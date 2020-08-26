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Управление Госохраны опровергает применение силы к митингующим в Днепре

Управление Госохраны опровергает применение силы к митингующим в Днепре

Информация о том, что военнослужащие УГО якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  говорится в заявлении Управления государственной охраны в Фейсбуке,

"Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп! Более того, информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины в соответствии с положением части второй статьи 19 Конституции Украины действуют лишь на основании, в рамках полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Как сообщали Цензор.НЕТ ранее в Днепре во время мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт между местными активистами, полицией и охраной главы государства в результате, которого была травмирована одна из активисток.

Автор: 

Днепр (4398) УГО (179)


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Топ комментарии
+54
Управление Госохраны опровергает применение силы к митингующим в Днепре - Цензор.НЕТ 4996
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26.08.2020 19:34
+54
Управление Госохраны опровергает применение силы к митингующим в Днепре - Цензор.НЕТ 1234
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26.08.2020 19:38
+50
Управление Госохраны опровергает применение силы к митингующим в Днепре - Цензор.НЕТ 5830
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26.08.2020 19:31
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Новость с картофельным послевкусием
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26.08.2020 20:16 Ответить
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду
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26.08.2020 20:28 Ответить
Ну шо, падла зелемойская! Гражданских отсечь или ребра им поломать?! Пипец тебе, зельцман,***** наркоманская!
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26.08.2020 20:26 Ответить
Нет веры ЗеБанде, они продали душу Путину.
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26.08.2020 20:36 Ответить
Управление госохраны, хочет опять выйти сухим из воды, но не надо здесь лапшу вешать на уши, есть видео, на котором всё ясно видно. Что за привычка дурная, в наглую врать людям, брехуны вы все, во главе с самим зеленским, и никакой веры вам нет у народа.
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26.08.2020 20:38 Ответить
На видио найдут "отмазку" - постановочное.
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26.08.2020 20:45 Ответить
да хрен им в жопу, а не отмазку.
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26.08.2020 22:45 Ответить
Это из того же ряда, что и оправдание кацапами и хахлами Голодомора: "Украинцы сами себя и детей убивали голодом, чтоб досадить тов. Сралину". Девушка сама себе поломала ребра, чтоб доставить неприятности ЗЕлупе Янелоху и его сторожевым гиенам.

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27.08.2020 09:32 Ответить
даже окружить и не давать уйти как они сделали это уже применение силы - так что пусть не брешут
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26.08.2020 20:54 Ответить
я не я и хата не моя - коцапский стиль
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26.08.2020 20:55 Ответить
Ну и кому в такой ситуации верить?
Тем, кто скоро год как мурыжит невиновных по делу Шеремета? Я вас умоляю...
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26.08.2020 21:00 Ответить
«якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью»
Управління держохорони нахабно бреше, ніби не знає, що застосування сили до мітингарів є на відео.
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26.08.2020 22:01 Ответить
Ну только не надо п#здеть, что не применяли силу, какие вы все там брехливые, не дай Бог!
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26.08.2020 22:42 Ответить
Найогидніша структура,повністю паразитична.Маючи величезне матеріальне забезпечення за рахунок громадян,не посоромилися приписати себе до учасників АТО.Особисто знаю одного,який бомбить заявами про безкоштовне отримання землі,бо "так положено".
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27.08.2020 08:17 Ответить
мляя, сейчас все, не сповна розума митинговувальники - активисты...
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27.08.2020 09:09 Ответить
К чему твой спич? Только на ********* и Юго-Востоке Украины, да, митинги чреваты. Правда, бот?
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27.08.2020 09:31 Ответить
дурилки до сих пор не могут понять, что все эти оправдания - побоку, потому что кто в них поверит их не прочитают. им "какая разница")) а кто прочитает - им не поверит )))
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27.08.2020 09:37 Ответить
сама споткнулась и упала на дубинку и так 5 раз подряд........
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27.08.2020 09:50 Ответить
ну шо когда яйца полетят ???
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27.08.2020 09:53 Ответить
Та де, у нас тільки військовослужбовці УДО та менти можуть бути постраждалими
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27.08.2020 11:01 Ответить
а при Порошенко даже Скабеевой ребра не ломали (хотя зря, конечно).
При ЗЕлупе всё мельчает и деградирует...
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27.08.2020 11:10 Ответить
Президент Украины идет! https://www.youtube.com/watch?v=OxdHmO0Ymo8
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27.08.2020 11:40 Ответить
Охоронна служба Зеленського дає політичні коментарі! Ну чого ж тут дивуватись.
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27.08.2020 11:47 Ответить
Сцикливое убожество охраняемое обосранцами. Зебилы! Хавайте ваше дерьмо, не подавитесь, ублюдки.
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27.08.2020 11:48 Ответить
провокаторы обыкновенные...
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27.08.2020 12:05 Ответить
Президенту надо быть умнее. Неужели не понятно, что такое "рвение" не защищает, а только уничтожает репутацию. Лично мне как-то пофиг все эти объяснения вертухаев. пусть в суде выкручиваются. Но что-то слишком часто мужчина Зеленский воюет с женщинами. Не стыдно?
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27.08.2020 12:12 Ответить
Такими темпами, при которых происходит моральное падение ЗеВласти, "проффесор" Виктор Федорович, думаю аккурат, к местным выборам, успеет вернуться, и будет из Межигорья советы Зе давать.
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27.08.2020 13:32 Ответить
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