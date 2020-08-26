Управление Госохраны опровергает применение силы к митингующим в Днепре

Информация о том, что военнослужащие УГО якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Управления государственной охраны в Фейсбуке,

"Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп! Более того, информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины в соответствии с положением части второй статьи 19 Конституции Украины действуют лишь на основании, в рамках полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Как сообщали Цензор.НЕТ ранее в Днепре во время мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт между местными активистами, полицией и охраной главы государства в результате, которого была травмирована одна из активисток.