Відсутність експертизи у справі "Роттердам+" позбавила її судової перспективи, – Власова

Відсутність висновку експертизи про наявність збитків від дії формули "Роттердам+" означає відсутність складу злочину і позбавляє справу будь-якої судової перспективи.

Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомила доктор юридичних наук Анна Власова, передає Обозреватель.

"У цій категорії справ експертиза являється ключовим доказом, адже вона може підтвердити тільки збитки. Немає збитків – немає справи. І фактично притягнути до кримінальної відповідальності немає кого", – зазначила адвокат.

За її словами, антикорупційні органи за 3,5 роки не змогли документально підтвердили жодне із публічно озвучених звинувачень по справі "Роттердам+".

"Правоохоронні органи фактично стали заручниками політичних ігор, а їхні гучні заяви не підкреслюються доказами. Час іде, ситуація змінюється і заходить в глухий кут", - зазначила Анна Власова.

Доктор юридичних наук додала, що слідству варто якомога скоріше визнати власні помилки і прийняти законне рішення про закриття в рамках діючого Кримінально-процесуального кодексу.

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"Якщо немає доказів, визнайте це, зробіть відповідно до КПК, зробіть відповідне провадження. У слідстві бувають помилки, буває так, але законні рішення треба приймати. Час вже викреслити з цієї справи політику і діяти відповідно до норм процесуального закону", - додала Власова.

Вона також нагадала, що за 3,5 роки було проведено 10 національних експертиз і 4 міжнародних досліджень, які підтверджують правильність і обґрунтованість формули "Роттердам+", а також законність її прийняття.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам +". НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

НАБУ і особисто директор бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків. 20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза у справі "Роттердам +", виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше ряд інших державних експертиз, що проводяться в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули.

Розслідування у справі "Роттердам +" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками ексглави НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.