення про закриття в рамках діючого Кримінально-процесуального кодексу.
"Якщо немає доказів, визнайте це, зробіть відповідно до КПК, зробіть відповідне провадження. У слідстві бувають помилки, буває так, але законні рішення треба приймати. Час вже викреслити з цієї справи політику і діяти відповідно до норм процесуального закону", - додала Власова.
Вона також нагадала, що за 3,5 роки було проведено 10 національних експертиз і 4 міжнародних досліджень, які підтверджують правильність і обґрунтованість формули "Роттердам+", а також законність її прийняття.
Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам +". НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.
НАБУ і особисто директор бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків. 20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза у справі "Роттердам +", виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.
Раніше ряд інших державних експертиз, що проводяться в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули.
Розслідування у справі "Роттердам +" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками ексглави НКРЕКП Дмитра Вовка.
Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
!!!
Це - вирок всім антикорупційним борцунам, клоуну і зебілам.
Теперь может ходить в трёх вышиванках - люди искусственную нищету ему не простят.
Потому у нас и нет хайтека как в США, да и зачем отдавать идеи таким как Зелеский ?.
Люди стали в 3 раза беднее - вот и вся экспетиза.
"Роттердам+" лишил политической перспективы Порошенка - ему больше не поверят.
Де "Роттердам" це назва справи а "-" це гроші з бюджету країни на розслідування.