Пандемия COVID-19 показала, что в Украине должна быть действующая система противоэпидемической защиты, - Ляшко

Создание новой государственной службы по контролю за заболеваниями вместо Госпродпотребслужбы даст возможность создать вертикаль для эффективной противоэпидемической защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Эпидемия коронавирусной болезни показала, что в стране должна быть действующая система противоэпидемической защиты. После подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС система общественного здоровья должна была базироваться на децентрализованной модели: в каждой области есть региональный центр общественного здоровья, у которого структуры национального уровня закупают определенные услуги, для того чтобы на национальном уровне дать определенный ответ на вспышки заболевания. Это была не вертикаль - это была идеология", - подчеркнул главный санврач.

Ляшко отметил, что "первые эпизоды, касающиеся именно борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, эвакуация людей из Ухани, показали проблемы децентрализованной модели".

"Мы поняли, что для обеспечения реагирования на инфекционное заболевание нужна централизованная модель. Мы увидели необходимость вертикальной системы, которую, при условии, что она будет работать безупречно, позже можно будет попытаться децентрализовать", - сказал он.

Ляшко полагает, что в настоящее время нужно пересмотреть функционал системы общественного здоровья.

"В процессе реформирования системы здравоохранения часть функций по расследованию единичных случаев инфекционных болезней была передана семейным врачам, однако они сегодня полноценно еще не переняли эту функцию, они еще только настраивают новые подходы к лечению", - сказал он.

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