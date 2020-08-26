Пандемия COVID-19 показала, что в Украине должна быть действующая система противоэпидемической защиты, - Ляшко
Создание новой государственной службы по контролю за заболеваниями вместо Госпродпотребслужбы даст возможность создать вертикаль для эффективной противоэпидемической защиты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Эпидемия коронавирусной болезни показала, что в стране должна быть действующая система противоэпидемической защиты. После подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС система общественного здоровья должна была базироваться на децентрализованной модели: в каждой области есть региональный центр общественного здоровья, у которого структуры национального уровня закупают определенные услуги, для того чтобы на национальном уровне дать определенный ответ на вспышки заболевания. Это была не вертикаль - это была идеология", - подчеркнул главный санврач.
Ляшко отметил, что "первые эпизоды, касающиеся именно борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, эвакуация людей из Ухани, показали проблемы децентрализованной модели".
"Мы поняли, что для обеспечения реагирования на инфекционное заболевание нужна централизованная модель. Мы увидели необходимость вертикальной системы, которую, при условии, что она будет работать безупречно, позже можно будет попытаться децентрализовать", - сказал он.
Ляшко полагает, что в настоящее время нужно пересмотреть функционал системы общественного здоровья.
"В процессе реформирования системы здравоохранения часть функций по расследованию единичных случаев инфекционных болезней была передана семейным врачам, однако они сегодня полноценно еще не переняли эту функцию, они еще только настраивают новые подходы к лечению", - сказал он.
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Боюсь, что вы, мягко говоря, слабо понимаете ситуацию.
Із-за цього різниця в показниках дуже велика бо ковід якраз більше косить хворих з супутніми хронічними захворюваннями. Крім того діагноз можливо навіть не поставити при відсутності достовірних тестів (або вказівки зверху).
Тому наша статистика в медицині по точності стоїть на другому місці після богослов'я
4) подготовленность мед системы. Пока все вокруг чесали репы, немцы подготовили столько больниц, что принимали толпы пациентов из НЛ и Италии и ещё и места оставались.
А за скандинавов не надо. Шведы обосрались по полной. Нидерландцы обосрались чуть меньше чем шведы, но тут врачам на маски народ скидывался. А пенсы вымирали толпами.
конкретные решения по ослаблению карантинных мер отданы на усмотрение федеральных земель, поэтому ситуация разнится от региона к региону
https://www.kommersant.ru/doc/4327555
Уррряя таварсчи ликвидаторы незаможності у своїх персональних лавах.
Хліба та вина бубочці, відпустку кожен день!
Систему майже знищила Доктор Смерть СУпрун..
Паша Дура, ты определись с полом
Он такой же хитрожопый кугут, как и подавляющее большинство украинцев.
медицина должна быть и разнонаправленная и доступная и укомплектованная и врачами и оборудованием... - вот и весь сказ...
а сейчас ?...сколько стоит диагностика и анализы? а в соотношении с минимальной пенсией или зарплатой ??? а оперативное лечение? а лечение онкологии??? инсультов-инфарктов? и пр.
болеть очень страшно...а страшно болеть - безисходно...
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Ляшко,є країна з хорошим досвідом децентралізації епідемслужби -НІМЕЧЧИНА...
ТАК ЩО НЕ СТАРАЙСЯ ВСІХ "підімнути під столицю"...