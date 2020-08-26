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Новини
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Відсутність експертизи у справі "Роттердам+" позбавила її судової перспективи, – Власова

Відсутність експертизи у справі

Відсутність висновку експертизи про наявність збитків від дії формули "Роттердам+" означає відсутність складу злочину і позбавляє справу будь-якої судової перспективи.

Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомила доктор юридичних наук Анна Власова, передає Обозреватель.

"У цій категорії справ експертиза являється ключовим доказом, адже вона може підтвердити тільки збитки. Немає збитків – немає справи. І фактично притягнути до кримінальної відповідальності немає кого", – зазначила адвокат.

За її словами, антикорупційні органи за 3,5 роки не змогли документально підтвердили жодне із публічно озвучених звинувачень по справі "Роттердам+".

"Правоохоронні органи фактично стали заручниками політичних ігор, а їхні гучні заяви не підкреслюються доказами. Час іде, ситуація змінюється і заходить в глухий кут", - зазначила Анна Власова.

Доктор юридичних наук додала, що слідству варто якомога скоріше визнати власні помилки і прийняти законне рішення про закриття в рамках діючого Кримінально-процесуального кодексу.

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"Якщо немає доказів, визнайте це, зробіть відповідно до КПК, зробіть відповідне провадження. У слідстві бувають помилки, буває так, але законні рішення треба приймати. Час вже викреслити з цієї справи політику і діяти відповідно до норм процесуального закону", - додала Власова.

Вона також нагадала, що за 3,5 роки було проведено 10 національних експертиз і 4 міжнародних досліджень, які підтверджують правильність і обґрунтованість формули "Роттердам+", а також законність її прийняття.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам +". НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

НАБУ і особисто директор бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків. 20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза у справі "Роттердам +", виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше ряд інших державних експертиз, що проводяться в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули.

Розслідування у справі "Роттердам +" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками ексглави НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Автор: 

суд (11653) Роттердам+ (297)


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Топ коментарі
+5
А вам , убогим , обещали ...
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26.08.2020 17:57
+4
Хтось знов обісрався...
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26.08.2020 17:59
+3
Притому зеленим лайном.Всі разом.
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26.08.2020 18:02
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А вам , убогим , обещали ...
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26.08.2020 17:57 Відповісти
Обіцянка - цяцянка, а % радість...
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26.08.2020 18:00 Відповісти
ОбiСцянка...
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26.08.2020 18:21 Відповісти
в нас частина населення з ознаками мазохістів: їм втюхивали вугілля від донецьких бандюків за ціною Нідерландів - а вони від щастя аж у екстаз впадають...
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26.08.2020 18:57 Відповісти
Хтось знов обісрався...
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26.08.2020 17:59 Відповісти
Притому зеленим лайном.Всі разом.
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26.08.2020 18:02 Відповісти
Что и требовалась доказать! А звездежа сколько было!!!!!!!! Глотайте, зеленодрочеры. Это разоблачение далеко не последнего брехливого киздежа в адрес Пороха и его команды от зеленожопых и иже с ними. А впереди еще много будет чего интересного! А когда начнут раскапывать дела балаганщика оманского зельца, ой сколько там всего неимоверно интересного и занимательного будет, что не в сказке сказать, ни пером описать! Не только на статьи о кражах в особо крупных размерах, но и по увлекательным статьям о госизмене ***********.
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26.08.2020 18:04 Відповісти
ну нет так нет. значет зеленая шайка будет отвечать за винницкий мыролюбный реформизм.
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26.08.2020 18:05 Відповісти
"за 3,5 года было проведено 10 национальных экспертиз и 4 международных исследований, подтверждающих правильность и обоснованность формулы "Роттердам+", а также законность ее принятия"

!!!

Це - вирок всім антикорупційним борцунам, клоуну і зебілам.
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26.08.2020 18:05 Відповісти
то что барыги и мародеры грабили доказать нельзя??)))
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26.08.2020 18:14 Відповісти
Прикол в том, что по этой схеме донецкий уголь из ОРДЛО покупался из бюджета по цене Роттердама,это фактически. Но юридически мы же с Россией воюем и не могли у оккупантов покупать уголь, а значит завезли его таки из Роттердама и все по закону. По ходу, на вверхах между собою и Ахметовым уже все порешали и состава преступления не найдут. Меня тошнит и от зебилов и от идиотов которые Пеце целуют сраку здесь за 30 сребреников
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26.08.2020 18:16 Відповісти
зелебобики - шобло обосрантов
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26.08.2020 18:20 Відповісти
Якби був б в зелебобіків мозок, стався б розрив мозку від такої новини. А наразі - все добре!
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26.08.2020 18:25 Відповісти
Прекрасно, менять наклейку с донецкого угля на африканский и платить за него в два раза дороже - это не преступление! Скажите лучше сколько отката получили за это следователи, эксперты и олигархи?
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26.08.2020 18:34 Відповісти
Ахметов нагрелся, а Порошенко похоронил своё политическое будущее.
Теперь может ходить в трёх вышиванках - люди искусственную нищету ему не простят.
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27.08.2020 01:34 Відповісти
да ладно сказки рассказывать, особо крупные размеры срока давности не имеют.
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26.08.2020 19:24 Відповісти
Где закон о роялти. Все кб должны быть под государством и получать дополнительные коммерческие доходы от роялти на развитие новой продукции и исследований.От 0.1%-1% от продажной цены должны идти на роялти разработчикам от государства.Укрспецэкспорт должен выплачивать все роялти разработчикам за реализованную продукцию.
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26.08.2020 19:53 Відповісти
Потому изобретатели и едут в Америку, где за принятую разработку идёт пожизненный процент, на который можно спокойно жить и работать над новыми идеями.
Потому у нас и нет хайтека как в США, да и зачем отдавать идеи таким как Зелеский ?.
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27.08.2020 01:39 Відповісти
Отсутствие экспертизы - кому нах сдалась ваша "экспертиза" ?
Люди стали в 3 раза беднее - вот и вся экспетиза.
"Роттердам+" лишил политической перспективы Порошенка - ему больше не поверят.
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27.08.2020 01:32 Відповісти
Зеленський виконав свою обіцянку Роттердам-.
Де "Роттердам" це назва справи а "-" це гроші з бюджету країни на розслідування.
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27.08.2020 11:42 Відповісти
 
 