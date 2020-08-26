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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 показала, что в Украине должна быть действующая система противоэпидемической защиты, - Ляшко

Пандемия COVID-19 показала, что в Украине должна быть действующая система противоэпидемической защиты, - Ляшко

Создание новой государственной службы по контролю за заболеваниями вместо Госпродпотребслужбы даст возможность создать вертикаль для эффективной противоэпидемической защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Эпидемия коронавирусной болезни показала, что в стране должна быть действующая система противоэпидемической защиты. После подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС система общественного здоровья должна была базироваться на децентрализованной модели: в каждой области есть региональный центр общественного здоровья, у которого структуры национального уровня закупают определенные услуги, для того чтобы на национальном уровне дать определенный ответ на вспышки заболевания. Это была не вертикаль - это была идеология", - подчеркнул главный санврач.

Ляшко отметил, что "первые эпизоды, касающиеся именно борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, эвакуация людей из Ухани, показали проблемы децентрализованной модели".

"Мы поняли, что для обеспечения реагирования на инфекционное заболевание нужна централизованная модель. Мы увидели необходимость вертикальной системы, которую, при условии, что она будет работать безупречно, позже можно будет попытаться децентрализовать", - сказал он.

Ляшко полагает, что в настоящее время нужно пересмотреть функционал системы общественного здоровья.

"В процессе реформирования системы здравоохранения часть функций по расследованию единичных случаев инфекционных болезней была передана семейным врачам, однако они сегодня полноценно еще не переняли эту функцию, они еще только настраивают новые подходы к лечению", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больницы не могут "накручивать" число пациентов с COVID-19, есть ряд показателей, которыми невозможно сманипулировать, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Согласен . Кроме маски месячной давности , должно быть ещё что-то .
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26.08.2020 18:21
+3
Пандемия много чего показала, но заметили только самое очевидное. Все остальное прошло мимо восприятия наших белоухих зайчиков.
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26.08.2020 18:05
+2
Не расстраивайтесь. Все страны оказались примерно в одинаковой жопе. Никто не был готов. Разве что Германия чётко отработала, ей - зачёт.
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26.08.2020 18:10
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Пандемия много чего показала, но заметили только самое очевидное. Все остальное прошло мимо восприятия наших белоухих зайчиков.
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26.08.2020 18:05 Ответить
Не расстраивайтесь. Все страны оказались примерно в одинаковой жопе. Никто не был готов. Разве что Германия чётко отработала, ей - зачёт.
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26.08.2020 18:10 Ответить
Т.е., говоря про примерную одинаковость "жопы" во всех странах, вы хотите сказать, что во всех странах сейчас могут сделать вакцину от Covid-19?
Боюсь, что вы, мягко говоря, слабо понимаете ситуацию.
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26.08.2020 18:20 Ответить
А при чём тут вакцина? Я ему про размер жопы, он мне про вакцину
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26.08.2020 18:22 Ответить
А при том, что если в стране полностью убита наука, то "жопа" будет иметь несколько иной масштаб.
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26.08.2020 18:41 Ответить
Стран, которые пиляют свою вакцину от ковид, можно пересчитать по пальцам (и возможно, что одной руки). А для того, чтобы додуматься нацепить на нарид маски и запретить больным шляться по свадьбам - для этого не надо Академию Наук иметь.
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26.08.2020 18:44 Ответить
По статистиці взагалі незрозуміло, звісно що німці непогано справились, але у нас 54 померлих на млн, у них 112, у нас 2500 хворих, в них 2800.
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26.08.2020 18:21 Ответить
В деяких країнах, деякі цифри статистики можуть значно відрізнятися від реальних значень.
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26.08.2020 18:26 Ответить
У нас ( і на всьому СНГомному просторі) якщо хворий, скажімо на гепатит, заразиться ковідом і не дай боже, помре, то йому виставляється причина смерті від гепатиту. А аналогічному пацієнту в Штатах виставлять причину смерті від ковіду.
Із-за цього різниця в показниках дуже велика бо ковід якраз більше косить хворих з супутніми хронічними захворюваннями. Крім того діагноз можливо навіть не поставити при відсутності достовірних тестів (або вказівки зверху).
Тому наша статистика в медицині по точності стоїть на другому місці після богослов'я
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26.08.2020 20:50 Ответить
Вы обратите внимание на такой момент, что в Германии таки нехилый международный пассажиропоток + внутриевропейских границ нет. А в Украину едут ... сами знаете кто едет. Соответственно до Украины это всё дошло гораздо позже и в гораздо меньших масштабах. А вот если сравнивать их с ближайшими соседями - там они реально выделяются на фоне Франции с Италиями всякими.
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26.08.2020 18:27 Ответить
Франція і Італія не показник, дуже різне відношення до дисципліни, краще вже з Польщею та скандинавами, а там нема такої переваги. До того ж німці не слюнявлять один одного при зустрічі, як південні народи.
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26.08.2020 18:31 Ответить
дисциплина - как раз один из краеугольных камней в этом вопросе. Немцы 1) тестировали всех и всё, 2) отслеживали перемещения и распространения. Чтобы если кто оказался заражённый, то протестировать всех, с кем он мог контактировать, 3) масочный режим.
4) подготовленность мед системы. Пока все вокруг чесали репы, немцы подготовили столько больниц, что принимали толпы пациентов из НЛ и Италии и ещё и места оставались.
А за скандинавов не надо. Шведы обосрались по полной. Нидерландцы обосрались чуть меньше чем шведы, но тут врачам на маски народ скидывался. А пенсы вымирали толпами.
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26.08.2020 18:42 Ответить
И про слюнявят. У всяких там китайцев даже за руку здороваться не принято. А вон как их попердолило.
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26.08.2020 18:46 Ответить
а там власне була децентралізована система...


конкретные решения по ослаблению карантинных мер отданы на усмотрение федеральных земель, поэтому ситуация разнится от региона к региону



https://www.kommersant.ru/doc/4327555
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26.08.2020 19:46 Ответить
Та система, которую успешно ликвидировали накануне событий.
Уррряя таварсчи ликвидаторы незаможності у своїх персональних лавах.
Хліба та вина бубочці, відпустку кожен день!
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26.08.2020 18:15 Ответить
не пи..ди..



Систему майже знищила Доктор Смерть СУпрун..
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26.08.2020 19:43 Ответить
ой ли, там с кравчука все старались поголовно
Паша Дура, ты определись с полом
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26.08.2020 19:55 Ответить
Пандемия COVID-19 показала, что большинство граждан Украины верит в чудеса, ворожек и всемирный заговор, а не в науку и медицину.
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26.08.2020 18:20 Ответить
Ляшко - наука?)))) Анегдот года. Воз - наука? Это аферисты, а не наука.
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26.08.2020 22:14 Ответить
Кто говорил про Ляшко?
Он такой же хитрожопый кугут, как и подавляющее большинство украинцев.
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26.08.2020 22:58 Ответить
Согласен . Кроме маски месячной давности , должно быть ещё что-то .
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26.08.2020 18:21 Ответить
Та шо вы говорите!
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26.08.2020 18:23 Ответить
с эпидемией не справились и развитые государства с доступной медициной высокого качества и большого количества врачей и оборудования...
медицина должна быть и разнонаправленная и доступная и укомплектованная и врачами и оборудованием... - вот и весь сказ...
а сейчас ?...сколько стоит диагностика и анализы? а в соотношении с минимальной пенсией или зарплатой ??? а оперативное лечение? а лечение онкологии??? инсультов-инфарктов? и пр.
болеть очень страшно...а страшно болеть - безисходно...
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26.08.2020 18:40 Ответить
Удел нищих(
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26.08.2020 18:44 Ответить
Шляшкопопуло, маріонетка на побігенькпх у блазня, а давай під тебе створять не лише нову Службу, а й Виконавчий Комітет з Контролю Служби, Державне Агентство з Питань Роботи Комітету. Зі своїми директорами, армією заступників, службовим автопарком із BMW бізнес-класу, державними бл@д@ми і саунами в Конча-заспі.
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26.08.2020 18:58 Ответить
Липовая пандемия показала, что врачей нельзя доаускать к власти. Они все уничтожат бездумной паникой и карантинами. Особенно таких олигофренов как Ляшко и степанов
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26.08.2020 19:13 Ответить
Да Вы что! Вы даже карантин в школах не в состоянии объявить, антиэпидемичные Вы наши. Точнее, вы до сих пор не можете отличить систему образования от экономиики страны. Люди бастуют против невозможности работать. А не за включение этого рассадника заразы, в который у нас превращены школы и садики, да еще Вы обещаете отапливать их по минимуму ("нам нужно 20 градусов в помещении" - у нас что, уже стал английский климат с Гольфстримом во дворе?), чтоб сопли точно были у всех, поди потом разберись от чего.
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26.08.2020 19:20 Ответить
"Ми зрозуміли, що для забезпечення реагування на інфекційне захворювання потрібна централізована модель. Ми побачили необхідність вертикальної системи, яку, за умови, що вона працюватиме бездоганно, пізніше можна буде спробувати децентралізувати", - сказав він.

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Ляшко,є країна з хорошим досвідом децентралізації епідемслужби -НІМЕЧЧИНА...
ТАК ЩО НЕ СТАРАЙСЯ ВСІХ "підімнути під столицю"...
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26.08.2020 19:42 Ответить
Констатируем резкое увеличение числа ватников,убеждающихся в существование вируса Ковид. Причем самым радикальным образом,-последним кряканием.
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26.08.2020 20:16 Ответить
В США наметилось падение второй волны COVID, до 40000 заражений в день. Моя версия - укрепляется коллективный иммунитет. Но как он возник, если только 2% населения переболело? Переболели упоротые - которые игнорировали эпидемию и они перестали заражать сознательных граждан! (с)
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26.08.2020 22:53 Ответить
А як правильно: дожилися чи діждалися??? Може доцентрализнулись? В ох...є, мабуть, так правильніше!
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26.08.2020 23:00 Ответить
Пандемия не показала ничего ибо ее попросту нет, как нет даже эпидемии. Прежде чем употреблять подобные термины, нужно понимать их значение и Гугл вам в этом в помощь
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27.08.2020 12:28 Ответить
 
 